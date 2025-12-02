ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Ισπανία: Κοινωνικές οργανώσεις ζητούν μόνιμη απαγόρευση εξώσεων για ευάλωτα νοικοκυριά
Ειδήσεις
16:04 - 02 Δεκ 2025

Ισπανία: Κοινωνικές οργανώσεις ζητούν μόνιμη απαγόρευση εξώσεων για ευάλωτα νοικοκυριά

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Εκπρόσωποι διαφόρων κοινωνικών οργανώσεων υπέρ του δικαιώματος στη στέγη διαδήλωσαν την Τρίτη (2/12) μπροστά από το Κογκρέσο των Βουλευτών, ζητώντας να παραταθεί η αναστολή των εξώσεων που εγκρίθηκε κατά τη διάρκεια της πανδημίας και η οποία λήγει στις 31 Δεκεμβρίου.

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με την El Pais, περίπου σαράντα άτομα απαίτησαν όχι μόνο να παραταθεί η αναστολή των εξώσεων για μη καταβολή ενοικίου σε ευάλωτα νοικοκυριά πέρα από τον τρέχοντα μήνα -μέτρο που, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις τους, θα μπορούσε να επηρεάσει 60.000 οικογένειες-, αλλά και να καταστεί αυτή η απαγόρευση μόνιμη. Για να το πετύχουν, το σύνολο των ενώσεων, ανάμεσα στις οποίες βρίσκονται η Πλατφόρμα Πληγέντων από την Υποθήκη (PAH), τα συνδικάτα ενοικιαστών ή η Διεθνής Αμνηστία, ανακοίνωσαν ότι θα παραδώσουν ένα μανιφέστο στους εκπροσώπους στέγασης των κομμάτων, με τους οποίους ελπίζουν να συναντηθούν μέσα στην εβδομάδα. Στο Υπουργείο Στέγασης, ωστόσο, αποφεύγουν να προβλέψουν εάν η παράταση μπορεί να προχωρήσει, λόγω της περίπλοκης κοινοβουλευτικής αριθμητικής που επικρατεί αυτή την περίοδο στη Βουλή.

«Από το 2020 έχουμε θεσπίσει το κοινωνικό δίχτυ προστασίας. Και το έχουμε διατηρήσει με συνεχείς παρατάσεις για διάφορους λόγους, όπως ο Covid, ο πόλεμος στην Ουκρανία ή ο ανεξέλεγκτος πληθωρισμός», εξήγησε ο υφυπουργός Στέγασης, Νταβίντ Λούκας, κατά τη διάρκεια διαλόγου για τη στέγαση που οργανώθηκε την Τρίτη από το Ίδρυμα Alternativas. Ο Λούκας τόνισε ότι η ποικιλομορφία του κοινοβουλευτικού τόξου καθιστά απαραίτητο «να συμφιλιώνονται πολλές διαφορετικές τάσεις», κάτι που μερικές φορές καθιστά «ανέφικτο» να εγκριθούν ορισμένα μέτρα. Παράλληλα, αναγνώρισε ότι, σε θέματα στέγασης, η κυβέρνηση επέλεξε να θεσπίσει μηχανισμούς που δεν απαιτούν κοινοβουλευτική διαδικασία, καθώς «από αυτήν την οδό όλα είναι πολύ πιο περίπλοκα» και «μερικές φορές δεν μπορεί καν να εγκριθεί κάτι».

