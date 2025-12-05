Ισραήλ: Εκτοξεύεται το ύψος των στρατιωτικών δαπανών για το 2026

Το υπουργικό συμβούλιο του Ισραήλ ενέκρινε τον κρατικό προϋπολογισμό για το 2026, όπως ανακοίνωσαν σήμερα (5/12) οι υπηρεσίες του πρωθυπουργού. Ο νέος προϋπολογισμός προβλέπει στρατιωτικές δαπάνες ύψους 112 δισ. σέκελ (34,6 δισ. δολάρια), αυξημένες σε σχέση με την προηγούμενη εκδοχή που προέβλεπε 90 δισ. σέκελ.

Το κείμενο θα κατατεθεί στο κοινοβούλιο για την πρώτη ψηφοφορία, όπου αναμένεται να συναντήσει ισχυρές αντιστάσεις, καθώς η κυβέρνηση εμφανίζεται ολοένα και πιο διχασμένη. Βάσει της νομοθεσίας, ο προϋπολογισμός πρέπει να εγκριθεί μέχρι τον Μάρτιο· σε αντίθετη περίπτωση θα οδηγηθεί η χώρα σε πρόωρες εκλογές.

Τα τελευταία δύο χρόνια, τα κόμματα του κυβερνητικού συνασπισμού είχαν συγκρουστεί για σειρά θεμάτων, όπως ο πόλεμος στη Γάζα, η εκεχειρία που τον έληξε, αλλά και οι πιέσεις των υπερορθόδοξων κομμάτων για εξαίρεση των φοιτητών ιερατικών σχολών από τη στρατιωτική θητεία.

Η μαραθώνια συνεδρίαση των υπουργών ξεκίνησε χθες (4/12). Σήμερα, οι υπηρεσίες του υπουργού Άμυνας, Ισραέλ Κατς, ανακοίνωσαν την αύξηση του προϋπολογισμού για τις ένοπλες δυνάμεις.

«Θα συνεχίσουμε να ενεργούμε με αποφασιστικότητα για να ενισχύσουμε τον στρατό, να καλύψουμε πλήρως τις ανάγκες των μαχητών και να μειώσουμε την επιβάρυνση των εφέδρων, ώστε να διασφαλίσουμε την ασφάλεια του κράτους του Ισραήλ σε κάθε μέτωπο», ανέφερε η ανακοίνωση.

Υπολογίζεται ότι το 2024 το Ισραήλ δαπάνησε περίπου 31 δισ. δολάρια για τις πολεμικές επιχειρήσεις εναντίον της Χαμάς στη Γάζα και της Χεζμπολάχ στον Λίβανο. Με αμφότερες τις οργανώσεις έχουν συναφθεί συμφωνίες κατάπαυσης του πυρός.

Σύμφωνα με τις υπηρεσίες του υπουργού Οικονομικών, Μπεζαλέλ Σμότριτς, ο αμυντικός προϋπολογισμός του 2026 είναι αυξημένος κατά 47 δισ. σέκελ σε σχέση με το 2023, χρονιά κατά την οποία ξέσπασε ο πόλεμος.

«Κατανέμουμε έναν εξαιρετικά υψηλό προϋπολογισμό για την ενίσχυση του στρατού φέτος, ο οποίος όμως θα μας επιτρέψει παράλληλα να επιστρέψουμε (...) σε πορεία ανάπτυξης», δήλωσε σύμφωνα με την ανακοίνωσή του.