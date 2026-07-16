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Χρηματιστήριο: ΜΟΗ &amp; ΕΛΠΕ συντηρούν το θετικό momentum, μαζί με την ΕΥΔΑΠ - Ποιοι πιέζονται
Σχόλια Αγοράς
10:11 - 16 Ιουλ 2026

Χρηματιστήριο: ΜΟΗ & ΕΛΠΕ συντηρούν το θετικό momentum, μαζί με την ΕΥΔΑΠ - Ποιοι πιέζονται

Reporter.gr Newsroom
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Τρίτη συνεχόμενη πτωτική συνεδρίαση στο Euronext Athens υπό το βάρος των δυσμενών εξελίξεων στην Μέση Ανατολή και με τον ΓΔ να υποχωρεί κάτω από τις 2500 μονάδες (κλείσιμο 2485 -0,9%) με τον τζίρο σε επίπεδα ρεκόρ (606 εκ.) εξαιτίας των πακέτων από το επιτυχημένο placement της Credia ύψους 300 εκ. (333 εκ. μετοχές προς 0,90/μετοχή).

Η νέα άνοδος στις τιμές του πετρελαίου και η διατήρηση των εξαιρετικά υψηλών περιθωρίου κέρδους έχουν καταστήσει τα ελληνικά διυλιστήρια ως ασφαλή καταφύγια σε οποιαδήποτε ένταση επικρατεί στην ΜΑ, με τις ΜΟΗ & ΕΛΠΕ να συντηρούν το θετικό momentum και μαζί με την ΕΥΔΑΠ η οποία βρίσκεται στο επίκεντρο πολλών και κρίσιμων επενδυτικών υποδομών να αποτελούν το θετικό αντίβαρο στην συνεχόμενη προσφορά τίτλων.

Τράπεζες και όμιλος Viohalco με τις περισσότερες ρευστοποιήσεις με τον συγκεκριμένο όμιλο μετά από ένα εξαιρετικό α' εξάμηνο (αποδόσεις έως +80%) να προσγειώνεται απότομα τελευταία και να κινδυνεύει να μπει στην λεγόμενη bear market trap (-20% από τα πρόσφατα υψηλά).

Εκτός από την ένεση ρευστότητας των βασικών μετόχων της CREDIA (Thrivest) και την αύξηση του free float της τράπεζας, μέρος των συγκεκριμένων κεφαλαίων μπορεί να κατευθυνθούν και στην άλλη σημαντική συμμετοχή του σχήματος στην κατασκευαστική AKTOR η οποία έχει ΕΓΣ για την έγκριση της αναπτυξιακής ΑΜΚ ύψους 650 εκ.

Σήμερα ολοκληρώνεται και η ΑΜΚ της ΕΛΧΑ ύψους έως 300 εκ. με εύρος τιμής διάθεσης 4,20-4,40 και παραίτηση των παλαιών μετόχων με τις πληροφορίες να κάνουν λόγο για υπερκάλυψη 2x.

Αύξηση πωλήσεων +7% για τον Ιούνιο ανακοίνωσε η ΜΠΕΛΑ μέσω της διοίκησης (και +4% στο εξάμηνο) η οποία παραμένει όπως πάντα φειδωλή στις προβλέψεις της για το σύνολο του έτους.

Πολλές και οι θετικές εκθέσεις/συστάσεις από εγχώριους κυρίως οίκους με πλέον χαρακτηριστικές της Euroxx για την METLEN με σύσταση αγοράς και τιμή στόχο στα 56,8, της Alpha Finance για την ΠΡΟΦ με τιμή στόχο στα 11,6 και δύο εκθέσεις από την Eurobank Equity η πρώτη για την ΚΡΙ με σύσταση αγοράς και τιμή στόχο στα 33 ευρώ και η δεύτερη (sponsored) για την ΠΛΑΘ με εύρος αποτίμησης μεταξύ 7,3-8,8 ευρώ.

Αναμενόμενα αλλά πάντα με θετικό πρόσημο τα στοιχεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού (σε ταμειακή βάση) στο Α εξάμηνο με το πρωτογενές πλεόνασμα να φτάνει στα 4,5 δις αρκετά πάνω από τον στόχο και ουσιαστικά στα επίπεδα του 2025.

Στις διεθνείς αγορές η μικρή βελτίωση του κλίματος στις ΗΠΑ ακυρώθηκε ουσιαστικά από την συνεχιζόμενη πίεση στις ασιατικές αγορές κυρίως σε μετοχές τεχνολογίας ( KOSPI), με τα βλέμματα ξανά στραμμένα στην πορεία των τιμών των καυσίμων.

Νάσος Κουμέττης
Hellenic Asset Management
* Το κείμενο δεν αποτελεί συμβουλή ή πρόταση κατάρτισης επενδυτικής πράξης

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