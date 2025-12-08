Οι Βρετανοί «σφίγγουν το ζωνάρι» ενόψει Χριστουγέννων: Μειώνουν δαπάνες και προγραμματίζουν γιορτές στο σπίτι

Σε κλίμα οικονομικής πίεσης μπαίνουν τα φετινά Χριστούγεννα για τους Βρετανούς καταναλωτές, οι οποίοι προσαρμόζουν τη συμπεριφορά τους μειώνοντας δαπάνες και αλλάζοντας συνήθειες, σύμφωνα με τον επικεφαλής της Aldi UK, Ζιλ Χέρλι.

Όπως δήλωσε στο Reuters, όλο και περισσότεροι πολίτες επιλέγουν να μοιράσουν το κόστος των εορτών ξεκινώντας τις αγορές τους πιο νωρίς, ενώ παράλληλα αποφεύγουν τις εξόδους για φαγητό, προτιμώντας να οργανώσουν το χριστουγεννιάτικο τραπέζι στο σπίτι.

Η τάση αυτή αντικατοπτρίζει τη γενικότερη επιφυλακτικότητα των Βρετανών, η οποία εντάθηκε μετά την παρουσίαση του πρόσφατου προϋπολογισμού που προβλέπει αυξημένη φορολογία, την ώρα που οι λογαριασμοί των νοικοκυριών συνεχίζουν να διογκώνονται.

Παρά τη δύσκολη συγκυρία, η Aldi, η οποία αποτελεί την τέταρτη μεγαλύτερη αλυσίδα σούπερ μάρκετ στη χώρα, καταγράφει αυξημένες πωλήσεις εποχιακών προϊόντων σε σχέση με πέρυσι. Ο Χέρλι σημείωσε ότι οι καταναλωτές περιορίζουν τις «μη απαραίτητες» αγορές, ενώ ο κλάδος της εστίασης αντιμετωπίζει αισθητή κάμψη, καθώς τα χριστουγεννιάτικα πάρτι μεταφέρονται ολοένα και περισσότερο στην ιδιωτική σφαίρα.

Παρόλα αυτά, η Aldi αναμένει «τα μεγαλύτερα Χριστούγεννα στην ιστορία της», με εντυπωσιακούς όγκους πωλήσεων: 49 εκατομμύρια μίνι τάρτες, 46 εκατομμύρια μικρά χοτ ντογκ και ποσότητες prosecco που αντιστοιχούν σε 17 εκατομμύρια ποτήρια.

Η εικόνα αποδεικνύει ότι, ακόμη και σε περιβάλλον υψηλού κόστους ζωής, οι Βρετανοί δεν σκοπεύουν να αφήσουν τις γιορτές ανεκμετάλλευτες — απλώς τις προσαρμόζουν στα νέα οικονομικά δεδομένα.