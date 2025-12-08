ΕΕ: Επαναξιολογεί τους κανόνες ESG εν μέσω πιέσεων από ΗΠΑ και επιχειρήσεις

Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα κάνει μια ακόμη προσπάθεια να προωθήσει την ατζέντα απλοποίησης των κανονισμών όταν οι διαπραγματευτές που εκπροσωπούν τα τρία βασικά θεσμικά όργανα στις Βρυξέλλες συναντηθούν απόψε, προκειμένου να καταλήξουν σε συμφωνία για τη χαλάρωση των απαιτήσεων βιωσιμότητας για τις επιχειρήσεις.

Σύμφωνα με το Bloomberg, οι προτάσεις παρουσιάστηκαν για πρώτη φορά από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή τον Φεβρουάριο στο πλαίσιο του λεγόμενου πακέτου «Omnibus I», το οποίο στόχευε στην απλοποίηση των κανόνων της ΕΕ και στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας. Μεταξύ των αλλαγών περιλαμβάνονταν προτεινόμενες τροποποιήσεις στην πολυσυζητημένη CSDDD (Οδηγία για τη Δέουσα Επιμέλεια Εταιρικής Βιωσιμότητας), η οποία υποχρεώνει τις εταιρείες να αναφέρουν πιθανές παραβιάσεις περιβαλλοντικών και ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε ολόκληρες τις αλυσίδες εφοδιασμού τους.

Τον περασμένο μήνα, το Ευρωκοινοβούλιο ενέκρινε τελικά τους κανόνες. Σύμφωνα με τη σχετική πρόταση, οι απαιτήσεις υποβολής εκθέσεων θα ισχύουν μόνο για εταιρείες με περισσότερους από 5.000 εργαζομένους και ετήσιο καθαρό κύκλο εργασιών άνω των 1,5 δισ. ευρώ. Απόψε, οι διαπραγματευτές και των τριών θεσμών θα προσπαθήσουν να συμφωνήσουν σε κοινή θέση, ώστε να επιτευχθεί συμφωνία μέχρι το τέλος του έτους.

Ενώ περιβαλλοντικές ομάδες έχουν καταδικάσει την κίνηση της ΕΕ να αποδυναμώσει μέρος των βασικών κανονισμών βιωσιμότητας και ESG, η νέα έμφαση στην ανταγωνιστικότητα έχει τύχει θερμής υποδοχής από τις επιχειρήσεις.

Η κυβέρνηση Τραμπ επίσης πιέζει την ΕΕ να περιορίσει τη γραφειοκρατία. Σε συνέντευξή του στο Bloomberg TV, ο Αμερικανός πρεσβευτής στην ΕΕ Άντριου Πάζντερ επανέλαβε την αντίθεση των ΗΠΑ σε κανονισμούς ESG όπως η CSDDD, προειδοποιώντας ότι μπορεί να εμποδίσουν την ικανότητα της Ευρώπης να εισάγει ενέργεια.

«Όταν θεσπίζετε κανονισμούς που επιβάλλουν υποχρεώσεις καθαρών μηδενικών εκπομπών στις πετρελαϊκές εταιρείες και όταν αυτές οι υποχρεώσεις επεκτείνονται όχι μόνο στις άμεσες αλυσίδες εφοδιασμού, αλλά και στις έμμεσες αλυσίδες εταιρειών που ουσιαστικά δεν έχουν κανένα δεσμό με την Ευρώπη κάνετε πολύ δύσκολη για αυτούς τους παραγωγούς την παροχή στην Ευρώπη της ενέργειας που χρειάζεται».

Ο διευθύνων σύμβουλος της JPMorgan, Τζέιμι Ντάιμον, έγινε το πιο πρόσφατο πρόσωπο που τοποθετήθηκε για το ζήτημα της ανταγωνιστικότητας της ΕΕ το Σαββατοκύριακο. «Η Ευρώπη έχει πραγματικό πρόβλημα», δήλωσε ο Ντάιμον. «Κάνουν υπέροχα πράγματα όσον αφορά τα δίκτυα ασφαλείας τους. Αλλά έχουν διώξει επιχειρήσεις, έχουν διώξει επενδύσεις, έχουν διώξει καινοτομία». Η σημερινή συνάντηση πραγματοποιείται, καθώς ο Επίτροπος Οικονομίας της ΕΕ Βάλντις Ντομπρόβσκις ενημέρωσε νωρίτερα το πρωί τους υπουργούς της ΕΕ, σε συνεδρίαση στις Βρυξέλλες, για την ετήσια έκθεση απλοποίησης της Επιτροπής. Αναμένεται έντονη συζήτηση για την έκθεση Ντράγκι και την ανάγκη ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας της ΕΕ. Το επόμενο σημαντικό βήμα ενδέχεται να γίνει στη σύνοδο ειδικού Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις 12 Φεβρουαρίου στο Βέλγιο, η οποία θα επικεντρωθεί αποκλειστικά στην ανταγωνιστικότητα.