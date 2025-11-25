Κόκκινος συναγερμός για την επερχόμενη καταιγίδα Adel - Συστάσεις της Πολιτικής Προστασίας

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Οι μετεωρολόγοι εξέδωσαν κόκκινη προειδοποίηση, καθώς ιδιαίτερα έντονα καιρικά φαινόμενα αναμένεται να πλήξουν μεγάλο τμήμα της χώρας από σήμερα 25/11 έως και την Παρασκευή. Ισχυρές βροχοπτώσεις και καταιγίδες θα επηρεάσουν κυρίως το Ιόνιο, την Ήπειρο, τη Μακεδονία, τη Θράκη και το ανατολικό Αιγαίο, ενώ η κακοκαιρία «Adel» προβλέπεται να φέρει επικίνδυνες συνθήκες και θυελλώδεις ανέμους.

Α. Εξέλιξη καιρού σήμερα, Τρίτη 25/11/25

Τα φαινόμενα που έχουν ήδη ξεκινήσει στη δυτική και βορειοδυτική Ελλάδα αναμένεται να ενισχυθούν τις επόμενες ώρες. Στο βόρειο Ιόνιο —με έμφαση στην περιοχή της Κέρκυρας— και στην Ήπειρο, κυρίως σε παράκτιες ζώνες, οι βροχές και οι καταιγίδες θα είναι κατά τόπους πολύ ισχυρές.

Αύριο, Τετάρτη 26/11/25

Έντονα φαινόμενα προβλέπονται:

α. Σε Κέρκυρα, Διαπόντια νησιά, Παξούς και στην Ήπειρο.

β. Από το απόγευμα σε Λευκάδα, Κεφαλονιά, Ιθάκη, Ζάκυνθο, Αιτωλοακαρνανία, καθώς και στη δυτική και νότια Πελοπόννησο.

γ. Από το βράδυ στην ανατολική Μακεδονία.

Πέμπτη 27/11/25:

Προβλέπονται έντονα φαινόμενα στα Ιόνια νησιά, την Ήπειρο, τη δυτική και κεντρική Στερεά Ελλάδα, τη δυτική και νότια Πελοπόννησο, καθώς και σε κεντρική–ανατολική Μακεδονία και Θράκη.

Παρασκευή 28/11/25:

Ισχυρές βροχές και καταιγίδες θα εκδηλωθούν σε ανατολική και κεντρική Μακεδονία, Θράκη και ανατολικό Αιγαίο, ενώ μέχρι νωρίς το πρωί θα συνεχιστούν και στη δυτική Ελλάδα.

Η επιδείνωση του καιρού θα φτάσει στο μέγιστο την Πέμπτη 27 και την Παρασκευή 28 Νοεμβρίου, με έντονα και επικίνδυνα φαινόμενα που θα επηρεάσουν τη βορειοδυτική χώρα, την Ανατολική Μακεδονία–Θράκη και τις περιοχές του Ανατολικού Αιγαίου. Σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ, οι βροχοπτώσεις αναμένονται όχι μόνο ισχυρές αλλά και μεγάλης διάρκειας. Η κακοκαιρία θα υποχωρήσει στα δυτικά το Σάββατο και στις ανατολικές περιοχές την Κυριακή.

Η Πολιτική Προστασία, σε συνεργασία με τις τοπικές αρχές, έχει λάβει μέτρα ετοιμότητας για την αντιμετώπιση πιθανών προβλημάτων και καλεί τους πολίτες να παρακολουθούν τις επίσημες ανακοινώσεις και να τηρούν τις οδηγίες αυτοπροστασίας.

Στην Αττική, τοπικές καταιγίδες αναμένονται από το βράδυ της Τετάρτης και κατά τη διάρκεια της Πέμπτης και της Παρασκευής. Στα δυτικά η βελτίωση του καιρού θα αρχίσει το Σάββατο, ενώ στην υπόλοιπη χώρα θα σημειωθεί την Κυριακή.

Red Code σε πολλές περιφέρειες

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας θέτει σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας (Red Code) τις Περιφέρειες Ιονίων Νήσων, Ηπείρου, Δυτικής Ελλάδας και Πελοποννήσου - καθώς και τους δήμους τους- για το διάστημα από 26 έως 28 Νοεμβρίου, μετά την αναβάθμιση του Δελτίου Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων της ΕΜΥ και την εισήγηση της Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου. Πηγές του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας αναφέρουν ότι ενδέχεται να προστεθούν και άλλες περιφέρειες αύριο.

Η απόφαση βασίστηκε στην αυξημένη επικινδυνότητα των προβλεπόμενων καιρικών συνθηκών και στο ενδεχόμενο σοβαρών επιπτώσεων.

Συστάσεις της Πολιτικής Προστασίας ενόψει της κακοκαιρίας

Την ίδια ώρα, εκ νέου συστάσεις απευθύνει προς τους πολίτες η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας καλώντας τους να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, μεριμνώντας για τη λήψη μέτρων αυτοπροστασίας από κινδύνους που προέρχονται από την εκδήλωση των έντονων καιρικών φαινομένων.

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, έχει ενημερώσει τις αρμόδιες υπηρεσιακά εμπλεκόμενες κρατικές υπηρεσίες, καθώς και τις περιφέρειες και τους δήμους της χώρας, ώστε να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα πολιτικής προστασίας, προκειμένου να αντιμετωπίσουν άμεσα τις επιπτώσεις από την εκδήλωση των έντονων καιρικών φαινομένων.

