Πηγές ΥΠΕΝ: Η μεταρρύθμιση στις υπηρεσίες δόμησης θωρακίζει την ιδιοκτησία και περιορίζει τη γραφειοκρατία

Η προστασία και αξιοποίηση της ιδιοκτησίας κάθε πολίτη με διαφάνεια και ισονομία βρίσκεται στον πυρήνα της ιδεολογίας της Κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας αναφέρουν πηγές του ΥΠΕΝ με αφορμή την παρουσίαση στο υπουργικό συμβούλιο της εν λόγω μεταρρύθμισης

Με την πρωτοβουλία αυτή, οπως αναφέρεται, επιτυγχάνουμε κάτι πολύ παραπάνω από μία γραμμική μετακίνηση υπηρεσιών δόμησης. Ενισχύουμε τη Δημόσια Διοίκηση, παρέχουμε πιο ποιοτικές υπηρεσίες στον πολίτη, ενοποιούμε τους κανόνες, που πλέον θα ισχύουν οριζοντίως για όλους. Αξιοποιώντας ψηφιακά εργαλεία, παρακάμπτουμε τις γραφειοκρατικές αγκυλώσεις και τον κατακερματισμό, υπηρετώντας ουσιαστικά το δημόσιο συμφέρον. Επιλέγουμε να απαντήσουμε στις προκλήσεις της επόμενης δεκαετίας με την οργάνωση του χώρου και την πλήρη ψηφιακή διαδρομή για τον κύκλο ζωής του ακινήτου, και όχι να περιχαρακωνόμαστε στο παρελθόν, τη δυσλειτουργία και τη γραφειοκρατία.