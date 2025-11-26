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Κομισιόν: Ενέκρινε εκταμίευση 2,1 δισ. ευρώ προς την Ελλάδα στο πλαίσιο του «NextGenerationEU»
Ειδήσεις
13:59 - 26 Νοε 2025

Κομισιόν: Ενέκρινε εκταμίευση 2,1 δισ. ευρώ προς την Ελλάδα στο πλαίσιο του «NextGenerationEU»

Reporter.gr Newsroom
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Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε συνολικά 4,1 δισ. ευρώ για Ελλάδα, Πορτογαλία, Σλοβενία και Αυστρία στο πλαίσιο του Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (RRF).

Αυτές οι εκταμιεύσεις αποτελούν μέρος των προσπαθειών της Επιτροπής να στηρίξει την οικονομική ανάπτυξη και να ενισχύσει την ανθεκτικότητα των κρατών-μελών της ΕΕ, μετά την επιτυχή υλοποίηση των μεταρρυθμίσεων και των επενδύσεων που καθορίζονται στο σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας κάθε χώρας.

Η Επιτροπή θα εκταμιεύσει 2,1 δισ. ευρώ σε επιχορηγήσεις προς την Ελλάδα μετά το έκτο αίτημα πληρωμής της χώρας στο πλαίσιο του RRF. Αυτή η πληρωμή καλύπτει 39 ορόσημα και στόχους, υποστηρίζοντας κρίσιμους τομείς όπως η υγεία, η εκπαίδευση, η δημόσια διοίκηση και η φορολογία. Σημαντικά μέτρα περιλαμβάνουν επίσης την καθιέρωση νομικού πλαισίου για το ανανεώσιμο υδρογόνο και τη βιώσιμη βιομεθάνη, την εκκίνηση νέας πλατφόρμας πληροφοριών για τους φορολογούμενους, την εγκατάσταση 12.200 φωτοβολταϊκών πάνελ σε νοικοκυριά και αγροκτήματα, καθώς και τη δημιουργία εθνικού ψηφιακού φακέλου υγείας για τους επαγγελματίες υγείας και τους ασθενείς.

Το σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας της Ελλάδας, το οποίο υποστηρίζεται από συνολικό πακέτο χρηματοδότησης 35,95 δισ. ευρώ (18,22 δισ. ευρώ σε επιχορηγήσεις και 17,73 δισ. ευρώ σε δάνεια), έχει πλέον επιτύχει ποσοστό εκταμίευσης 65%.

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