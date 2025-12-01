Ερντογάν: Απαράδεκτες οι επιθέσεις στη Μαύρη Θάλασσα - Η ένταξη στην ΕΕ, στρατηγικός στόχος της Τουρκίας

Ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν χαρακτήρισε «απαράδεκτες» τις επιθέσεις κατά εμπορικών πλοίων στη Μαύρη Θάλασσα, μετά την αναφορά ότι ένα μη επανδρωμένο σκάφος συγκρούστηκε με δεξαμενόπλοιο στα βόρεια παράλια της Τουρκίας.

«Ο πόλεμος Ρωσίας - Ουκρανίας αρχίζει σαφώς να απειλεί την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας στη Μαύρη Θάλασσα. Η επίθεση κατά πλοίων στην Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη μας, την Παρασκευή, αποτελεί ανησυχητική κλιμάκωση», δήλωσε ο Ερντογάν στους δημοσιογράφους, σύμφωνα με το Reuters.

Ο Τούρκος πρόεδρος επεσήμανε ότι «δεν μπορούμε να δικαιολογήσουμε αυτές τις επιθέσεις με κανέναν τρόπο» και ότι η Τουρκία έχει μεταφέρει τις απαραίτητες προειδοποιήσεις σε όλες τις εμπλεκόμενες πλευρές για την αποφυγή παρόμοιων περιστατικών στο μέλλον.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση τουρκικών αρχών, το δεξαμενόπλοιο Virat, που ανήκει στον λεγόμενο σκιώδη στόλο της Ρωσίας, δέχθηκε πρόσκρουση από μη επανδρωμένο σκάφος περίπου 35 μίλια ανοικτά των τουρκικών ακτών, την Παρασκευή. Δεν έχει διευκρινιστεί ποιοι ευθύνονται για τις επιθέσεις, γεγονός που προκαλεί έντονη ανησυχία για την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας στην περιοχή.

Ακόμα, ο Τούρκος πρόεδρος ότι η πλήρης ένταξη της Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση παραμένει βασικός στρατηγικός στόχος της χώρας, παρά τις συνεχιζόμενες δυσκολίες στις διαπραγματεύσεις με τις Βρυξέλλες. Μετά τη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου στην Άγκυρα, ο Ερντογάν δήλωσε: «Συζητήσαμε τα τρέχοντα ζητήματα εξωτερικής πολιτικής, συμπεριλαμβανομένων των πρόσφατων εξελίξεων στις σχέσεις μας με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η πλήρης ένταξη στην Ένωση παραμένει στρατηγική προτεραιότητά μας, παρά τα εμπόδια που εμφανίζονται μπροστά μας».

Η δήλωση αυτή έρχεται σε μια περίοδο όπου οι σχέσεις Άγκυρας - Βρυξελλών αντιμετωπίζουν προκλήσεις σε θέματα οικονομίας, μετανάστευσης και γεωπολιτικής, ενώ η Τουρκία συνεχίζει να επιδιώκει ενεργό ρόλο στις ευρωπαϊκές υποθέσεις και στις διεθνείς πολιτικές συμμαχίες.