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Χαμηλές προσδοκίες στη Γερμανία: Απαισιοδοξία στο λιανεμπόριο εν όψει Χριστουγέννων
Ειδήσεις
10:08 - 27 Νοε 2025

Χαμηλές προσδοκίες στη Γερμανία: Απαισιοδοξία στο λιανεμπόριο εν όψει Χριστουγέννων

Reporter.gr Newsroom
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Οι λιανέμποροι στη Γερμανία εμφανίζονται απαισιόδοξοι για την επερχόμενη χριστουγεννιάτικη περίοδο. Περίπου μία στις τέσσερις επιχειρήσεις αναμένει ότι η κίνηση θα είναι περιορισμένη, σύμφωνα με έρευνα του οικονομικού ινστιτούτου ifo.

«Οι προσδοκίες των λιανεμπόρων είναι υποτονικές. Πολλοί από αυτούς μπαίνουν στην πιο σημαντική περίοδο πωλήσεων του έτους χωρίς ιδιαίτερες ελπίδες», δήλωσε ο Κλάους Βόλραμπε, επικεφαλής των ερευνών του ifo. Λίγο λιγότερο από τους μισούς αναμένουν μέσες επιδόσεις. Μόλις το 10% των λιανεμπόρων ελπίζει σε καλές χριστουγεννιάτικες πωλήσεις.

Οι προσδοκίες είναι πιο ζοφερές σε σχέση με το προηγούμενο έτος: το 42,2% των λιανεμπόρων αναμένει χειρότερο τέλος της χρονιάς σε σύγκριση με το 2024, ενώ το 35% είναι προετοιμασμένο ότι οι πωλήσεις θα παραμείνουν αμετάβλητες. Μόλις το 7% αναμένει βελτίωση σε σχέση με πέρυσι.

Μια ματιά στα επιμέρους τμήματα δείχνει μια ζοφερή εικόνα σε όλους τους κλάδους - με μία εξαίρεση: η αισιοδοξία κυριαρχεί στον κλάδο του βιβλίου. Ωστόσο, οι έμποροι παιχνιδιών που συνήθως τα πηγαίνουν πολύ καλά πριν από τα Χριστούγεννα, εμφανίζονται ιδιαίτερα απαισιόδοξοι. Περίπου ένας στους δύο από αυτούς αναμένει επίσης χειρότερα αποτελέσματα.

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