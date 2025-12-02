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SoftBank: «Έκλαψε» για την Nvidia, αλλά ποντάρει δισεκατομμύρια στην Open AI
Ειδήσεις
13:50 - 02 Δεκ 2025

SoftBank: «Έκλαψε» για την Nvidia, αλλά ποντάρει δισεκατομμύρια στην Open AI

Reporter.gr Newsroom
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Ο ιδρυτής της SoftBank Group, Masayoshi Son, υποβάθμισε τη Δευτέρα (1/12) την απόφαση να πουλήσει ολόκληρη τη συμμετοχή του ομίλου στην Nvidia, λέγοντας ότι «έκλαιγε» καθώς αποχωριζόταν τις μετοχές.

Πιο συγκεκριμένα, μιλώντας σε φόρουμ στο Τόκιο, ο Son αναφέρθηκε στην ανακοίνωση της SoftBank τον Νοέμβριο ότι η εταιρεία είχε πουλήσει τη συμμετοχή της στον Αμερικανικό κολοσσό των chips έναντι 5,83 δισεκατομμυρίων δολαρίων.ανακοίνωση της SoftBank τον Νοέμβριο ότι η εταιρεία είχε πουλήσει τη συμμετοχή της στον Αμερικανικό κολοσσό των chips έναντι 5,83 δισεκατομμυρίων δολαρίων.ανακοίνωση της SoftBank τον Νοέμβριο ότι η εταιρεία είχε πουλήσει τη συμμετοχή της στον Αμερικανικό κολοσσό των chips έναντι 5,83 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Σύμφωνα με τον Son, η SoftBank δεν θα είχε προχωρήσει σε αυτή την κίνηση αν δεν χρειαζόταν κεφάλαια για να χρηματοδοτήσει τις επόμενες επενδύσεις της στην τεχνητή νοημοσύνη, συμπεριλαμβανομένης μιας μεγάλης τοποθέτησης στην OpenAI και σε έργα data centers.

«Δεν ήθελα να πουλήσω ούτε μία μετοχή. Απλώς χρειαζόμουν περισσότερα χρήματα για να επενδύσω στην OpenAI και σε άλλα έργα», δήλωσε ο Son κατά τη διάρκεια του φόρουμ FII Priority Asia. «Έκλαιγα που πουλούσα τις μετοχές της Nvidia».

Τα σχόλια του Son συμφωνούν με όσα είχαν δηλώσει οι αναλυτές και άλλα στελέχη της SoftBank τον Νοέμβριο, περιγράφοντας την πώληση ως μέρος ευρύτερων προσπαθειών να ενισχυθεί το αποθεματικό κεφαλαίου της SoftBank Vision Fund για την AI.

Η SoftBank έχει διπλασιάσει τη φετινή της δέσμευση στην τεχνητή νοημοσύνη με μια σειρά έργων, συμπεριλαμβανομένων των data centers του Stargate Project και της εξαγοράς του Αμερικανικού σχεδιαστή chips Ampere Computing.

Η ιαπωνική εταιρεία θα μπορούσε επίσης να αυξήσει ενδεχομένως την επένδυσή της στην OpenAI, ανάλογα με την απόδοση του κατασκευαστή του ChatGPT και την αξιολόγηση μελλοντικών γύρων χρηματοδότησης, όπως είχε δηλώσει προηγουμένως πηγή που γνωρίζει την υπόθεση στο CNBC.

Νωρίτερα φέτος, ο Son είχε δηλώσει ότι η SoftBank είναι «ολόψυχα μέσα» στην OpenAI και προέβλεψε ότι η startup της AI θα γίνει κάποια μέρα η πιο πολύτιμη εταιρεία στον κόσμο.

Μέχρι στιγμής, η τοποθέτηση αυτή έχει αποφέρει κάποια οφέλη, καθώς η SoftBank ανακοίνωσε τον προηγούμενο μήνα ότι το καθαρό κέρδος του δευτέρου τριμήνου διπλασιάστηκε σε 2,5 τρισεκατομμύρια γιεν (16,6 δισεκατομμύρια δολάρια), κυρίως λόγω κερδών αποτίμησης από τις συμμετοχές της στην OpenAI.

Ωστόσο, επισημαίνεται ότι οι τεράστιες τοποθετήσεις της SoftBank στην τεχνητή νοημοσύνη γίνονται εν μέσω αυξανόμενων φόβων και ανησυχιών στις αγορές για μια ενδεχόμενη φούσκα στην AI.

Στην ομιλία του τη Δευτέρα, ο Son αντέκρουσε αυτές τις ανησυχίες, υποστηρίζοντας ότι όσοι μιλούν για φούσκα στην AI «δεν είναι αρκετά έξυπνοι».

Πρόβλεψε ότι η «υπερ-τεχνητή νοημοσύνη» και τα ρομπότ με AI θα παράγουν τουλάχιστον το 10% του παγκόσμιου ΑΕΠ μακροπρόθεσμα, γεγονός που, όπως είπε, θα υπερκαλύψει τα τρισεκατομμύρια δολάρια επενδύσεων στην τεχνολογία.

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