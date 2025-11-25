ΗΠΑ: Άνοδος 1,9% στις επικείμενες πωλήσεις κατοικιών τον Οκτώβριο

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Ο αριθμός των συμφωνιών για αγορά κατοικιών που αναμένεται να ολοκληρωθούν μέσα στους επόμενους έναν με δύο μήνες αυξήθηκε στις ΗΠΑ τον Οκτώβριο.

Συγκεκριμένα, η Εθνική Ένωση Μεσιτών (NAR) ανακοίνωσε τη Δευτέρα ότι ο δείκτης επικείμενων πωλήσεων κατοικιών — ο οποίος βασίζεται στα ήδη υπογεγραμμένα συμβόλαια — ανέβηκε κατά 1,9% σε σχέση με τον Σεπτέμβριο, φτάνοντας τις 76,3 μονάδες.

Οι αναλυτές που συμμετείχαν στη δημοσκόπηση του Reuters ανέμεναν μια πολύ μικρότερη αύξηση, της τάξης του 0,2%.

Σημειώνεται ότι τον Σεπτέμβριο ο δείκτης δεν είχε παρουσιάσει μεταβολή.

Σε ετήσια βάση, οι επικείμενες πωλήσεις κατοικιών ήταν υψηλότερες κατά 0,4% σε σχέση με τον Οκτώβριο του 2024.