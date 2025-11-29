ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Δύσκολη νύχτα για το Κίεβο – Μαζική ρωσική επίθεση με πυραύλους και drones
Ειδήσεις
11:00 - 29 Νοε 2025

Δύσκολη νύχτα για το Κίεβο – Μαζική ρωσική επίθεση με πυραύλους και drones

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Μια από τις πιο δύσκολες νύχτες των τελευταίων εβδομάδων έζησε το Κίεβο από το βράδυ της Παρασκευής έως τα ξημερώματα του Σαββάτου (29/11). Ρωσικά drones και πύραυλοι εκτοξεύτηκαν σε κύματα προς την ουκρανική πρωτεύουσα, προκαλώντας εκρήξεις, ζημιές σε πολλές συνοικίες και εκτεταμένη κινητοποίηση των σωστικών συνεργείων.

Οι αρχές ανακοίνωσαν ότι ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του, ενώ υπάρχουν αρκετοί τραυματίες — πέντε από αυτούς νοσηλεύονται. Ζημιές εντοπίστηκαν σε τουλάχιστον εννέα σημεία της πόλης, κυρίως λόγω θραυσμάτων που έπεσαν σε κατοικημένες περιοχές και κτίρια.

Οι σειρήνες είχαν αρχίσει να ηχούν από νωρίς το βράδυ και παρέμειναν σε λειτουργία για μεγάλο μέρος της νύχτας, ενώ χτυπήματα καταγράφηκαν και στο Χάρκοβο. Σε ορισμένες περιοχές σημειώθηκαν διακοπές ρεύματος, καθώς επλήγησαν ενεργειακές υποδομές.

Ουκρανικά αντίποινα και πλήγματα στην Κριμαία

Παράλληλα με τις επιθέσεις στο έδαφός της, η Ουκρανία πραγματοποίησε δικές της επιχειρήσεις σε ρωσικούς στόχους. Σύμφωνα με στρατιωτικές πηγές, χτυπήθηκε στρατιωτικό αεροδρόμιο στην Κριμαία, με ζημιές σε κέντρο ελέγχου, αποθήκες drones, αντιαεροπορικά συστήματα και εγκαταστάσεις καυσίμων.

Οι ενέργειες αυτές εντάσσονται στην προσπάθεια του Κιέβου να περιορίσει τις δυνατότητες της Ρωσίας να εξαπολύει μαζικές επιθέσεις μεγάλης εμβέλειας.

Διπλωματικός πυρετός εν μέσω εχθροπραξιών

Το νέο κύμα βίας εκτυλίσσεται ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη περίπλοκη διπλωματική διαδικασία για τον τερματισμό του πολέμου. Η χθεσινή παραίτηση του επικεφαλής του ουκρανικού προεδρικού γραφείου, Άντρι Γέρμακ, αποτελεί ένα ισχυρό πλήγμα για τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ωστόσο οι διαπραγματεύσεις συνεχίζονται.

Υπενθυμίζεται ότι το πλαίσιο συζήτησης έχει διαμορφωθεί πλέον γύρω από ένα σχέδιο 19 σημείων — πιο κοντά στα ουκρανικά συμφέροντα από την αρχική πρόταση 28 σημείων, η οποία είχε προκαλέσει αντιδράσεις σε Κίεβο και δυτικές πρωτεύουσες. Ο Ρώσος διαπραγματευτής Γιούρι Ουσάκοφ αναμένεται στις Ηνωμένες Πολιτείες για περαιτέρω συνομιλίες. Σημειώνεται ότι η φιλική στάση του Γουίτκοφ απέναντι στη Μόσχα έχει προκαλέσει ένταση και εντός του στενού επιτελείου του Ντόναλντ Τραμπ.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dekyyut2oe4x?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Ουκρανικό: Οι χειρισμοί του Γουίτκοφ διχάζουν τους Ρεπουμπλικανούς – Οι δύο γραμμές
Ειδήσεις

