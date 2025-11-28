Ρουμανία: Παραιτήθηκε ο υπουργός Άμυνας για ψευδή στοιχεία στο βιογραφικό του

Ο Ρουμάνος υπουργός Άμυνας Ιονούτ Μοστεάνου υπέβαλε σήμερα την παραίτησή του, παραδεχόμενος ότι είχε δηλώσει ψευδώς στοιχεία για τις σπουδές του στο βιογραφικό του. Όπως τόνισε σε ανάρτησή του στο Facebook, δεν ήθελε τα προσωπικά του λάθη να αποσπούν την προσοχή από τη ζωτικής σημασίας αποστολή της κυβέρνησης να διασφαλίσει την εθνική ασφάλεια της Ρουμανίας απέναντι στην αυξανόμενη ρωσική απειλή.

Το ζήτημα ήρθε στο φως μετά από δημοσίευμα της εφημερίδας Libertatea, που αποκάλυψε ανακρίβειες σχετικά με το πότε και από ποιο πανεπιστήμιο είχε αποφοιτήσει ο Μοστεάνου. Ο ίδιος υπογράμμισε ότι η Ρουμανία και η Ευρώπη βρίσκονται «υπό ρωσική επίθεση» και ότι η προστασία της εθνικής ασφάλειας πρέπει να είναι προτεραιότητα, χωρίς να αποσπάται η προσοχή των ηγετών της χώρας από προσωπικά ζητήματα.

Η Ρουμανία, μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ, μοιράζεται σύνορα μήκους 650 χιλιομέτρων με την Ουκρανία και έχει αντιμετωπίσει επανειλημμένες παραβιάσεις του εναέριου χώρου της από ρωσικά drones, καθώς και ζητήματα με νάρκες που έχουν παρασυρθεί στα χωρικά της ύδατα μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022.

Ο Μοστεάνου υπήρξε μέλος της φιλοευρωπαϊκής κυβέρνησης συνασπισμού, που ανέλαβε καθήκοντα τον Ιούνιο μετά από την επαναληπτική προεδρική εκλογή, η οποία είχε ακυρωθεί τον περασμένο Δεκέμβριο λόγω υποψιών για ρωσική ανάμιξη.

Ο πρωθυπουργός Ιλίε Μπολόγιαν ευχαρίστησε τον Μοστεάνου για την πεντάμηνη θητεία του και ανακοίνωσε ότι ο υπουργός Οικονομίας Ράντου Μιρούτα θα αναλάβει προσωρινά τα καθήκοντα του υπουργού Άμυνας, μέχρι το κόμμα «Ένωση Σώστε τη Ρουμανία» να διορίσει νέο μόνιμο επικεφαλής του υπουργείου.