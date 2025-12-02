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«Χάος η Ουκρανία, θα δυσκολευτούμε», λέει ο Τραμπ – Τι φοβάται ο Ζελένσκι
Ειδήσεις
20:27 - 02 Δεκ 2025

«Χάος η Ουκρανία, θα δυσκολευτούμε», λέει ο Τραμπ – Τι φοβάται ο Ζελένσκι

Reporter.gr Newsroom
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Ενώ η κρίσιμη συνάντηση Γουίτκοφ – Πούτιν στο Κρεμλίνο βρίσκεται σε εξέλιξη, στην Ουάσιγκτον κατά τη διάρκεια υπουργικού συμβουλίου, ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, περιέγραψε την κατάσταση στην Ουκρανία ως «μπάχαλο», λέγοντας πως τα πράγματα είναι δύσκολα.

Σύντομη ήταν η αναφορά του προέδρου των ΗΠΑ στο Ουκρανικό, κατά την έναρξη του υπουργικού συμβουλίου, για να σημειώσει πως, χάρη στις προσπάθειες του Λευκού Οίκου, οι ΗΠΑ είναι ξανά «ισχυρές και σεβαστές στη διεθνή σκηνή».

Ο Τραμπ παραδέχτηκε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες «είχαν πρόβλημα με έναν πόλεμο που οι άνθρωποί μας προσπαθούσαν να διευθετήσουν, με τη Ρωσία και την Ουκρανία».

Σημείωσε, δε, για πολλοστή φορά πως εάν ήταν ο ίδιος πρόεδρος τότε που ξέσπασε ο πόλεμος δεν θα είχε συμβεί «ούτε κατά διάνοια».

«Έχω διευθετήσει οκτώ πολέμους. Αυτό θα ήταν ο ένατος, και οι άνθρωποί μας βρίσκονταν στη Ρωσία για να δουν αν μπορούσαν να τον διευθετήσουν. Δεν ήταν εύκολη κατάσταση, να σας πω, τι χάος. Είναι ένας πόλεμος που ποτέ δεν θα είχε συμβεί αν ήμουν πρόεδρος, ούτε κατά διάνοια», είπε χαρακτηριστικά.

Διευκρίνισε, ακόμη, ότι οι ΗΠΑ πλέον δεν εμπλέκονται οικονομικά, αλλά απλώς πωλούν όπλα στο ΝΑΤΟ. Ωστόσο, όπως είπε, συνεχίζουν να προσπαθούν «να βρουν λύση».

Στη συνέχεια, ο Τραμπ αστειευόμενος (ή και όχι) είπε πως θα πρέπει να πάρει το Νόμπελ Ειρήνης αν τερματίσει αυτόν τον πόλεμο· ή «κάθε πόλεμο» που κατάφερε να οδηγήσει στη λήξη του μέχρι σήμερα.

Σε εξέλιξη η συνάντηση Πούτιν – Γουίτκοφ

Την ίδια στιγμή στη Μόσχα βρίσκεται σε εξέλιξη η συνάντηση Πούτιν – Γουίτκοφ, με τον Ρώσο πρόεδρο να δηλώνει – λίγο πριν την έναρξη της συζήτησης – απευθυνόμενος στον Αμερικανό απεσταλμένο: «Οι αρχές της Μόσχας δικαίως υπερηφανεύονται με όσα έκαναν για την ανάπτυξη της πρωτεύουσας το τελευταίο διάστημα. Ελπίζω να μπορέσατε να τα δείτε».

«Είναι μια υπέροχη πόλη», είπε ο Γουίτκοφ στον Πούτιν αφού νωρίτερα έκανε μια βόλτα με τον Κούσνερ και τον απεσταλμένο του Ρώσου ηγέτη, Κιρίλ Ντμιτρίεφ, στην Κόκκινη Πλατεία κοντά στο μαυσωλείο του ιδρυτή του σοβιετικού κράτους Βλαντίμιρ Λένιν.

Σημειώνεται πως αυτή είναι η έκτη φόρα που επισκέπτεται εφέτος ο Γουίτκοφ τη Ρωσία.

Ζελένσκι: Φοβάμαι μήπως κάποιος από τους συμμάχους μας κουραστεί

Εν τω μεταξύ, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι εξέφρασε – από την Ιρλανδία – τους φόβους του, μήπως η Ρωσία πετύχει το στόχο της και κάποιος από τους συμμάχους της χώρας του – και ιδίως η Αμερική – χάσει το ενδιαφέρον του για την Ουκρανία.

«Ναι, φοβάμαι. Αν κάποιος από τους συμμάχους μας κουραστεί, φοβάμαι», δήλωσε ο Ζελένσκι σε εκδήλωση στο Δουβλίνο όταν ρωτήθηκε αν ανησυχεί ότι οι ΗΠΑ ίσως χάσουν το ενδιαφέρον τους για την ειρηνευτική διαδικασία.

«Στόχος της Ρωσίας είναι να αποσύρει το ενδιαφέρον της Αμερικής από αυτή την κατάσταση».

Νωρίτερα, επανέλαβε, δε, πως παρά τη δυσκολία της κατάστασης, θεωρεί ότι οι δύο χώρες είναι περισσότερο παρά ποτέ άλλοτε κοντά στο ενδεχόμενο ειρήνευσης και πως η παρούσα συγκυρία αποτελεί μία πολύ κακή ευκαιρία για τον τερματισμό του πολέμου.

Δεν παρέλειψε να ζητήσει και παραπάνω πίεση από την Ευρώπη στη Ρωσία, τονίζοντας πως η «μνήμη των ανθρώπων είναι συχνά σύντομη και η προσοχή φευγαλέα».

Σε αυτό το πλαίσιο, ζήτησε από τους Ευρωπαίους να ασκήσουν πίεση στη Ρωσία και να απαιτήσουν λογοδοσία για τα εγκλήματα πολέμου που έχει διαπράξει.

Επιπλέον, επανέλαβε το σχέδιο της Ουκρανίας να ενταχθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση, υπογραμμίζοντας ότι «η Ευρώπη δεν μπορεί να ξεφύγει από τις αξίες της – πρέπει να τις υπερασπιστεί, και η Ουκρανία το κάνει σήμερα, εκ μέρους της Ευρώπης».

Τελευταία τροποποίηση στις 02/12/2025 - 20:38
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