Η αναστολή των εξώσεων που σχετίζονται με μη καταβολή ενοικίου από ευάλωτες οικογένειες εγκρίθηκε κατά τη διάρκεια της πανδημίας, πριν από πέντε χρόνια και από τότε έχει παραταθεί αρκετές φορές. Η τελευταία παράταση έγινε μέσω ενός Βασιλικού Διατάγματος πριν από έναν χρόνο, το οποίο ορίζει ότι η αναστολή διατηρείται έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025. Ταυτόχρονα, το Υπουργικό Συμβούλιο πρότεινε, τον Μάιο του περασμένου έτους, παράταση έως τις 15 Μαΐου 2028 της αναστολής των εξώσεων για υποθέσεις στεγαστικών δανείων, όταν οι οφειλέτες βρίσκονται σε κατάσταση ευαλωτότητας. Ωστόσο, αυτό το τελευταίο μέτρο είναι πολιτικά λιγότερο δύσκολο, δεδομένου ότι ισχύει από τότε που εγκρίθηκε από κυβέρνηση του Λαϊκού Κόμματος το 2013.

Τότε, η PAH είχε ήδη ζητήσει να γίνει το μέτρο μόνιμο· κάτι που τώρα απαιτούν και για την αναστολή των εξώσεων ευάλωτων ενοικιαστών. «Θέλουμε αυτή η αναστολή να πάψει να είναι ένα συγκυριακό μέτρο και να μην βρισκόμαστε κάθε χρόνο στο τέλος του Δεκεμβρίου να αγωνιούμε για το αν θα εγκριθεί ξανά», κατήγγειλε ο Πάκο Μορότε, εκπρόσωπος της πλατφόρμας. «Γι’ αυτό ήρθαμε εδώ, για να απαιτήσουμε από τους εκπροσώπους αυτός ο κανόνας να μετατραπεί σε ένα δομικό μέτρο, όσο διαρκεί η στεγαστική έκτακτη ανάγκη και όσο οι δημόσιες αρχές δεν είναι σε θέση να εγγυηθούν μια εναλλακτική στέγη στα άτομα», πρόσθεσε.

«Το ισπανικό κράτος έχει υπογράψει και κυρώσει μια σειρά από διεθνείς συνθήκες που συνεπάγονται πολύ σαφείς δεσμεύσεις και υποχρεώσεις. Και σε θέματα εξώσεων, αυτό που τα Ηνωμένα Έθνη και το Συμβούλιο της Ευρώπης έχουν επαναλάβει είναι ότι το κράτος έχει την υποχρέωση να λάβει το μέγιστο δυνατό πλήθος μέτρων και επενδύσεων, ώστε να διασφαλίσει ότι τα άτομα που βρίσκονται σε κατάσταση ευαλωτότητας παραμένουν στα σπίτια τους», τόνισε η Μάρτα Μενδιόλα, υπεύθυνη του τομέα Οικονομικών, Κοινωνικών, Πολιτιστικών και Περιβαλλοντικών Δικαιωμάτων της Διεθνούς Αμνηστίας. «Και εάν τελικά πραγματοποιηθεί μια έξωση, πρέπει πάντοτε να διατίθεται μια αξιοπρεπής εναλλακτική στέγαση», πρόσθεσε.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Observatori DESCA, μιας πλατφόρμας και κέντρου ανθρωπίνων δικαιωμάτων που ιδρύθηκε το 1998 στη Βαρκελώνη, παρά το γεγονός ότι οι δημόσιες διοικήσεις υποχρεούνται να προσφέρουν ένα μέρος για να στεγαστούν οι οικογένειες που εκδιώκονται, μόνο στο 2% των περιπτώσεων προσφέρονται προσωρινές εναλλακτικές λύσεις στέγασης. Και μόλις στο 3% των περιπτώσεων προσφέρεται κοινωνική κατοικία.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Κλείνει το μοναδικό διυλιστήριο της Σερβίας
Ειδήσεις

Κλείνει το μοναδικό διυλιστήριο της Σερβίας

ΟΠΕΚΕΠΕ: Καθυστερήσεις και ελλιπή στοιχεία στις καταγγελίες προς τους ορκωτούς ελεγκτές
ΑΓΡΟΤΙΚΑ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Καθυστερήσεις και ελλιπή στοιχεία στις καταγγελίες προς τους ορκωτούς ελεγκτές

