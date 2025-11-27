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Παπαθανάσης: €56 εκατ. μέσω ΕΣΠΑ για την καθολική υλοποίηση της δράσης «Νταντάδες της γειτονιάς»
Οικονομία
09:51 - 27 Νοε 2025

Παπαθανάσης: €56 εκατ. μέσω ΕΣΠΑ για την καθολική υλοποίηση της δράσης «Νταντάδες της γειτονιάς»

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Νταντάδες

Αντικείμενο του προγράμματος είναι η χορήγηση αξιών τοποθέτησης (voucher) έως 500,00 € μηνιαίως, σε ωφελούμενες μητέρες ή πατέρες, οι οποίοι ασκούν την αποκλειστική γονική μέριμνα, για την κάλυψη μέρους της αμοιβής διαπιστευμένων επιμελητών/τριών που θα παρέχουν υπηρεσίες φροντίδας του/των παιδιού/ών τους, ηλικίας από 2 μηνών έως 2,5 ετών, κατά τη διάρκεια της εργασίας τους ή της αναζήτησης εργασίας. Η παροχή των υπηρεσιών δύναται να πραγματοποιείται είτε εντός της οικογενειακής εστίας είτε στο σπίτι του/της επιμελητή/τριας.

Η πράξη θα υλοποιηθεί πανελλαδικά και θα περιλαμβάνει ενδεικτικά τις ακόλουθες επιμέρους ενέργειες:

  • Αναβάθμιση Πληροφοριακού Συστήματος Πιλοτικής Φάσης για την Καθολική Εφαρμογή
  • Πληρωμές Ωφελούμενων της Πανελλαδικής Καθολικής Εφαρμογής
  • Συντονισμός – Υποστήριξη και Διενέργεια Ελέγχων
  • Λειτουργία Call Center
  • Δράσεις Ενημέρωσης– Ευαισθητοποίησης

Στόχος της δράσης είναι η προώθηση της ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών στην απασχόληση, η εναρμόνιση της επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής των εργαζόμενων γονέων, η υποστήριξη της αναζήτησης εργασίας και ευρύτερα της πρόσβασης και της θέσης των γυναικών στην αγορά εργασίας και η βελτίωση του οικογενειακού προγραμματισμού και της καθημερινότητας των εργαζόμενων γονέων.

Μέσω της πράξης αναμένεται να ωφεληθούν περίπου 3.600 γονείς στους οποίους θα χορηγηθούν οι αξίες τοποθέτησης (vouchers) προκειμένου στη συνέχεια να επιλέξουν τους επιμελητές που επιθυμούν για τα παιδιά τους από το Μητρώο της Δράσης.

Δικαιούχος ορίστηκε η Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας.

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