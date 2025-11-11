Η SoftBank πούλησε το μερίδιό της στην Nvidia για $5,83 δισ.
Επιχειρήσεις
11:22 - 11 Νοε 2025

Η SoftBank πούλησε το μερίδιό της στην Nvidia για $5,83 δισ.

Reporter.gr Newsroom
Η ιαπωνική εταιρεία SoftBank ανακοίνωσε την Τρίτη ότι προχώρησε στην πώληση ολόκληρης της συμμετοχής της στην Nvidia, αποκομίζοντας 5,83 δισεκατομμύρια δολάρια. Σύμφωνα με την οικονομική της έκθεση, η SoftBank διέθεσε 32,1 εκατομμύρια μετοχές της Nvidia μέσα στον Οκτώβριο.

Η εταιρεία με έδρα το Τόκιο είχε προηγουμένως αυξήσει το μερίδιό της στη συγκεκριμένη εταιρεία σε περίπου 3 δισεκατομμύρια δολάρια έως το τέλος Μαρτίου.

Παράλληλα, η SoftBank προχώρησε και στην εκχώρηση μέρους της συμμετοχής της στην T-Mobile, αποκομίζοντας 9,17 δισεκατομμύρια δολάρια.

Οι κινήσεις αυτές αποτελούν μέρος της ευρύτερης στρατηγικής που ακολουθεί ο ιδρυτής της, Μασαγιόσι Σον, με στόχο την ενίσχυση των επενδύσεων σε εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης. Οι τοποθετήσεις της SoftBank στην OpenAI, κατασκευάστρια του ChatGPT, και στην PayPay συνέβαλαν σημαντικά ώστε ο ιαπωνικός όμιλος να σημειώσει κέρδη ύψους 19 δισεκατομμυρίων δολαρίων στο Vision Fund κατά το δεύτερο τρίμηνο του οικονομικού έτους.

