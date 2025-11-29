Δύσκολη νύχτα για το Κίεβο – Μαζική ρωσική επίθεση με πυραύλους και drones

Μια από τις πιο δύσκολες νύχτες των τελευταίων εβδομάδων έζησε το Κίεβο από το βράδυ της Παρασκευής έως τα ξημερώματα του Σαββάτου (29/11). Ρωσικά drones και πύραυλοι εκτοξεύτηκαν σε κύματα προς την ουκρανική πρωτεύουσα, προκαλώντας εκρήξεις, ζημιές σε πολλές συνοικίες και εκτεταμένη κινητοποίηση των σωστικών συνεργείων.

Οι αρχές ανακοίνωσαν ότι ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του, ενώ υπάρχουν αρκετοί τραυματίες — πέντε από αυτούς νοσηλεύονται. Ζημιές εντοπίστηκαν σε τουλάχιστον εννέα σημεία της πόλης, κυρίως λόγω θραυσμάτων που έπεσαν σε κατοικημένες περιοχές και κτίρια.

Οι σειρήνες είχαν αρχίσει να ηχούν από νωρίς το βράδυ και παρέμειναν σε λειτουργία για μεγάλο μέρος της νύχτας, ενώ χτυπήματα καταγράφηκαν και στο Χάρκοβο. Σε ορισμένες περιοχές σημειώθηκαν διακοπές ρεύματος, καθώς επλήγησαν ενεργειακές υποδομές.

Ουκρανικά αντίποινα και πλήγματα στην Κριμαία

Παράλληλα με τις επιθέσεις στο έδαφός της, η Ουκρανία πραγματοποίησε δικές της επιχειρήσεις σε ρωσικούς στόχους. Σύμφωνα με στρατιωτικές πηγές, χτυπήθηκε στρατιωτικό αεροδρόμιο στην Κριμαία, με ζημιές σε κέντρο ελέγχου, αποθήκες drones, αντιαεροπορικά συστήματα και εγκαταστάσεις καυσίμων.

Οι ενέργειες αυτές εντάσσονται στην προσπάθεια του Κιέβου να περιορίσει τις δυνατότητες της Ρωσίας να εξαπολύει μαζικές επιθέσεις μεγάλης εμβέλειας.

Διπλωματικός πυρετός εν μέσω εχθροπραξιών

Το νέο κύμα βίας εκτυλίσσεται ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη περίπλοκη διπλωματική διαδικασία για τον τερματισμό του πολέμου. Η χθεσινή παραίτηση του επικεφαλής του ουκρανικού προεδρικού γραφείου, Άντρι Γέρμακ, αποτελεί ένα ισχυρό πλήγμα για τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ωστόσο οι διαπραγματεύσεις συνεχίζονται.

Υπενθυμίζεται ότι το πλαίσιο συζήτησης έχει διαμορφωθεί πλέον γύρω από ένα σχέδιο 19 σημείων — πιο κοντά στα ουκρανικά συμφέροντα από την αρχική πρόταση 28 σημείων, η οποία είχε προκαλέσει αντιδράσεις σε Κίεβο και δυτικές πρωτεύουσες. Ο Ρώσος διαπραγματευτής Γιούρι Ουσάκοφ αναμένεται στις Ηνωμένες Πολιτείες για περαιτέρω συνομιλίες. Σημειώνεται ότι η φιλική στάση του Γουίτκοφ απέναντι στη Μόσχα έχει προκαλέσει ένταση και εντός του στενού επιτελείου του Ντόναλντ Τραμπ.

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