Ειδικότερα, σε περιοχές όπου προβλέπεται η εκδήλωση έντονων βροχοπτώσεων, καταιγίδων ή θυελλωδών ανέμων η ΓΓΠΠ συνιστά στους πολίτες:

Να ασφαλίσουν αντικείμενα τα οποία αν παρασυρθούν από τα έντονα καιρικά φαινόμενα ενδέχεται να προκαλέσουν καταστροφές ή τραυματισμούς.

Να βεβαιωθούν ότι τα λούκια και οι υδρορροές των κατοικιών δεν είναι φραγμένα και λειτουργούν κανονικά.

Να αποφεύγουν να διασχίζουν χειμάρρους και ρέματα, πεζοί ή με όχημα, κατά τη διάρκεια καταιγίδων και βροχοπτώσεων, αλλά και για αρκετές ώρες μετά το τέλος της εκδήλωσής τους. Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται στα σημεία του οδικού δικτύου, όπου ο δρόμος διασταυρώνεται με χειμάρρους και δεν υπάρχει γέφυρα.

Να αποφεύγουν τις εργασίες υπαίθρου και δραστηριότητες σε θαλάσσιες και παράκτιες περιοχές κατά τη διάρκεια εκδήλωσης των έντονων καιρικών φαινομένων (κίνδυνος από πτώσεις κεραυνών).

Να προφυλαχτούν αμέσως κατά τη διάρκεια μιας χαλαζόπτωσης. Να καταφύγουν σε κτίριο ή σε αυτοκίνητο και να μην εγκαταλείπουν τον ασφαλή χώρο, παρά μόνο όταν βεβαιωθούν ότι η καταιγίδα πέρασε. Η χαλαζόπτωση μπορεί να είναι πολύ επικίνδυνη και για τα ζώα.

Να αποφύγουν τη διέλευση κάτω από μεγάλα δέντρα, κάτω από αναρτημένες πινακίδες και γενικά από περιοχές, όπου ελαφρά αντικείμενα (π.χ. γλάστρες, σπασμένα τζάμια κλπ.) μπορεί να αποκολληθούν και να πέσουν στο έδαφος (π.χ. κάτω από μπαλκόνια).

Να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των κατά τόπους αρμοδίων φορέων, όπως Τροχαία κλπ.

Σε περιοχές που εκδηλώνεται έντονη κεραυνική δραστηριότητα:

Αν βρίσκεστε στο σπίτι

Μην κρατάτε ηλεκτρικές συσκευές ή το τηλέφωνο διότι ο κεραυνός μπορεί να περάσει μέσα από τα καλώδια. Αποσυνδέστε τις συσκευές τηλεόρασης από την κεραία και την παροχή του ηλεκτρικού ρεύματος.

Αποφύγετε να αγγίξετε τις σωληνώσεις των υδραυλικών (κουζίνα, μπάνιο) καθώς συνιστούν καλούς αγωγούς του ηλεκτρισμού.

Αν βρίσκεστε στο αυτοκίνητο

Ακινητοποιείστε το στην άκρη του δρόμου και μακριά από δέντρα που ενδέχεται να πέσουν πάνω του.

Μείνετε μέσα και ανάψτε τα προειδοποιητικά φώτα στάσης (φώτα έκτακτης ανάγκης) μέχρι να κοπάσει η καταιγίδα.

Κλείστε τα τζάμια και μην ακουμπάτε σε μεταλλικά αντικείμενα.

Αποφύγετε τους πλημμυρισμένους δρόμους.

Αν βρίσκεστε σε εξωτερικό χώρο

Καταφύγετε σε κτίριο ή σε αυτοκίνητο διαφορετικά καθίστε αμέσως στο έδαφος χωρίς να ξαπλώσετε.

Προστατευτείτε κάτω από συμπαγή κλαδιά χαμηλών δέντρων στην περίπτωση που είστε μέσα σε δάσος.

Μην καταφύγετε ποτέ κάτω από ένα ψηλό δέντρο σε ανοιχτό χώρο.

Αποφύγετε τα χαμηλά εδάφη για τον κίνδυνο πλημμύρας.

Μην στέκεστε πλάι σε πυλώνες, γραμμές μεταφοράς ηλεκτρικού ρεύματος, τηλεφωνικές γραμμές και φράκτες.

Μην πλησιάζετε μεταλλικά αντικείμενα (π.χ. αυτοκίνητα, ποδήλατα, σύνεργα κατασκήνωσης κλπ.).

Απομακρυνθείτε από ποτάμια, λίμνες ή άλλες μάζες νερού.

Αν είστε μέσα στη θάλασσα βγείτε αμέσως έξω.

Αν βρίσκεστε απομονωμένοι σε μια επίπεδη έκταση και νιώσετε να σηκώνονται τα μαλλιά σας (γεγονός που δηλώνει ότι σύντομα θα εκδηλωθεί κεραυνός), κάντε βαθύ κάθισμα με το κεφάλι ανάμεσα στα πόδια (ώστε να ελαχιστοποιήσετε την επιφάνεια του σώματός σας και την επαφή σας με το έδαφος), πετώντας τα μεταλλικά αντικείμενα που έχετε επάνω σας.