Ουκρανικό: Οι χειρισμοί του Γουίτκοφ διχάζουν τους Ρεπουμπλικανούς – Οι δύο γραμμές

Άνοδος στη Wall Street πριν από τις αποφάσεις της Fed - Πτωτικός μήνας ο Νοέμβριος για τον Nasdaq
Χρηματιστήρια

Άνοδος στη Wall Street πριν από τις αποφάσεις της Fed - Πτωτικός μήνας ο Νοέμβριος για τον Nasdaq

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Οι ΗΠΑ έπληξαν ξανά το Ιράν – Πιο κοντά ο κίνδυνος κλιμάκωσης
Ειδήσεις

Οι ΗΠΑ έπληξαν ξανά το Ιράν – Πιο κοντά ο κίνδυνος κλιμάκωσης

Οι Ευρωπαίοι γυρίζουν την πλάτη στον Τραμπ: Το 89% δεν θεωρεί πλέον τις ΗΠΑ αξιόπιστο σύμμαχο
Ειδήσεις

Οι Ευρωπαίοι γυρίζουν την πλάτη στον Τραμπ: Το 89% δεν θεωρεί πλέον τις ΗΠΑ αξιόπιστο σύμμαχο

Wall Street: Νέο sell off ελεώ Τραμπ – Ο Dow Jones έχασε τις 50.000 μονάδες
Χρηματιστήρια

Wall Street: Νέο sell off ελεώ Τραμπ – Ο Dow Jones έχασε τις 50.000 μονάδες

Τραμπ: Ο αμερικανικός στρατός «απελευθέρωσε» 100 εκατ. βαρέλια πετρελαίου μέσω Ορμούζ
Ειδήσεις

Τραμπ: Ο αμερικανικός στρατός «απελευθέρωσε» 100 εκατ. βαρέλια πετρελαίου μέσω Ορμούζ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Οικονομία
11/06/2026 - 12:46

Πιερρακάκης: Η Ευρώπη δεν βρίσκεται σε στασιμοπληθωρισμό, αλλά οι κίνδυνοι παραμένουν

Οικονομία
11/06/2026 - 12:34

Παπαθανάσης: Δάνεια με επιτόκιο 0,35% για μικρομεσαίες επιχειρήσεις - Πρόγραμμα ανακαίνισης κατοικιών με επιδότηση έως 95%

Ειδήσεις
11/06/2026 - 12:27

Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού: Πού θα «χτυπήσουν» ισχυρές καταιγίδες

Ειδήσεις
11/06/2026 - 12:24

Σκάνδαλο Πολεοδομίας: Παραιτήθηκε ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Πολιτισμού Γιώργος Διδασκάλου

Χρηματιστήρια
11/06/2026 - 12:12

Στο «πράσινο» οι ευρωαγορές με το βλέμμα σε ΕΚΤ και Μέση Ανατολή

ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
11/06/2026 - 12:11

Χρήστος Σωτηρακόπουλος και Madney φιλοξενούν τον Ανδρέα Σάμαρη στο «Out of the Box Stories» του Pamestoixima.gr

Αυτοδιοίκηση
11/06/2026 - 12:06

Μπακογιάννης για δάνειο €75 εκατ. Δήμου Αθηναίων: Ο Δούκας βάζει την Αθήνα σε τροχιά μνημονίων

Ειδήσεις
11/06/2026 - 11:59

Φωτιά στη νησίδα Τουρλίδα Μεσολογγίου – Κινητοποιήθηκαν εναέρια μέσα

Ειδήσεις
11/06/2026 - 11:55

Πέθανε ο δημοσιογράφος Νίκος Σερβετάς

ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ
11/06/2026 - 11:51

Η Παπουτσάνης υποστηρίζει 650 οικογένειες μέσω της ανθρωπιστικής οργάνωσης Humanity Greece

Ειδήσεις
11/06/2026 - 11:41

Γερμανία: Οι ελλείψεις υλικών επιβραδύνουν τη βιομηχανική παραγωγή και αυξάνουν τις τιμές

