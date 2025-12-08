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Τραμπ: Θα μοιράσει 12 δισ. δολάρια στους αγρότες, που πλήττονται από δασμούς
Ειδήσεις
16:00 - 08 Δεκ 2025

Τραμπ: Θα μοιράσει 12 δισ. δολάρια στους αγρότες, που πλήττονται από δασμούς

Reporter.gr Newsroom
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Ο Τραμπ θα ανακοινώσει πακέτο βοήθειας 12 δισ. δολαρίων για αγρότες που πλήττονται από τον εμπορικό πόλεμο, αναφέρει αξιωματούχος του Λευκού Οίκου στο Reuters.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, επρόκειτο να παρουσιάσει ένα πακέτο βοήθειας ύψους 12 δισεκατομμυρίων δολαρίων για τους Αμερικανούς αγρότες που έχουν επηρεαστεί από τις εμπορικές του πολιτικές. Η ανακοίνωση επρόκειτο να γίνει σε συζήτηση στρογγυλής τραπέζης στον Λευκό Οίκο το απόγευμα της Δευτέρας, σύμφωνα με τον αξιωματούχο.

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