Πότε σκέφτηκε ο Μητσοτάκης να αποχωρήσει από την πολιτική
Ανεμοδείκτης

Πότε σκέφτηκε ο Μητσοτάκης να αποχωρήσει από την πολιτική

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Θαπατέρο: Νέα δικαστική έρευνα μετά τον εντοπισμό πολυτελών κοσμημάτων και ρολογιών
Ειδήσεις

Θαπατέρο: Νέα δικαστική έρευνα μετά τον εντοπισμό πολυτελών κοσμημάτων και ρολογιών

Πάπας Λέων: Η ιστορία θα κρίνει όσους αδιαφορούν για τους μετανάστες
Ειδήσεις

Πάπας Λέων: Η ιστορία θα κρίνει όσους αδιαφορούν για τους μετανάστες

Ισπανία: Περισσότεροι από 1300 μετανάστες έχασαν τη ζωή τους προσπαθώντας να φτάσουν στη χώρα σε πέντε μήνες
Ειδήσεις

Ισπανία: Περισσότεροι από 1300 μετανάστες έχασαν τη ζωή τους προσπαθώντας να φτάσουν στη χώρα σε πέντε μήνες

Ανδρουλάκης: Οι αδιάθετοι πόροι του Ταμείου Ανάκαμψης να κατευθυνθούν στην κοινωνική κατοικία
Πολιτική

Ανδρουλάκης: Οι αδιάθετοι πόροι του Ταμείου Ανάκαμψης να κατευθυνθούν στην κοινωνική κατοικία

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
14/06/2026 - 18:14

Ο Τραμπ καταδικάζει τα ισραηλινά πλήγματα στο Λίβανο για υπονόμευση των προσπαθειών επίτευξης ειρηνευτικής συμφωνίας 

Το σκίτσο του ΚΥΡ
14/06/2026 - 18:09

Επαγγελματικός προσδιορισμός

Ναυτιλία
14/06/2026 - 17:59

Από την κρίση στην προσαρμογή - Το νέο πρόσωπο του Ορμούζ

Πολιτική
14/06/2026 - 17:41

Σχοινάς: Πάνω από 20 δισ. ευρώ στον πρωτογενή τομέα την επόμενη εξαετία

Ακίνητα
14/06/2026 - 17:07

ΠΟΜΙΔΑ: Ζητά την απόσυρση της διάταξης για διαγραφή ακινήτων από το μητρώο βραχυχρονίων μισθώσεων λόγω μεταβίβασης

Πολιτική
14/06/2026 - 16:45

Βαρδακαστάνης: Πρέπει άμεσα να εφαρμοστεί η απόφαση του Αρείου Πάγου για τους δανειολήπτες

Ειδήσεις
14/06/2026 - 16:15

Σύλλογος Συγγενών Θυμάτων Τεμπών από Άρειο Πάγο: Να αναβαθμιστούν οι κατηγορίες για Καραμανλή

Ειδήσεις
14/06/2026 - 15:35

Ελβετία: Οι ψηφοφόροι απέρριψαν την πρόταση για περιορισμό του πληθυσμού σε δέκα εκατομμύρια κατοίκους

Ειδήσεις
14/06/2026 - 15:00

Ισραηλινά πλήγματα στα νότια προάστια της Βηρυτού - Στόχος υποδομές της Χεζμπολάχ

Ειδήσεις
14/06/2026 - 14:30

Ρουμανία: Νέος υποψήφιος πρωθυπουργός ο κεντροδεξιός Αντριάν Βεστέα - «Καλπάζει» ο πληθωρισμός στη χώρα

Ειδήσεις
14/06/2026 - 14:04

Reuters: Η Τεχεράνη δεσμεύεται να μην αποκτήσει πυρηνικά όπλα - Σε άρση κυρώσεων στο ιρανικό πετρέλαιο προχωρά η Ουάσινγκτον

