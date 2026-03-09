Νέα Υόρκη: Εκρηκτικός μηχανισμός σε διαδήλωση έξω από το σπίτι του Μαμντάνι

Η αστυνομία της Νέας Υόρκης ανακοίνωσε την Κυριακή (8/3) ότι ένας μηχανισμός που άναψε και εκτοξεύτηκε κατά τη διάρκεια διαδηλώσεων έξω από το σπίτι του δημάρχου Ζοχράν Μαμντάνι το Σαββατοκύριακο ήταν εκρηκτικός και θα μπορούσε να προκαλέσει σοβαρό τραυματισμό ή θάνατο.

Όπως μεταδίδει το πρακτορείο Reuters, ο μηχανισμός, -ένα βάζο γεμάτο με παξιμάδια, μπουλόνια και βίδες, τυλιγμένο με μαύρη ταινία, με φιτίλι-, εκτοξεύτηκε το Σάββατο (7/3) από έναν αντιδιαδηλωτή έξω από το Gracie Mansion, αλλά έσβησε μόνος του πριν προκληθεί έκρηξη, σύμφωνα με ανακοίνωση της Επιτρόπου της Αστυνομίας της Νέας Υόρκης, Τζέσικα Τις. Δύο άτομα τέθηκαν υπό κράτηση, δήλωσε η Τις.

Σημειώνεται ότι η εν λόγω συσκευή ήταν η μία από τις δύο που εκτοξεύτηκαν κατά τη διάρκεια των διαδηλώσεων, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν από δύο αντίπαλες ομάδες, σύμφωνα με την αστυνομία. Ο δεύτερος μηχανισμός εξακολουθεί να εξετάζεται, ανέφερε η Τις.

Όπως επισημαίνεται ο ακροδεξιός ακτιβιστής Τζέικ Λανγκ ηγήθηκε το Σάββατο μιας διαμαρτυρίας έξω από το Gracie Mansion -όπου ο Μαμντάνι ζει με τη σύζυγό του- διαμαρτυρόμενος για υποτιθέμενη ισλαμική «κατάληψη» της Νέας Υόρκης και για τη δημόσια προσευχή των μουσουλμάνων. Η Τις δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου το Σάββατο ότι δεν πιστεύει πως ο Μαμντάνι και η σύζυγός του βρίσκονταν στο σπίτι εκείνη τη στιγμή.

Σε ανακοίνωσή του την Κυριακή, ο Μαμντάνι καταδίκασε τη διαμαρτυρία του Λανγκ, αλλά δήλωσε ότι η βία που ακολούθησε ήταν ακόμη πιο ανησυχητική.

«Η βία σε μια διαδήλωση δεν είναι ποτέ αποδεκτή», ανέφερε ο Μαμντάνι. «Η απόπειρα χρήσης εκρηκτικού μηχανισμού και πρόκλησης βλάβης σε άλλους δεν είναι μόνο εγκληματική, αλλά και αποτρόπαια και το ακριβώς αντίθετο από αυτό που είμαστε».

Η διαμαρτυρία του Λανγκ, στην οποία συμμετείχαν περίπου 20 άτομα, αντιμετωπίστηκε από μια πολύ μεγαλύτερη αντιδιαδήλωση περίπου 125 ατόμων, με στόχο να διώξουν τους «ναζί» από τη Νέα Υόρκη, δήλωσε η Τις σε συνέντευξη Τύπου το Σάββατο. Η αστυνομία ανέφερε ότι ο 18χρονος Εμίρ Μπαλάτ βρισκόταν μεταξύ των αντιδιαδηλωτών πριν ανάψει και πετάξει τον μηχανισμό.

Ο μηχανισμός κύλησε κοντά στους αστυνομικούς πριν σβήσει μόνος του, ανέφερε η Τις το Σάββατο. Ο Μπαλάτ τράπηκε σε φυγή αφού τον πέταξε και στη συνέχεια άναψε και άφησε να πέσει στο δρόμο ένας δεύτερος μηχανισμός, σύμφωνα με την Τις.

Ο Μπαλάτ και ένας ακόμη άνδρας, τον οποίο η αστυνομία ταυτοποίησε την Κυριακή ως Ιμπραχίμ Καγιούμι, συνελήφθησαν στο σημείο, δήλωσε η Τις. Η αστυνομία της Νέας Υόρκης συνεργάζεται με το FBI και το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ για την έρευνα.

Η Τις δήλωσε το Σάββατο ότι δεν υπήρχε άμεση ένδειξη πως το περιστατικό σχετίζεται με την αμερικανική επίθεση στο Ιράν, αλλά ότι οι αρχές εξακολουθούν να το διερευνούν.