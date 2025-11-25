Oυκρανία: Πιέζεται για να αποδεχθεί την ειρηνευτική πρόταση Τραμπ – Σε εξέλιξη οι διαβουλεύσεις

Η Ουκρανία έχει αποδεχθεί την ειρηνευτική πρόταση με τη Ρωσία του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για τον τερματισμό της σχεδόν τετραετούς ρωσικής επίθεσης, σύμφωνα με δηλώσεις ανώτερου αξιωματούχου των ΗΠΑ στο CBS News την Τρίτη. Ο Ζελένσκι, πάντως, δεν επιβεβαιώνει.

Ο Αμερικανός αξιωματούχος και ο σύμβουλος εθνικής ασφάλειας της Ουκρανίας, Ρουστέμ Ουμέροφ, ανέφεραν ότι έχει επιτευχθεί κοινή κατανόηση πάνω σε μια πρόταση, αν και χρειάζεται ακόμη να καθοριστούν συγκεκριμένα σημεία.

Ο Ουμέροφ εξέφρασε την αισιοδοξία ότι ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι ίσως ταξιδέψει στην Ουάσινγκτον πριν από το τέλος Νοεμβρίου για να ολοκληρώσει τη συμφωνία. «Οι Ουκρανοί έχουν συμφωνήσει στους όρους της ειρηνευτικής συμφωνίας», δήλωσε ο Αμερικανός αξιωματούχος στο CBS News. «Απομένουν μερικές δευτερεύουσες λεπτομέρειες, αλλά υπάρχει συμφωνία.»

Η είδηση δημοσιεύεται την ώρα που ο υπουργός Στρατού των ΗΠΑ, Νταν Ντρίσκολ, βρισκόταν στο Αμπού Ντάμπι για συναντήσεις με Ρώσους αξιωματούχους, όπως είπαν στο CBS News δύο Αμερικανοί αξιωματούχοι και δύο διπλωματικές πηγές. Πέμπτη πηγή με γνώση των συνομιλιών επιβεβαίωσε επίσης την παρουσία του Ντρίσκολ στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Δεν υπήρξε άμεση αντίδραση από τη ρωσική πλευρά για όσα συζητήθηκαν εκεί.

Νωρίτερα την Τρίτη, ο υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ ανέφερε ότι, παρόλο που η Μόσχα «εκτιμά πως οι ΗΠΑ αναλαμβάνουν πρωτοβουλία για την επίλυση της ουκρανικής κρίσης», η Ρωσία «λειτουργεί επαγγελματικά και δεν σχολιάζει πριν υπάρξουν επίσημες συμφωνίες». Πρόσθεσε ότι αναμένει ενημέρωση από τις ΗΠΑ για τα αποτελέσματα των συνομιλιών με Ουκρανία και Ευρώπη.

Αμερικανός στρατιωτικός αξιωματούχος που βρισκόταν στο Αμπού Ντάμπι είπε στο CBS News ότι ο Ντρίσκολ είχε πολύωρες διαπραγματεύσεις με Ρώσους εκπροσώπους, πηγαίνοντας και ερχόμενος σε συναντήσεις όλη την ημέρα. «Παραμένουμε ιδιαίτερα αισιόδοξοι», ανέφερε. «Ο υπουργός Ντρίσκολ είναι αισιόδοξος και περιμένουμε σύντομα απαντήσεις από τη ρωσική πλευρά. Η διαδικασία προχωρά γρήγορα.»

Δεν είναι σαφές ποιοι άλλοι συμμετέχουν στην αμερικανική αποστολή στο Αμπού Ντάμπι. Σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο, υπήρχε επίσης εκεί ουκρανική αντιπροσωπεία που είχε επαφές με τον Ντρίσκολ και την ομάδα του.

Ο Ουμέροφ σημείωσε σε ανάρτησή του στα κοινωνικά δίκτυα ότι οι διαπραγματευτές της χώρας είχαν «φτάσει σε κοινή κατανόηση για τους βασικούς όρους» συμφωνίας που συζητήθηκε μεταξύ Αμερικανών, Ευρωπαίων και Ουκρανών στη Γενεύη το περασμένο Σαββατοκύριακο.

Eπιπλέον, ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι διαβεβαίωσε ότι οι συνομιλίες με τις ΗΠΑ για το ειρηνευτικό σχέδιο συνεχίζονται, στον απόηχο πληροφοριών που θέλουν το Κίεβο να έχει συμφωνήσει επί της αρχής στους όρους μιας πιθανής συμφωνίας για τον τερματισμό της ρωσικής εισβολής.

«Η επικοινωνία με την αμερικανική πλευρά συνεχίζεται», ανέφερε σε ανάρτησή του στο X, μετά την τηλεφωνική του επικοινωνία με τον Γερμανό καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς. «Είμαι ευγνώμων για όλες τις αμερικανικές προσπάθειες και προσωπικά για τις προσπάθειες του προέδρου Τραμπ».

Την ίδια ώρα, αντιπροσωπείες των ΗΠΑ και της Ρωσίας συναντώνται στο Αμπού Ντάμπι, έπειτα από τις διαβουλεύσεις του Σαββατοκύριακου στη Γενεύη, οι οποίες φέρεται να κατέγραψαν πρόοδο στην άρση των έντονων αντιρρήσεων του Κιέβου και Ευρωπαίων συμμάχων στο 28-σημείων ειρηνευτικό προσχέδιο που πρότεινε την περασμένη εβδομάδα ο Λευκός Οίκος.

Η πρόοδος στο Αμπού Ντάμπι έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία ο πρόεδρος Τραμπ εντείνει τις προσπάθειες για επίτευξη κατάπαυσης του πυρός στον πόλεμο Ρωσίας–Ουκρανίας.

«Τώρα στηριζόμαστε στη βοήθεια των Ευρωπαίων εταίρων μας για τα επόμενα βήματα. Ελπίζουμε να οργανώσουμε την επίσκεψη του προέδρου της Ουκρανίας στις ΗΠΑ στην πρώτη κατάλληλη ημερομηνία τον Νοέμβριο, ώστε να ολοκληρωθούν οι τελικές διαδικασίες και να κλειστεί η συμφωνία με τον πρόεδρο Τραμπ», έγραψε ο Ουμέροφ στη πλατφόρμα Χ.

Πηγή με γνώση των εξελίξεων ανέφερε στο CBS News ότι ο Ντρίσκολ εργαζόταν στο Αμπού Ντάμπι πάνω σε αναθεωρημένη εκδοχή της 28σέλιδης πρότασης του Λευκού Οίκου, η οποία είχε συζητηθεί προηγουμένως στη Γενεύη.

Το Σαββατοκύριακο, ο Ντρίσκολ, ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, ο ειδικός απεσταλμένος Στιβ Γουίτκοφ, ο Τζάρεντ Κούσνερ και διπλωμάτες από Ουκρανία και ευρωπαϊκές χώρες συμμετείχαν σε συνομιλίες στη Γενεύη. Η συνάντηση του Ντρίσκολ με Ρώσους αξιωματούχους ακολούθησε επίσκεψή του στο Κίεβο την προηγούμενη εβδομάδα.

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