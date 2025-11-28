Απρόσμενος δίαυλος επικοινωνίας: Τραμπ και Μαδούρο συζητούν πιθανή συνάντηση εν μέσω απειλών

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ είχε την προηγούμενη εβδομάδα τηλεφωνική επικοινωνία με τον ηγέτη της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο, κατά την οποία εξετάστηκε το ενδεχόμενο μιας μελλοντικής συνάντησής τους.

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με δημοσίευμα των New York Times, αν και δεν έχει ληφθεί καμία τελική απόφαση, η συνομιλία αυτή πραγματοποιήθηκε σε ένα περιβάλλον αυξανόμενης πίεσης των ΗΠΑ προς το Καράκας, με την Ουάσιγκτον να μην αποκλείει ακόμη και στρατιωτικές επιχειρήσεις εντός της Βενεζουέλας.

Το ίδιο ρεπορτάζ αναφέρει ότι στη γραμμή συμμετείχε και ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, γεγονός που υποδηλώνει ότι η επικοινωνία είχε επίσημο χαρακτήρα και δεν επρόκειτο για απλή προκαταρκτική επαφή. Η συνομιλία αυτή θεωρείται κομβική, δεδομένου ότι οι ΗΠΑ βρίσκονται σε πλήρη κινητοποίηση κατά του καθεστώτος Μαδούρο, το οποίο κατηγορούν για ευρεία ανάμειξη στη διακίνηση ναρκωτικών. Στο πλαίσιο αυτό, η αμερικανική στρατιωτική παρουσία στην περιοχή έχει ενισχυθεί σημαντικά, με αποστολή πολεμικών πλοίων και αεροπλανοφόρου, ενώ ανώτατοι αξιωματικοί έχουν πραγματοποιήσει επαφές με κυβερνήσεις χωρών της Καραϊβικής.

Ήδη, οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις έχουν στοχοποιήσει και πλήξει σκάφη που θεωρήθηκαν ότι εμπλέκονται στη μεταφορά ναρκωτικών, ενώ ο Τραμπ έχει αφήσει να εννοηθεί ότι οι επόμενες κινήσεις μπορεί να είναι ακόμη πιο αποφασιστικές.

Παράλληλα, η Ουάσιγκτον έχει καταχωρίσει την οργάνωση Cartel of the Suns ως ξένη τρομοκρατική οντότητα, υποστηρίζοντας ότι λειτουργεί υπό την καθοδήγηση υψηλόβαθμων αξιωματικών της Βενεζουέλας, περιλαμβανομένου και του ίδιου του Μαδούρο. Ο υπουργός Άμυνας, Πιτ Χέγκσεθ, τόνισε ότι αυτή η κατηγοριοποίηση παρέχει στις ΗΠΑ «μια σειρά νέων επιλογών», χωρίς όμως να αναλύσει ποιες μπορεί να είναι αυτές.

Ο Τραμπ έχει κατηγορήσει επανειλημμένα τον Μαδούρο για εκλογική νοθεία και παράνομη παραμονή στην εξουσία, προσπαθώντας ταυτόχρονα να τον απομονώσει διεθνώς. Ωστόσο, η πρόσφατη τηλεφωνική επικοινωνία φαίνεται να ανοίγει έναν δίαυλο επικοινωνίας που ενδεχομένως λειτουργήσει ως μηχανισμός αποσυμπίεσης πριν από πιθανή στρατιωτική κλιμάκωση. Ο Αμερικανός πρόεδρος έχει στο παρελθόν δηλώσει ότι δεν αποκλείει τον διάλογο με τον Μαδούρο, ακόμη και ενώ συνεχίζει να ασκεί πολιτική και διπλωματική πίεση σε βάρος του.