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Ο Ζελένσκι προειδοποιεί: Αν χάσουμε την ενότητα, χάνουμε τα πάντα
Ειδήσεις
18:43 - 28 Νοε 2025

Ο Ζελένσκι προειδοποιεί: Αν χάσουμε την ενότητα, χάνουμε τα πάντα

Reporter.gr Newsroom
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Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ανακοίνωσε ότι το Κίεβο και η Ουάσιγκτον αναμένεται να ξεκινήσουν σύντομα συνομιλίες υψηλού επιπέδου σχετικά με τις προτάσεις που έχουν τεθεί στο τραπέζι για τον τερματισμό του πολέμου με τη Ρωσία, ο οποίος εισέρχεται πλέον στο τέταρτο έτος του.

Ο Ουκρανός πρόεδρος τόνισε ότι η Μόσχα επιδιώκει λάθη από ουκρανικής πλευράς, όμως διαβεβαίωσε ότι η κυβέρνηση και ο στρατός «δεν θα επιτρέψουν αστοχίες».

«Το έργο μας συνεχίζεται. Ο αγώνας μας συνεχίζεται», υπογράμμισε ο Ουκρανός πρόεδρος, καλώντας τους πολίτες να διατηρήσουν την ενότητα και την αντοχή τους. «Δεν έχουμε το δικαίωμα να μην αναλάβουμε δράση, ούτε να υποχωρήσουμε. Αν χάσουμε την ενότητά μας, κινδυνεύουμε να χάσουμε τα πάντα: τους εαυτούς μας, την Ουκρανία, το μέλλον μας. Πρέπει να ενωθούμε, να αντέξουμε. Δεν έχουμε άλλη επιλογή. Δεν θα έχουμε άλλη Ουκρανία. Υπερασπιζόμαστε την Ουκρανία».

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