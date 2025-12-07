Καλαφάτης: Η Ελλάδα είναι από τις πρώτες χώρες που έχει καταρτίσει εθνική στρατηγική για την Τεχνητή Νοημοσύνη

“Η Τεχνητή Νοημοσύνη δεν είναι απλά μια τεχνολογία είναι μια νέα εποχή. Η Ελλάδα με πρωτοβουλία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη είναι από τις πρώτες χώρες που έχει καταρτίσει μια συνεκτική εθνική στρατηγική για την Τεχνητή Νοημοσύνη, πλήρως εναρμονισμένη με τον ευρωπαϊκό Κανονισμό AI Act. Τομείς στους οποίους θα πρέπει να επενδύσουμε είναι η υγεία, η πολιτική προστασία, η δικαιοσύνη, η δημόσια διοίκηση και βεβαίως η άμυνα”, τόνισε ο Υφυπουργός Ανάπτυξης Σταύρος Καλαφάτης μιλώντας στην ημερίδα που οργανώθηκε με πρωτοβουλία του Ευρωβουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Δημήτρη Τσιόδρα με θέμα: «Η Θεσσαλονίκη στην Εποχή της Τεχνητής Νοημοσύνης», στο Ολύμπιον.

Όπως επισήμανε ο κ. Καλαφάτης: “Οι αλλαγές οι οποίες επέρχονται έχουν οβιδιακό χαρακτήρα. Η Τεχνητή Νοημοσύνη επαναπροσδιορίζει τον τρόπο που εργαζόμαστε, που επιχειρούμε, που λειτουργούμε ως κοινωνία. Και σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, υπάρχει μεγάλη κινητικότητα σε σχέση με την ένταξη των νέων τεχνολογιών στην καθημερινότητα αλλά και τη στήριξη των οικονομιών των κρατών μελών της Ε.Ε. Είναι χαρακτηριστικές οι επισημάνσεις των εκθέσεων Ντράγκι και Λέττα προς την κατεύθυνση της ενίσχυσης της ευρωπαϊκής ανταγωνιστικότητας”.

“Σύμφωνα με μελέτες η Τεχνητή Νοημοσύνη θα προσθέσει σε παγκόσμιο επίπεδο 4,4 τρις δολάρια τον χρόνο και μπορεί να προσθέσει 195 δις ευρώ στο ΑΕΠ κάθε χώρας σε βάθος 15ετίας”, επισήμανε ο Υφυπουργός Ανάπτυξης υπογραμμίζοντας ότι: “η Τεχνητή Νοημοσύνη θα είναι καταλύτης στην οικονομία τα επόμενα χρόνια”.

Αναφερόμενος σε κυβερνητικές πρωτοβουλίες ο κ. Καλαφάτης υπενθύμισε ότι: “Στην Ελλάδα δημιουργούμε ένα από τα 7 πρώτα εργοστάσια Τεχνητής Νοημοσύνης στην Ευρώπη: το ΑΙ “Pharos”, στο Λαύριο, μια επένδυση 30 εκατ. ευρώ, η οποία μαζί με τον υπερ-υπολογιστή “ΔΑΙΔΑΛΟΣ”, επένδυση 60 εκατ. ευρώ που θα επεξεργάζεται μεγάλο όγκο δεδομένων δημιουργούν έναν κόμβο καινοτομίας στη χώρα μας”. “Ταυτόχρονα”, πρόσθεσε, “σχεδιάζουμε μια νέα εθνική υποδομή ΑΙ στην Κοζάνη, μια επένδυση 30 εκατ. ευρώ”.

“Διαθέτουμε τις υποδομές, διαθέτουμε τη στρατηγική αλλά και ένα έμψυχο ακαδημαϊκό και ερευνητικό δυναμικό μοναδικής ποιότητας. Στρατηγικός στόχος της Κυβέρνησης και γι΄αυτό εργαζόμαστε στο Υπουργείο Ανάπτυξης, είναι να δημιουργήσουμε 13 περιφερειακούς κόμβους καινοτομίας σε όλη την Ελλάδα, συμβάλλοντας στην κάλυψη ανισοτήτων και ενισχύοντας τη διασύνδεση των τοπικών οικοσυστημάτων της χώρας, των Περιφερειών, των πανεπιστημίων, των ερευνητικών κέντρων και της επιχειρηματικότητας”, σημείωσε ο κ. Καλαφάτης. “Για παράδειγμα” ανέφερε, “oι Δήμοι θα συνεργασθούν με το ΕΚΕΤΑ. Το ίδιο θα γίνει και με την επιχειρηματική κοινότητα. Θα φέρουμε σ΄επαφή το ΕΚΕΤΑ με τα επιμελητήρια για να εντοπίσουμε συγκεκριμένα προβλήματα που έχουν κυρίως οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις”.

“Τελευταίο απτό δείγμα ουσιαστικής εφαρμογής μιας νέας πολιτικής”, όπως τόνισε ο Υφυπουργός Ανάπτυξης, “είναι η εξαγγελία του Πρωθυπουργού για τη δημιουργία ενός αυτόνομου Υπουργείου Επιστημών, Ανώτατης Εκπαίδευσης, Έρευνας και Καινοτομίας με σκοπό να επισπεύσουμε την ένταξή μας στις νέες τεχνολογίες προκειμένου η χώρα μας όχι μόνο να ακολουθεί τις εξελίξεις αλλά να είναι βασικός συνδιαμορφωτής τους”.

“H Θεσσαλονίκη μπορεί ν΄αποτελέσει κόμβο καινοτομίας στην ευρύτερη περιοχή της νοτιοανατολικής Ευρώπης”, τόνισε ο κ. Καλαφάτης. “Έχει όλες τις προϋποθέσεις. Eκτός από τη γεωπολιτική της θέση, τη σημαντική ακαδημαϊκή κοινότητα, τους χιλιάδες φοιτητές, τις ιδιωτικές επενδύσεις κολοσσών των νέων τεχνολογιών, διαθέτει και σημαντικά σημεία αναφοράς στο ερευνητικό κομμάτι όπως είναι το ΕΚΕΤΑ, ένα από τα καλύτερα ερευνητικά κέντρα της χώρας αλλά και το ThessINETC, που μπορεί ν΄αποτελέσει την αιχμή του δόρατος σ΄αυτή τη νέα εποχή”.