Οικονομία
14/06/2026 - 13:44

Πιερρακάκης για ιδιωτικό χρέος: Η ρύθμιση για τις 72 δόσεις αφορά δυνητικά 1,5 εκατ. πολίτες

Ειδήσεις
14/06/2026 - 13:23

Δολοφονία στα Εξάρχεια: Ταυτοποιήθηκε το θύμα - Τι εξετάζουν οι αρχές

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
14/06/2026 - 13:00

Μετρό Αθήνας: Πρόωρο κλείσιμο σταθμών και αλλαγές δρομολογίων λόγω έργων αναβάθμισης στη Γραμμή 3 μέχρι τις 15 Ιουνίου 

Ειδήσεις
14/06/2026 - 12:38

Ζελένσκι: Η Ουκρανία έπληξε ρωσικές πετρελαϊκές και χημικές εγκαταστάσεις

Πολιτική
14/06/2026 - 12:19

ΠΑΣΟΚ: Το Μέγαρο Μαξίμου οφείλει να απαντήσει: Έχουν εκδοθεί κρατικές συστατικές επιστολές για το Predator;

Ειδήσεις
14/06/2026 - 12:02

Ράλλυ Δωδώνης: Αγωνιστικό όχημα έπεσε σε θεατές - Ένας ελαφρά τραυματίας

Ειδήσεις
14/06/2026 - 11:41

Ιράν: Στην Τεχεράνη διαπραγματευτές από το Κατάρ για την οριστικοποίηση της συμφωνίας

Ειδήσεις
14/06/2026 - 11:20

Βρετανία: Σταμάτησε πετρελαιοφόρο του ρωσικού «σκιώδους στόλου» στη Μάγχη

Πολιτική
14/06/2026 - 11:01

Τσουκαλάς: Τα έργα βιτρίνας του κ. Γεωργιάδη δεν μπορούν να κρύψουν την αναποτελεσματικότητα των κυβερνητικών πολιτικών στην υγεία

Πολιτική
14/06/2026 - 10:33

Μητσοτάκης: Ψηφιακός μετασχηματισμός και τηλεϊατρική στο επίκεντρο της κυβερνητικής ατζέντας

Ειδήσεις
14/06/2026 - 10:15

Γενεύη: Αυστηρά μέτρα ασφαλείας για τη G7 ενόψει μεγάλων αντικυβερνητικών διαδηλώσεων

Φορολογία
14/06/2026 - 10:00

Φορολογικές δηλώσεις: Έως τις 15 Ιουνίου η προθεσμία για έκπτωση 3% στο φόρο

Ειδήσεις
14/06/2026 - 08:57

Συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν με ασαφές χρονοδιάγραμμα - Οι σκληροπυρηνικοί στο Ιράν και ο Νετανιάχου

Magazino
14/06/2026 - 08:21

Πρωταθλητές NBA έπειτα από 53 χρόνια οι Νιου Γιορκ Νικς, μετά από ακόμη μία επική ανατροπή

Ειδήσεις
13/06/2026 - 22:05

Τα ΗΑΕ διαψεύδουν δημοσιεύματα για αποδέσμευση ιρανικών κεφαλαίων

Ειδήσεις
13/06/2026 - 21:55

Κύκλωμα ναρκωτικών στα Βόρεια Προάστια: Προφυλακίστηκαν 7 από τους 9 κατηγορούμενους

Ειδήσεις
13/06/2026 - 21:40

Επανεκλογή Όρμπαν στην ηγεσία του Fidesz παρά την εκλογική ήττα του κόμματός του

Ειδήσεις
13/06/2026 - 21:22

Συνάντηση Τραμπ με Ζελένσκι και δείπνο με Μακρόν στη G7

Ειδήσεις
13/06/2026 - 21:19

Επιμένει ο Τραμπ: Αύριο θα πέσουν οι υπογραφές με το Ιράν – Διαψεύδει η Τεχεράνη

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