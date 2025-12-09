Γαλλία: Έρευνα για ύποπτα drones πάνω από βάση των υπηρεσιών πληροφοριών του στρατού

Ύποπτα drones εθεάθησαν πάνω από βάση των υπηρεσιών πληροφοριών του γαλλικού στρατού τρεις διαφορετικές νύχτες τον περασμένο μήνα, δήλωσε σήμερα (9/12) η γαλλική δύναμη Πολεμικής Αεροπορίας και Διαστήματος.

Γάλλοι εισαγγελείς ξεκίνησαν την περασμένη εβδομάδα έρευνα για drones που φέρεται να πέταξαν πάνω από μια βάση πυρηνικών υποβρυχίων στην ακτή του Ατλαντικού.

Πιο αναλυτικά, οι πρώτες εμφανίσεις drones πάνω από τη στρατιωτική βάση Κρέιγ στη βόρεια Γαλλία καταγράφηκαν στις 26 Νοεμβρίου, σύμφωνα με ανακοίνωση της γαλλικής Δύναμης Πολεμικής Αεροπορίας και Διαστήματος. Η βάση Κρέιγ στεγάζει ένα εκπαιδευτικό κέντρο για τις υπηρεσίες πληροφοριών, όπως ανέφερε ο συνταγματάρχης Τομά Μπαρντέν, ο οποίος ανέλαβε τη διοίκηση της εγκατάστασης πέρυσι.

Στην ανακοίνωση σημειώνεται πως μία μονάδα αντέδρασε στα ύποπτα drones της 26ης Νοεμβρίου, χωρίς ωστόσο να αποσαφηνίζεται αν τα εξουδετέρωσε ή απλώς τα απέτρεψε. Επίσης αναφέρεται ότι ένα ειδικό ελικόπτερο έφθασε στο σημείο αφού τα drones είχαν ήδη απομακρυνθεί.

Για τις ύποπτες θεάσεις των νυχτών της 28ης και 30ής Νοεμβρίου, οι κακές καιρικές συνθήκες δεν επέτρεψαν να επιβεβαιωθεί αν επρόκειτο πράγματι για drones ή για εμπορικά αεροσκάφη, σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση.

«Αυτή η ευαίσθητη στρατιωτική εγκατάσταση δεν υπέστη ζημιές και παραμένει πλήρως επιχειρησιακή για όλες τις αποστολές της... Έρευνα είναι σε εξέλιξη. Οποιαδήποτε σύνδεση με ξένες προκλήσεις είναι, προς το παρόν, πρόωρη».

Το τελευταίο διάστημα, πτήσεις drones – κυρίως άγνωστης προέλευσης – έχουν προκαλέσει αναστάτωση στην ευρωπαϊκή εναέρια κυκλοφορία. Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, έχει χαρακτηρίσει τις παραβιάσεις του ευρωπαϊκού εναέριου χώρου «υβριδικό πόλεμο». Η Ρωσία αρνείται ότι ευθύνεται.