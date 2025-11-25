Η Maran Tankers επιστρέφει στις παραγγελίες VLCC με επένδυση 516 εκατ. δολαρίων

Η Maran Tankers, ναυτιλιακός βραχίονας του Ομίλου Angelicoussis, επιστρέφει δυναμικά στην αγορά παραγγελιών VLCC μετά από τέσσερα χρόνια απουσίας, υπογράφοντας συμφωνία με το νοτιοκορεατικό ναυπηγείο Hanwha Ocean για την κατασκευή τεσσάρων δεξαμενόπλοιων μεταφοράς αργού πετρελαίου χωρητικότητας περίπου 320.000 dwt.

Το συνολικό τίμημα φτάνει τα 516 εκατ. δολάρια, δηλαδή περίπου 129 εκατ. δολάρια ανά πλοίο, επιβεβαιώνοντας τη διατήρηση των υψηλών τιμών στα μεγάλης κλίμακας νεότευκτα.

Η κίνηση θεωρείται στρατηγική, καθώς γίνεται σε μια περίοδο που η αγορά VLCC παρουσιάζει σταθερή ζήτηση, αλλά και σημαντική αβεβαιότητα λόγω των ενεργειακών εξελίξεων, των περιορισμών εκπομπών και της συζήτησης για το μελλοντικό ενεργειακό μείγμα.

Η Maran επιλέγει να επενδύσει ενόψει πιθανής ενίσχυσης των ροών αργού, ιδίως από τις χώρες του Κόλπου προς την Ασία, αλλά και για να ανανεώσει μέρος του στόλου της με πλοία που αναμένεται να ενσωματώνουν τεχνολογίες χαμηλότερων εκπομπών.

Το γεγονός ότι η παραγγελία τοποθετείται σε κορεατικό ναυπηγείο ενισχύει την εικόνα στροφής των μεγάλων Ελλήνων πλοιοκτητών σε κατασκευαστές εκτός Κίνας για τα πολύ μεγάλα δεξαμενόπλοια, κυρίως λόγω ποιότητας, τεχνικής αξιοπιστίας και δυνατότητας συμμόρφωσης με τα μελλοντικά κανονιστικά πλαίσια του IMO και της ΕΕ.

Στον κλάδο των VLCC, οι παραγγελίες παραμένουν συγκρατημένες σε παγκόσμιο επίπεδο, γεγονός που περιορίζει τον κίνδυνο υπερπροσφοράς. Ωστόσο, αναλυτές σημειώνουν ότι τέτοιες κινήσεις υψηλής αξίας αυξάνουν την πίεση στις υπόλοιπες εταιρείες να τοποθετηθούν εγκαίρως, ειδικά ενόψει πιθανής ανόδου των ναυπηγικών τιμών και καθυστερήσεων στα βιβλία παραγγελιών.

Η επαναδραστηριοποίηση της Maran Tankers στις νεότευκτες παραγγελίες αποτελεί ένδειξη εμπιστοσύνης στις μελλοντικές αποδόσεις των μεγάλων δεξαμενόπλοιων, αλλά και σαφές μήνυμα ότι οι ελληνικές ναυτιλιακές εταιρείες συνεχίζουν να τοποθετούνται με προοπτική και τεχνολογικό προσανατολισμό, ακόμη και σε περιόδους αυξημένου ρίσκου.