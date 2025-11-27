ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Πηγές ΥΠΕΝ: Η μεταρρύθμιση στις υπηρεσίες δόμησης θωρακίζει την ιδιοκτησία και περιορίζει τη γραφειοκρατία
Ακίνητα
18:45 - 27 Νοε 2025

Πηγές ΥΠΕΝ: Η μεταρρύθμιση στις υπηρεσίες δόμησης θωρακίζει την ιδιοκτησία και περιορίζει τη γραφειοκρατία

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Η προστασία και αξιοποίηση της ιδιοκτησίας κάθε πολίτη με διαφάνεια και ισονομία βρίσκεται στον πυρήνα της ιδεολογίας της Κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας αναφέρουν πηγές του ΥΠΕΝ με αφορμή την παρουσίαση στο υπουργικό συμβούλιο της εν λόγω μεταρρύθμισης

Με την πρωτοβουλία αυτή, οπως αναφέρεται, επιτυγχάνουμε κάτι πολύ παραπάνω από μία γραμμική μετακίνηση υπηρεσιών δόμησης. Ενισχύουμε τη Δημόσια Διοίκηση, παρέχουμε πιο ποιοτικές υπηρεσίες στον πολίτη, ενοποιούμε τους κανόνες, που πλέον θα ισχύουν οριζοντίως για όλους. Αξιοποιώντας ψηφιακά εργαλεία, παρακάμπτουμε τις γραφειοκρατικές αγκυλώσεις και τον κατακερματισμό, υπηρετώντας ουσιαστικά το δημόσιο συμφέρον. Επιλέγουμε να απαντήσουμε στις προκλήσεις της επόμενης δεκαετίας με την οργάνωση του χώρου και την πλήρη ψηφιακή διαδρομή για τον κύκλο ζωής του ακινήτου, και όχι να περιχαρακωνόμαστε στο παρελθόν, τη δυσλειτουργία και τη γραφειοκρατία.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Θεοδωρικάκος: H νέα Ανεξάρτητη Αρχή ενισχύει την προστασία του καταναλωτή και την διαφάνεια στην αγορά
Πολιτική

Θεοδωρικάκος: H νέα Ανεξάρτητη Αρχή ενισχύει την προστασία του καταναλωτή και την διαφάνεια στην αγορά

Enaon: Ολοκληρώνονται τα συγχρηματοδοτούμενα έργα σε Κιλκίς, Σέρρες, Κατερίνη, Γιαννιτσά, Βέροια και Αλεξάνδρεια
Επιχειρήσεις

Enaon: Ολοκληρώνονται τα συγχρηματοδοτούμενα έργα σε Κιλκίς, Σέρρες, Κατερίνη, Γιαννιτσά, Βέροια και Αλεξάνδρεια

Ο «χάρτης» των νέων κανόνων δόμησης – Πώς μετεξελίσσεται το Κτηματολόγιο
Ακίνητα

Ο «χάρτης» των νέων κανόνων δόμησης – Πώς μετεξελίσσεται το Κτηματολόγιο

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Μείωση γραφειοκρατίας στους σιδηροδρόμους της ΕΕ προτείνει η Ελλάδα: Ευρεία στήριξη από κράτη-μέλη
ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

Μείωση γραφειοκρατίας στους σιδηροδρόμους της ΕΕ προτείνει η Ελλάδα: Ευρεία στήριξη από κράτη-μέλη

Παραίτηση του ΓΓ Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος
Πολιτική

Παραίτηση του ΓΓ Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος

Σε Ουάσιγκτον και Χιούστον ο Σταύρος Παπασταύρου - Σειρά επαφών
Ειδήσεις

Σε Ουάσιγκτον και Χιούστον ο Σταύρος Παπασταύρου - Σειρά επαφών

ΥΠΕΝ: Νέα νομοθετική ρύθμιση για τη στήριξη των παραγωγών ΑΠΕ
ΕΝΕΡΓΕΙΑ

ΥΠΕΝ: Νέα νομοθετική ρύθμιση για τη στήριξη των παραγωγών ΑΠΕ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Πολιτική
09/06/2026 - 12:23

Δημοσκόπηση Interview: Σταθερό προβάδισμα για τη ΝΔ – «Μάχη» ΕΛ.Α.Σ. – ΠΑΣΟΚ για τη δεύτερη θέση

Το σκίτσο του ΚΥΡ
09/06/2026 - 12:20

Ανακοίνωση ΣΥΡΙΖΑ

ΥΔΡΕΥΣΗ
09/06/2026 - 12:16

Ανάλυση EY-Parthenon για τον κλάδο του νερού στην Ελλάδα: Προοπτική ανάπτυξης, αλλά και ανάγκες για επενδύσεις

Ναυτιλία
09/06/2026 - 12:13

Λιμένας Κέρκυρας: Αύξηση 10,7% στην επιβατική κίνηση κρουαζιέρας και στρατηγικό όραμα για το «Μεγάλο Λιμάνι της Αδριατικής»

