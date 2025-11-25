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Κώτσηρας: Περισσότερα διαθέσιμα ακίνητα - Κορυφαία κυβερνητική προτεραιότητα το στεγαστικό
Οικονομία
15:42 - 25 Νοε 2025

Κώτσηρας: Περισσότερα διαθέσιμα ακίνητα - Κορυφαία κυβερνητική προτεραιότητα το στεγαστικό

Reporter.gr Newsroom
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Στρατηγική με επίκεντρο την αύξηση της προσφοράς κατοικιών, τη μείωση των φόρων και τη δραστική περιορισμένη γραφειοκρατία παρουσιάζει η κυβέρνηση, σύμφωνα με όσα υπογράμμισε ο υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Γιώργος Κώτσηρας, μιλώντας στο 2ο Thessaloniki Investment Forum.

Όπως ανέφερε, το στεγαστικό αποτελεί «κορυφαία κυβερνητική προτεραιότητα», με στόχο τη συγκράτηση των τιμών ενοικίων, την ενίσχυση της πρόσβασης των πολιτών σε προσιτή στέγη και τη διευκόλυνση εργαζομένων που μετακινούνται συχνά σε μεγάλες πόλεις. «Περισσότερα ακίνητα στην αγορά σημαίνουν λιγότερη πίεση στα νοικοκυριά», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Μέτρα για το στεγαστικό - Φορολογικά κίνητρα και νέοι δικαιούχοι

Ο υφυπουργός παρέθεσε το πλέγμα των παρεμβάσεων που βρίσκονται σε ισχύ, με κεντρικό άξονα την παράταση για ακόμη δύο χρόνια της φοροαπαλλαγής για όσους ιδιοκτήτες μετατρέπουν τις κατοικίες τους από βραχυχρόνια σε μακροχρόνια μίσθωση. Το μέτρο, όπως είπε, ενισχύει την προσφορά ενοικιαζόμενων ακινήτων και αποτυπώνει την προσπάθεια για μόνιμη, όχι αποσπασματική πολιτική.

Στο πλαίσιο αυτό, εντάχθηκαν και νέες κατηγορίες ωφελούμενων:

  • Πολύτεκνες οικογένειες, οι οποίες μπορούν πλέον να νοικιάζουν κατοικίες έως 120 τ.μ. χωρίς απώλεια φοροαπαλλαγών.
  • Ιδιοκτήτες με «σπασμένες» μισθώσεις, όπου η απαλλαγή συνεχίζεται όταν το ακίνητο επαναμισθώνεται, μειώνοντας το επιχειρηματικό ρίσκο.
  • Ειδικές κατηγορίες εργαζομένων (ένστολοι, αναπληρωτές εκπαιδευτικοί, νοσηλευτές), για τους οποίους η διάρκεια μίσθωσης που απαιτείται περιορίζεται σε έξι μήνες, διευκολύνοντας όσους μετακινούνται συχνά.

Παράλληλα, το νέο πρόγραμμα ανακαινίσεων προσφέρει δυνατότητα αναβάθμισης ακινήτων με φορολογική έκπτωση έως 16.000 ευρώ. Η σχετική υπουργική απόφαση είναι ήδη σε ισχύ για φέτος και το επόμενο έτος, με τον κ. Κώτσηρα να αναφέρει ότι προγραμματίζεται περαιτέρω απλοποίηση της διαδικασίας σε συνεργασία με την ΑΑΔΕ.

Ψηφιακά εργαλεία: Η συμβολή τους στην πάταξη της φοροδιαφυγής

Ο υφυπουργός Οικονομικών, μετά από επίσκεψή του στο Κέντρο Βεβαίωσης Εισπράξεων Θεσσαλονίκης, σημείωσε ότι τα ψηφιακά εργαλεία της ΑΑΔΕ έχουν ήδη αποφέρει μετρήσιμα αποτελέσματα στη μάχη κατά της φοροδιαφυγής. Όπως ανέφερε, η μετάβαση σε ηλεκτρονικές διαδικασίες μειώνει την ανάγκη φυσικής παρουσίας, επιταχύνει την εξυπηρέτηση και ενισχύει τη διαφάνεια, ενώ ταυτόχρονα επιστρέφει έσοδα στην κοινωνία.

Η ψηφιοποίηση, τόνισε, λειτουργεί όχι μόνο ως τεχνικό εργαλείο, αλλά και ως «μέσο κοινωνικής δικαιοσύνης», κάνοντας τη σχέση πολιτών και δημόσιας διοίκησης πιο άμεση και λειτουργική.

Φοροελαφρύνσεις και μέτρα στήριξης: Η οικονομική πολιτική της κυβέρνησης

Αναφερόμενος στη φορολογική πολιτική, ο κ. Κώτσηρας επισήμανε ότι την τελευταία πενταετία έχουν μειωθεί συνολικά 83 φόροι, με σκοπό τη σταθερή ανακούφιση νοικοκυριών και επιχειρήσεων. Παράλληλα, τόνισε ότι τα φορολογικά έσοδα ενισχύονται μέσα από ανάπτυξη και επενδύσεις, επιτρέποντας στην κυβέρνηση να στηρίζει ευάλωτα κοινωνικά στρώματα.

Ανάμεσα στα μέτρα που ξεχωρίζουν:

  • Ενίσχυση 250 ευρώ για χαμηλοσυνταξιούχους.
  • Επιδότηση ενοικίου για συγκεκριμένες εισοδηματικές κατηγορίες.
  • Νέα φορολογική δομή με συντελεστές που διαφοροποιούνται ανάλογα με τον αριθμό των παιδιών.
  • Μηδενική φορολογία για νέες οικογένειες έως συγκεκριμένο εισοδηματικό όριο.
  • Μηδενικός φόρος έως 25 ετών, και 9% για νέους 25-30 ετών.
  • Μείωση των τεκμηρίων διαβίωσης κατά 30%-35% για ακίνητα και πάνω από 50% για αυτοκίνητα.

«Με συνέπεια και προγραμματισμό, επιστρέφουμε στην κοινωνία ένα μόνιμο μέρισμα δικαιοσύνης», είπε χαρακτηριστικά.

Βιβλίο Τσίπρα: Αναφορά στην περίοδο του δημοψηφίσματος

Σε ερώτηση για το βιβλίο «Ιθάκη» του Αλέξη Τσίπρα, ο υφυπουργός ανέφερε ότι η πολιτική οφείλει να εστιάζει στο παρόν και το μέλλον, υπενθυμίζοντας παράλληλα την «εξαιρετικά δύσκολη» περίοδο του 2015, με το δημοψήφισμα, τα capital controls και την αβεβαιότητα για τη θέση της χώρας στην Ευρώπη. Υποστήριξε ότι «τα γεγονότα μιλούν από μόνα τους» και ότι η πολιτική του τότε κυβερνητικού σχήματος αποτελεί «τον πραγματικό πρόλογο και επίλογο» του βιβλίου.

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