Οικονομία
11/06/2026 - 11:31

Η ένταση επενδύσεων παραμένει χαμηλότερη του μ.ο. της ΕΕ σε 10 από τις 13 περιφέρειες της Ελλάδας

Ειδήσεις
11/06/2026 - 11:14

Τρία χρόνια μετά το ναυάγιο της Πύλου τα ερωτήματα παραμένουν αναπάντητα

Ειδήσεις
11/06/2026 - 11:06

Ένωση Σούπερ Μάρκετ Ελλάδας: Το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους δεν ευνοεί τον καταναλωτή

Πολιτική
11/06/2026 - 10:59

Υποψήφιοι με τη ΝΔ στις εκλογές Παπαστεργίου (Τρίκαλα), Σδούκου (Ά Αθήνας) και Παπαϊωάννου (Ά Θεσσαλονίκης)

ΤΣΙΜΕΝΤΑ & ΟΡΥΚΤΑ
11/06/2026 - 10:55

Όμιλος Ηρακλής: Τα «κλειδιά» για ανάπτυξη άνω του 5% – Επενδύσεις €600 εκατ. και ισχυρό αποτύπωμα στο Ελληνικό

Ειδήσεις
11/06/2026 - 10:52

ΗΠΑ και Ιράν ανταλλάσσουν πυρά για δεύτερη συνεχόμενη ημέρα - «Ανοιγοκλείνει» το Ορμούζ

Χρηματιστήρια
11/06/2026 - 10:44

Πτωτική στροφή στην Ασία: Στο -4% ο Kospi με πίεση από την τεχνολογία

Ειδήσεις
11/06/2026 - 10:33

Eurogroup και ECOFIN με Γκεοργκίεβα και Γιούνκερ: Στο επίκεντρο η ενέργεια και η δημοσιονομική πολιτική

Επιχειρήσεις
11/06/2026 - 10:32

Delivery: Τι παρήγγειλαν οι Έλληνες το 2025

Οικονομία
11/06/2026 - 10:29

Παπαθανάσης: 14,4 εκατ. ευρώ για τον μετασχηματισμό της Ακρινής Κοζάνης σε Πρότυπο Πράσινο Οικισμό

Ειδήσεις
11/06/2026 - 10:24

ΡΑΑΕΥ: Ολοκληρώνεται η πιστοποίηση και των 14 ΦοΔΣΑ – Προϋπόθεση για κοινοτικές χρηματοδοτήσεις

Οικονομία
11/06/2026 - 10:19

ΕΒΕΠ: Δράσεις, αντιδράσεις και επιδράσεις του πληθωρισμού στην αγορά

Ναυτιλία
11/06/2026 - 10:16

Η Celestyal θα μεταδίδει ζωντανά τους αγώνες του Παγκοσμίου Κυπέλλου εν πλω

Σχόλια Αγοράς
11/06/2026 - 10:14

Χρηματιστήριο: Στόχος παραμένει η διάσπαση του υψηλού Φεβρουαρίου που είναι και υψηλό 17 ετών

Ειδήσεις
11/06/2026 - 09:59

Βόρεια Κορέα και Κίνα ήρθαν... πιο κοντά, αλλά τα όρια παραμένουν

Ειδήσεις
11/06/2026 - 09:52

ΕΚΤ: Αύξηση επιτοκίων «για ασφάλεια» καθώς ο πόλεμος ΗΠΑ-Ιράν τροφοδοτεί τον πληθωρισμό

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
11/06/2026 - 09:39

Ινστιτούτο Τουριστικών Ερευνών και Προβλέψεων: Τα πρώτα «σήματα» της σεζόν - Οι τιμές των ξενοδοχείων

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ
11/06/2026 - 09:30

Deal ΔΕΗ – Vodafone: Οι νέες ισορροπίες και το στοίχημα της συγκέντρωσης στις τηλεπικοινωνίες

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
11/06/2026 - 09:18

Prodea Investments: Επενδύσεις σχεδόν €400 εκατ. σε φιλοξενία, logistics και κατοικίες

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