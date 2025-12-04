Συναγερμός στην Ιρλανδία κατά την άφιξη Ζελένσκι: Drones πέταξαν κοντά στο προεδρικό αεροσκάφος

Σοβαρό περιστατικό ασφαλείας καταγράφηκε στην Ιρλανδία τη Δευτέρα, όταν ιρλανδικό πολεμικό πλοίο εντόπισε έως και πέντε drones να κινούνται στην περιοχή όπου αναμενόταν να περάσει το αεροσκάφος του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο οποίος πραγματοποιούσε επίσημη επίσκεψη στη χώρα. Το θέμα αποκάλυψαν ιρλανδικά μέσα ενημέρωσης, προκαλώντας έντονη ανησυχία για τα πρωτόκολλα ασφάλειας.

Σύμφωνα με την Irish Times, οι αρμόδιες αρχές εξέτασαν το ενδεχόμενο τα drones να σχετίζονταν με προσπάθεια ενόχλησης ή παρέμβασης στην πτήση, ωστόσο το αεροσκάφος του Ζελένσκι είχε ήδη προσγειωθεί με ασφάλεια και, όπως διαπιστώθηκε, δεν αντιμετώπισε άμεσο κίνδυνο.

Η ουκρανική αντιπροσωπεία αφίχθη αργά το βράδυ της Δευτέρας και παρέμεινε έως την επόμενη ημέρα, στο πλαίσιο των διπλωματικών πρωτοβουλιών για την ειρήνη.

Το περιστατικό εντάσσεται στο αυξανόμενο κλίμα ανησυχίας για «άγνωστα» drones που εμφανίζονται σε ευρωπαϊκό έδαφος, με την πρόεδρο της Κομισιόν Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν να έχει προειδοποιήσει το τελευταίο διάστημα για μορφές «υβριδικού πολέμου» που πλήττουν ευρωπαϊκές χώρες.

Το δημοσίευμα του Journal, που έφερε πρώτο στο φως το συμβάν, αναφέρει ότι τα drones προσέγγισαν την περιοχή του αεροδρομίου την ακριβή στιγμή που είχε προγραμματιστεί να περάσει το προεδρικό αεροσκάφος, γεγονός που ενίσχυσε τους φόβους των αρχών.

Οι αρχές διερευνούν τώρα την προέλευση των drones, εξετάζοντας τόσο το ενδεχόμενο απογείωσης από ξηρά όσο και από άγνωστο πλοίο στα ανοικτά. Τα πρώτα ίχνη εντοπίστηκαν περίπου 20 χιλιόμετρα βορειοανατολικά του Δουβλίνου, περιοχή που βρίσκεται εντός της ευρύτερης ζώνης πτήσεων προς το αεροδρόμιο.

Οι έρευνες συνεχίζονται, ενώ η ιρλανδική κυβέρνηση δεν έχει εκδώσει ακόμη επίσημη ανακοίνωση, κρατώντας χαμηλούς τόνους για λόγους ασφαλείας.