Η Βρετανία ενισχύει την ουκρανική ενεργειακή υποδομή με 10 εκατ. λίρες

Η υπουργός Εξωτερικών του Ηνωμένου Βασιλείου, Ιβέτ Κούπερ, ανακοίνωσε επιπλέον χρηματοδότηση 10 εκατομμυρίων λιρών για την αποκατάσταση της ουκρανικής ενεργειακής υποδομής, κατά την άφιξή της στις Βρυξέλλες για τη σύνοδο των υπουργών Εξωτερικών του ΝΑΤΟ.

Η κ. Κούπερ τόνισε ότι το Λονδίνο «θα συνεχίσει να εργάζεται για να ανάψουν ξανά τα φώτα», μετά τα ρωσικά πλήγματα που άφησαν περισσότερους από 600.000 Ουκρανούς χωρίς ρεύμα το περασμένο Σαββατοκύριακο.

Παράλληλα, κατηγόρησε τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν ότι επιδιώκει «κλιμάκωση του πολέμου» και υπογράμμισε ότι η βρετανική αντιπροσωπεία βρίσκεται στις Βρυξέλλες για να «επικυρώσει τη σταθερή υποστήριξη προς τον ουκρανικό λαό και τη διαδικασία για μια δίκαιη και βιώσιμη ειρήνη».

Η κίνηση αυτή εντάσσεται στο πλαίσιο της συνεχούς διεθνούς στήριξης προς την Ουκρανία, ενισχύοντας τις υποδομές και διασφαλίζοντας την πρόσβαση των πολιτών σε βασικές υπηρεσίες, παρά τις συνεχείς επιθέσεις από τη Ρωσία.