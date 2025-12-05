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ifo: Ελάχιστο το όφελος στη Γερμανία από τη φοροαπαλλαγή στις υπερωρίες
Ειδήσεις
10:23 - 05 Δεκ 2025

ifo: Ελάχιστο το όφελος στη Γερμανία από τη φοροαπαλλαγή στις υπερωρίες

Reporter.gr Newsroom
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Η φοροαπαλλαγή για τα μπόνους υπερωριών που σχεδιάζει η γερμανική κυβέρνηση επιτυγχάνει ελάχιστη θετική ώθηση στην απασχόληση, σύμφωνα με μελέτη που διεξήγαγε το ινστιτούτο ifo για λογαριασμό της Πρωτοβουλίας Νέας Κοινωνικής Οικονομίας της Αγοράς.

Ως αποτέλεσμα της σχεδιαζόμενης μεταρρύθμισης, το κράτος θα εισπράξει από 11 έως 45 εκατ. ευρώ λιγότερα. Αν και θα μπορούσαν να δημιουργηθούν μεταξύ 3.000 και 12.000 θέσεων πλήρους απασχόλησης, αυτό δεν θα αντισταθμίσει τις απώλειες στα φορολογικά έσοδα. «Συνολικά, η σχεδιαζόμενη μεταρρύθμιση θα έχει ελάχιστη επίδραση στην απασχόληση, τα φορολογικά έσοδα και την ανάπτυξη», δηλώνει ο ερευνητής του ifo, Βόλκερ Μάιερ.

Σύμφωνα με τη μελέτη, ο λόγος για τον χαμηλό αντίκτυπο της μεταρρύθμισης είναι ότι ακόμη και μετά την εφαρμογή της, μόνο ένα μικρό ποσοστό εργαζομένων θα λάβει μπόνους υπερωριών. «Κατά μέσο όρο, αυτοί οι εργαζόμενοι πλήρους απασχόλησης αναμένεται να εργάζονται επτά ώρες υπερωριών την εβδομάδα. Ωστόσο, η φοροαπαλλαγή θα αυξήσει τον εβδομαδιαίο χρόνο εργασίας τους μόνο κατά περίπου μισή ώρα κατά μέσο όρο», αναφέρει ο ερευνητής του ifo, Λεάντερ Άντρες. Το 2024, λίγο λιγότεροι από 4,4 εκατ. εργαζόμενοι από το σύνολο των 39,1 εκατ. στη Γερμανία πραγματοποίησαν υπερωρίες. Από αυτούς, το 71% (3,1 εκατ.) αντιστάθμισαν τις υπερωρίες μέσω λογαριασμού χρόνου εργασίας. Το 19% δεν πληρώθηκε για τις υπερωρίες. Μόνο το 16%, δηλαδή συνολικά περίπου 688.000 εργαζόμενοι, εργάστηκαν πράγματι αμειβόμενες υπερωρίες.

Στη συμφωνία συνασπισμού του 2025, τα κόμματα CDU/CSU και SPD συμφώνησαν να εξαιρέσουν μόνο τα μπόνους επί της αμοιβής των υπερωριών από τον φόρο εισοδήματος. Η φορολόγηση της κανονικής αμοιβής υπερωριών παραμένει ανέπαφη. Τα μπόνους υπερωριών παραμένουν επίσης υπόχρεα σε εισφορές κοινωνικής ασφάλισης. Επιπλέον, η μεταρρύθμιση θα εφαρμόζεται μόνο σε εργαζόμενους πλήρους απασχόλησης. Όσον αφορά το ποσό της φοροαπαλλαγής, το μέγιστο αφορολόγητο μπόνους περιορίζεται στο 25% του κανονικού ωρομισθίου.

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