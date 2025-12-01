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ifo: Διπλασιάστηκαν οι ελλείψεις υλικών στη γερμανική βιομηχανία μέσα σε έναν μήνα
Ειδήσεις
09:37 - 01 Δεκ 2025

ifo: Διπλασιάστηκαν οι ελλείψεις υλικών στη γερμανική βιομηχανία μέσα σε έναν μήνα

Reporter.gr Newsroom
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Η γερμανική μεταποιητική βιομηχανία αντιμετωπίζει ολοένα και περισσότερες ελλείψεις στην προμήθεια ενδιάμεσων προϊόντων, όπως αποτυπώνεται σε πρόσφατη έρευνα του ινστιτούτου ifo. 

Πιο αναλυτικά, το 11,2% των εταιρειών που συμμετείχαν στην έρευνα δήλωσε ότι δυσκολεύεται να προμηθευτεί τα απαραίτητα υλικά για την παραγωγή – ποσοστό αυξημένο από το 5,5% του Οκτωβρίου. «Η έλλειψη ημιαγωγών επιδεινώνει την ήδη δύσκολη κατάσταση του κλάδου», αναφέρει ο Κλάους Βολράμπε, επικεφαλής των ερευνών του ifo.

Η κατάσταση έχει γίνει ιδιαίτερα οξεία στη βιομηχανία αυτοκινήτων. Περισσότερες από μία στις τέσσερις εταιρείες (27,6%) ανέφεραν ελλείψεις στην προμήθεια ενδιάμεσων προϊόντων, όταν τον Οκτώβριο το ποσοστό ήταν κάτω από 1%. Αύξηση προβλημάτων σημειώνεται επίσης στους κατασκευαστές ηλεκτρονικών και οπτικών προϊόντων: το ποσοστό για τον κλάδο αυτόν ανέβηκε από 10,4% σε 17,5%. Παρόμοια εικόνα παρουσιάζεται και στους κατασκευαστές ηλεκτρολογικού εξοπλισμού, όπου το 16% ανέφερε ελλείψεις, έναντι 10% τον προηγούμενο μήνα. Στη μηχανολογία, το ποσοστό αυξήθηκε σε 8,2%.

Ωστόσο, ο μακροπρόθεσμος μέσος όρος πριν από την τελευταία κρίση της περιόδου 2021–2023 ήταν 5,2%. Παρόμοια υψηλό ποσοστό, 12,4%, είχε καταγραφεί τον Απρίλιο του 2024. Τα προβλήματα στην προμήθεια υλικών για τη μεταποίηση είχαν κορυφωθεί τον Δεκέμβριο του 2021, όταν το 81,9% των εταιρειών αντιμετώπιζε ελλείψεις.

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