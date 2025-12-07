Νέα επίθεση του Μασκ στην ΕΕ, που έριξε πρόστιμο στο Χ

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Το πρόστιμο 120 εκατομμυρίων ευρώ που επέβαλε η ΕΕ στο Χ για παραβίαση των κανόνων διαφάνειας, έχει προφανώς πειράξει πολύ τον Ίλον Μασκ.

Το Σάββατο ζήτησε την κατάργηση της ΕΕ (!) και την Κυριακή (7/12) έδωσε συνέχεια στην επιθετική ρητορική.

«Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ – κυριαρχία του λαού – αλλά μάλλον ΓΡΑΦΕΙΟΚΡΑΤΙΑ – κυριαρχία του μη εκλεγμένου γραφειοκράτη!» έγραψε ο μεγιστάνας, ιδιοκτήτης του X, της Tesla και του Space X.

Αναδημοσίευσε επίσης το μήνυμα ενός άλλου χρήστη, ότι «η Ευρωπαϊκή Ένωση αρχίζει να αποτελεί υπαρξιακή απειλή για την ευρωπαϊκή ελευθερία και κυριαρχία».

Και πρόσθεσε: «Τόσοι πολλοί πολιτικοί στην Ευρώπη είναι προδότες του ίδιου του λαού τους».