Τραμπ: Θα μοιράσει 12 δισ. δολάρια στους αγρότες, που πλήττονται από δασμούς

Ο Τραμπ θα ανακοινώσει πακέτο βοήθειας 12 δισ. δολαρίων για αγρότες που πλήττονται από τον εμπορικό πόλεμο, αναφέρει αξιωματούχος του Λευκού Οίκου στο Reuters.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, επρόκειτο να παρουσιάσει ένα πακέτο βοήθειας ύψους 12 δισεκατομμυρίων δολαρίων για τους Αμερικανούς αγρότες που έχουν επηρεαστεί από τις εμπορικές του πολιτικές. Η ανακοίνωση επρόκειτο να γίνει σε συζήτηση στρογγυλής τραπέζης στον Λευκό Οίκο το απόγευμα της Δευτέρας, σύμφωνα με τον αξιωματούχο.