Πολωνία: Χρηματοδότηση €44 δισ. από το SAFE για ενίσχυση άμυνας και υποδομών

Η Πολωνία πρόκειται να λάβει 44 δισεκατομμύρια ευρώ από τον μηχανισμό Ασφάλειας Δράσης για την Ευρώπη (SAFE), με στόχο την ενίσχυση των ενόπλων δυνάμεών της, ανακοίνωσε σήμερα (Τετάρτη, 26/11) ο πρωθυπουργός της χώρας, Ντόναλντ Τουσκ.

Κατά την έναρξη της συνεδρίασης της κυβέρνησης, ο Τουσκ ανέφερε ότι μέρος της χρηματοδότησης θα κατευθυνθεί στην αγορά drone για την Ανατολική Συνοριακή Ασπίδα της ΕΕ, η οποία θωρακίζει τα ανατολικά σύνορα του ευρωπαϊκού μπλοκ απέναντι στη Ρωσία και τη Λευκορωσία.

Επιπλέον, τα χρήματα θα αξιοποιηθούν για προγράμματα που αφορούν το διάστημα, την ανάπτυξη λύσεων Τεχνητής Νοημοσύνης στον αμυντικό τομέα, καθώς και για την προμήθεια εξοπλισμού για τον στρατό, τη συνοριοφυλακή και την αστυνομία, αλλά και για την υλοποίηση του προγράμματος SAFE Baltic, όπως υπογράμμισε ο Πολωνός πρωθυπουργός.

Σύμφωνα με τα λεγόμενά του, το SAFE Baltic επεκτείνει τις επιχειρησιακές δυνατότητες του πολωνικού Πολεμικού Ναυτικού και των συνοριοφυλάκων στη γεωπολιτικά ευαίσθητη ζώνη της Βαλτικής Θάλασσας.

«Χάρη στις προσπάθειές μας, θα μπορέσουμε επίσης να χρηματοδοτήσουμε δρόμους και σιδηροδρόμους που σχετίζονται άμεσα με την ασφάλεια του πολωνικού κράτους μέσω του προγράμματος SAFE», πρόσθεσε ο Τουσκ.