Αναλύσεις
09/06/2026 - 12:08

Ψήφος εμπιστοσύνης στον ΑΔΜΗΕ από τη Eurobank Equities: Νέα τιμή-στόχος €4,4 και σύσταση αγοράς

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ
09/06/2026 - 12:06

Νέα σελίδα για τον ΟΤΕ: Η νέα μπράντα TELECOM - Το μέρισμα

Ανεμοδείκτης
09/06/2026 - 12:03

Αυξήσεις στους Μητροπολίτες: Κάποιοι... κακοπροαίρετοι τις συνδέουν με τις εκλογές

Ανεμοδείκτης
09/06/2026 - 12:00

Υπάρχει φρένο στον εξευτελισμό του ΣΥΡΙΖΑ;

ΕΜΠΟΡΙΟ
09/06/2026 - 11:56

Θεοδωρικάκος: Ενισχύουμε με πράξεις το made in Greece ως σήμα ποιότητας των προϊόντων μας

Ανεμοδείκτης
09/06/2026 - 11:53

Η απάντηση του ΠΑΣΟΚ στις φήμες για «εν πλω» αντικατάσταση Ανδρουλάκη

ΕΜΠΟΡΙΟ
09/06/2026 - 11:49

«Πλημμύρα» 5,9 δισ. φθηνών δεμάτων στην ΕΕ: Το 93% προέρχεται από την Κίνα

Ανακοινώσεις
09/06/2026 - 11:36

Ideal Holdings: Δημόσια προσφορά για την Attica Πολυκαταστήματα με ορίζοντα το Euronext Athens

Εργασιακά
09/06/2026 - 11:30

Υπουργείο Εργασίας: 1000 νέες θέσεις εργασίας για ΑμεΑ σε Δήμους και Περιφέρειες

Χρηματιστήρια
09/06/2026 - 11:22

Αγορές: Θετικό κλίμα σε Ευρώπη και Ασία καθώς υποχωρούν οι φόβοι για τη Μέση Ανατολή

Ειδήσεις
09/06/2026 - 11:15

ManpowerGroup: Συγκρατημένες οι συνολικές προοπτικές απασχόλησης στην Ελλάδα

Ειδήσεις
09/06/2026 - 11:04

Πέθανε σε ηλικία 67 ετών η δημοσιογράφος Νάντια Χριστολουκά

Πολιτική
09/06/2026 - 11:02

Μαρινάκης: Οι εκλογές θα γίνουν το 2027 - Ζήτημα συνέπειας η εξάντληση της τετραετίας

Τεχνολογία
09/06/2026 - 11:00

Τεχνολογία και κανονιστικό πλαίσιο οι καταλύτες για την επόμενη φάση των ψηφιακών πληρωμών

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
09/06/2026 - 10:58

ΓΑΙΑΟΣΕ: Σε εξέλιξη το σχέδιο αναβάθμισης των σταθμών του Προαστιακού Σιδηροδρόμου

Σπύρος Πολυχρονόπουλος
09/06/2026 - 10:44

Όσα η κυβέρνηση κάνει ότι δεν βλέπει

Ειδήσεις
09/06/2026 - 10:40

ΑΘΕ: Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στις 10 και 11 Ιουνίου

ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
09/06/2026 - 10:33

Το «Out of the Box Stories» του Pamestoixima.gr κάνει countdown για το Παγκόσμιο

Ειδήσεις
09/06/2026 - 10:27

Αποκλείστηκε από το Μουντιάλ Σομαλός διαιτητής μετά την απαγόρευση εισόδου του στις ΗΠΑ

Σχόλια Αγοράς
09/06/2026 - 10:05

Εταιρικά αποτελέσματα τριμήνου: Αύξηση κερδών κατά +18% για τις εισηγμένες στην υψηλή κεφαλαιοποίηση

Αναλύσεις
09/06/2026 - 09:58

ΧΑ: Οι 2360 μονάδες αποτελούν την κοντινότερη αντίσταση για το ΓΔ

Ναυτιλία
09/06/2026 - 09:49

EΒΕΠ - «Πειραιάς-Ανοιχτές Θάλασσες»: Βράβευση των πρώτων εισαχθέντων φοιτητών σε σχολές ναυτιλιακών σπουδών

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
09/06/2026 - 09:43

Παπασταύρου: Η προεδρία στο East Med Gas Forum επιβεβαιώνει τον ηγετικό ρόλο της Ελλάδας στην Ανατολική Μεσόγειο 

Επιχειρήσεις
09/06/2026 - 09:33

Φάις Συμμετοχών Α.Ε.: Πρόταση για μέρισμα, πρόγραμμα επανεπένδυσης και επιστροφή κεφαλαίου

Οικονομία
09/06/2026 - 09:25

Πρόοδος χωρίς σύγκλιση: Γιατί οι πολίτες είναι κυριευμένοι από την αίσθηση της ανισότητας

Ειδήσεις
09/06/2026 - 09:21

Πλοίο που μετέφερε υγραέριο η πιθανότερη εκδοχή για τη... μυστηριώδη οσμή στην Αττική

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