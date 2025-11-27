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Άνοδος στις αγορές της Ασίας: Ρεκόρ στο Nifty - Τεχνολογική ώθηση στην Ιαπωνία
Χρηματιστήρια
09:53 - 27 Νοε 2025

Άνοδος στις αγορές της Ασίας: Ρεκόρ στο Nifty - Τεχνολογική ώθηση στην Ιαπωνία

Reporter.gr Newsroom
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Οι βασικοί δείκτες της Ινδίας κατέγραψαν ιστορικό υψηλό την Πέμπτη (27/11), καθώς οι αγορές Ασίας-Ειρηνικού ακολούθησαν τα κέρδη της Wall Street λόγω των προσδοκιών για μειώσεις επιτοκίων από τη Fed και την ανάκαμψη του τεχνολογικού κλάδου.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο δείκτης Nifty 50 σημείωσε άνοδο 0,09% στις 22.227,60 μονάδες.

Επιπλέον, ο ιαπωνικός δείκτης Nikkei 225 ενισχύθηκε κατά 1,28% στις 50,195.00 μονάδες, με ηγέτες τις τεχνολογικές μετοχές, ενώ ο δείκτης Topix πρόσθεσε 0,64%. Μεταξύ των μετοχών με τις μεγαλύτερες κινήσεις ήταν η Advantest, που εκτινάχθηκε έως και 5%, ο τεχνολογικός κολοσσός SoftBank, που σημείωσε άνοδο άνω του 5%, και η Tokyo Electron, που ανέβηκε κατά 2,09%.

Στη Νότια Κορέα, ο δείκτης Kospi ενισχύθηκε κατά 0,66% στις 3,986.91 μονάδες. Η Τράπεζα της Κορέας διατήρησε αμετάβλητο το βασικό επιτόκιο στο 2,5% - σύμφωνα με τις εκτιμήσεις - για τέταρτη συνεχόμενη συνεδρίαση νομισματικής πολιτικής, εν μέσω αποδυναμωμένου τοπικού νομίσματος και «υπερθερμασμένης» αγοράς κατοικίας. Το κορεατικό γον έχει εξασθενήσει έναντι του δολαρίου τους τελευταίους μήνες, φτάνοντας στο χαμηλότερο επίπεδό του από τον Απρίλιο.

Στο Χονγκ Κονγκ, ο δείκτης Hang Seng κατέγραψε μικρή άνοδο 0,05% στις 25,938.00 μονάδες, ενώ ο κινεζικός CSI 300 ενισχύθηκε 0,29% στις 3,875,26 μονάδες.

Στον αντίποδα, ο SZSE Component μειώθηκε κατά 0,25% στις 12,875.19 μονάδες.

Τα βιομηχανικά κέρδη της Κίνας τον Οκτώβριο σημείωσαν πτώση 5,5% σε ετήσια βάση, σύμφωνα με κυβερνητικά στοιχεία που δημοσιεύθηκαν την Πέμπτη. Τα κέρδη για τους πρώτους δέκα μήνες του έτους αυξήθηκαν κατά 1,9% σε ετήσια βάση, σε σύγκριση με την άνοδο 3,2% που είχε καταγραφεί την περίοδο Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου.

Τελευταία τροποποίηση στις 27/11/2025 - 10:09
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