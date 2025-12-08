Ο Ζοχράν Μαμντάνι εγκαταλείπει την Αστόρια και μετακομίζει στο Gracie Mansion

Ο νεοεκλεγμένος δήμαρχος της Νέας Υόρκης, Ζοχράν Μαμντάνι, ανακοίνωσε σήμερα ότι θα αφήσει το μικρό διαμέρισμα με ελεγχόμενο ενοίκιο στο Κουίνς και θα εγκατασταθεί στο ιστορικό Gracie Mansion, την επίσημη κατοικία του δημάρχου στο Μανχάταν. Η μετακόμιση αναμένεται να γίνει μέσα στον Ιανουάριο, λίγο μετά την ανάληψη των καθηκόντων του την 1η Ιανουαρίου.

Το Gracie Mansion, έκτασης περίπου 1.000 τ.μ., χτισμένο το 1799 και περικυκλωμένο από το πράσινο του Άπερ Ιστ Σάιντ, αποτελεί την παραδοσιακή κατοικία των δημάρχων της πόλης από το 1942. Αν και η παραμονή εκεί δεν είναι υποχρεωτική, με πιο γνωστή εξαίρεση τον Μάικλ Μπλούμπεργκ, οι περισσότεροι δήμαρχοι το επιλέγουν για λόγους πρακτικότητας και ασφάλειας.

«Πολύτιμες αναμνήσεις από την Αστόρια»

Σε ανακοίνωσή του, ο Μαμντάνι εξηγεί ότι η απόφαση ελήφθη από κοινού με τη σύζυγό του, Ράμα Ντουουάτζι, με βασικό κριτήριο την ασφάλεια. Δεν έκρυψε όμως τη συναισθηματική δυσκολία του να εγκαταλείψει την καθημερινότητα της Αστόριας, της πολυπολιτισμικής γειτονιάς του Κουίνς όπου ζευγάρι κατοικεί μέχρι σήμερα.

«Θα μας λείψουν πολλά από το σπίτι μας στην Αστόρια: το μαγείρεμα στην μικρή μας κουζίνα, οι νυσταγμένες συναντήσεις στο ασανσέρ με τους γείτονες, η μουσική και τα γέλια που γέμιζαν το διαμέρισμά μας», σημειώνει.

Η επιλογή του να ζει σε διαμέρισμα με ελεγχόμενο ενοίκιο, το οποίο κοστίζει 2.300 δολάρια τον μήνα, αποτέλεσε αντικείμενο αντιπαράθεσης κατά την προεκλογική περίοδο. Οι πολιτικοί του αντίπαλοι υποστήριζαν ότι τα εισοδήματα του ίδιου και της συζύγου του τους επιτρέπουν μια πιο ακριβή κατοικία, εκτός του προστατευμένου πλαισίου.

Δέσμευση στην ανακούφιση του κόστους στέγασης

Ο Μαμντάνι είχε τοποθετήσει στο κέντρο της καμπάνιας του το θέμα της ακρίβειας και της ανάγκης αύξησης των κατοικιών με ελεγχόμενο ενοίκιο, προβάλλοντας την προσωπική του εμπειρία ως παράδειγμα της πίεσης που βιώνουν οι κάτοικοι της πόλης.

Κλείνοντας την ανακοίνωσή του, θέλησε να υπογραμμίσει ότι, παρότι η διεύθυνσή του αλλάζει, η σχέση του με την κοινότητα της Αστόριας παραμένει ακέραιη: «Ακόμη κι όταν δεν θα ζω πια στην Αστόρια, η Αστόρια θα συνεχίσει να ζει μέσα μου και μέσα στη δουλειά που κάνω».