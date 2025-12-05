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Από διπλωματικές εντάσεις έως «χρυσά» εισιτήρια: Το Μουντιάλ 2026 σε αχαρτογράφητα νερά
Ειδήσεις
19:25 - 05 Δεκ 2025

Από διπλωματικές εντάσεις έως «χρυσά» εισιτήρια: Το Μουντιάλ 2026 σε αχαρτογράφητα νερά

Reporter.gr Newsroom
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Λίγους μήνες πριν από την έναρξη του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026, η ποδοσφαιρική διοργάνωση που θα φιλοξενηθεί σε ΗΠΑ, Καναδά και Μεξικό βρίσκεται ήδη στο επίκεντρο αντιπαραθέσεων – από τις αμερικανοϊρανικές εντάσεις για τις θεωρήσεις εισόδου έως την πρωτοφανή έκρηξη τιμών στα εισιτήρια.

Το Ιράν υπαναχώρησε από την απόφασή του να μποϊκοτάρει την κλήρωση της διοργάνωσης στην Ουάσινγκτον, που πραγματοποιείται απόψε, αφού τελικά εγκρίθηκαν οι βίζες για τα μέλη της αποστολής του, συμπεριλαμβανομένου του ομοσπονδιακού τεχνικού Αμίρ Γκαλενοέι. Η αρχική άρνηση της Ουάσινγκτον να χορηγήσει άδειες εισόδου σε τρία μέλη της επταμελούς αντιπροσωπείας είχε προκαλέσει έντονη δυσαρέσκεια στην Τεχεράνη και αναζωπύρωσε τη συζήτηση για τις αμερικανικές ταξιδιωτικές απαγορεύσεις που εξακολουθούν να επηρεάζουν υπηκόους σχεδόν 20 χωρών, όπως μεταδίδει το newsweek.

Καθώς οι ΗΠΑ ετοιμάζονται να συνδιοργανώσουν ένα Μουντιάλ με εκατοντάδες χιλιάδες διεθνείς επισκέπτες, η δυνατότητα ομάδων, αξιωματούχων και φιλάθλων να ξεπεράσουν τα γραφειοκρατικά εμπόδια καθίσταται κρίσιμη.

Την ίδια ώρα, η πολιτική εισιτηρίων της FIFA έχει προκαλέσει πρωτοφανή αντιδράσεις διεθνώς. Η ομοσπονδία εφαρμόζει για πρώτη φορά δυναμική τιμολόγηση, ένα μοντέλο στο οποίο η τιμή των εισιτηρίων αυξομειώνεται ανάλογα με τη ζήτηση σε πραγματικό χρόνο – πρακτική συνηθισμένη στις ΗΠΑ, αλλά εντελώς ξένη για τους περισσότερους φιλάθλους ποδοσφαίρου διεθνώς.

Το αποτέλεσμα;
Οι φθηνότερες θέσεις για τον τελικό στο Νιου Τζέρσεϊ ξεκινούν από 6.300 δολάρια, δεκαπλάσια τιμή σε σχέση με το Κατάρ το 2022, ενώ στη μεταπώληση κάποια εισιτήρια εμφανίζονται με τιμές που ξεπερνούν τα 25.000 δολάρια. Ακόμη και για τους ομίλους, τα εισιτήρια ξεκινούν από 60 δολάρια, χωρίς οι φίλαθλοι να γνωρίζουν ποιες ομάδες θα δουν – ένα «τυφλό στοίχημα» που κάνει πολλούς να ανησυχούν ότι η πρόσβαση σε αγώνες υψηλού ενδιαφέροντος θα εξαρτάται ολοένα και περισσότερο από το ποιος έχει να πληρώσει.

Η FIFA υπερασπίζεται το νέο μοντέλο ως «ρεαλιστικό» και «ευέλικτο», σημειώνοντας ότι η προσαρμογή τιμών μπορεί να λειτουργήσει και υπέρ των φιλάθλων – όπως συνέβη στο Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων, όπου εισιτήρια αγώνα στη Νέα Υόρκη έπεσαν από 474 σε 13 δολάρια λίγες ώρες πριν τη σέντρα.

Ωστόσο, οργανώσεις φιλάθλων και πολιτικοί κατηγορούν την ομοσπονδία ότι μετατρέπει το Μουντιάλ σε προνόμιο των εύπορων. «Αυτό δεν είναι “να κάνουμε το ποδόσφαιρο πραγματικά παγκόσμιο”, αλλά ιδιωτικοποίηση μιας διοργάνωσης που κάποτε ήταν ανοιχτή σε όλους», δήλωσε ο Ρόναν Εβέν της Football Supporters Europe. Στη Νέα Υόρκη, τοπικοί αξιωματούχοι ζητούν πλαφόν στη μεταπώληση και 15% των εισιτηρίων για κατοίκους σε προσιτές τιμές.

Παρά τις διαμαρτυρίες, η FIFA δείχνει αμετακίνητη. Στόχος της, σύμφωνα με τους αξιωματούχους της, είναι να εξισορροπήσει έσοδα και προσέλευση, ενώ έχει θέσει ρεκόρ στόχο εσόδων 13 δισ. δολαρίων για την τετραετία ως το 2026.

Καθώς ο κόσμος μετρά αντίστροφα για μο Μουντιάλ του 2026 προμηνύεται το πιο αμφιλεγόμενο, πιο ακριβό και πιο περίπλοκο στην ιστορία του ποδοσφαίρου — με ερωτήματα για πρόσβαση, δικαιοσύνη, ασφάλεια και οικονομική βιωσιμότητα να κυριαρχούν πολύ πριν ακουστεί το πρώτο σφύριγμα.

Τελευταία τροποποίηση στις 05/12/2025 - 19:58
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