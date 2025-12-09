ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Γαλλία: Έρευνα για ύποπτα drones πάνω από βάση των υπηρεσιών πληροφοριών του στρατού
Ειδήσεις
16:07 - 09 Δεκ 2025

Γαλλία: Έρευνα για ύποπτα drones πάνω από βάση των υπηρεσιών πληροφοριών του στρατού

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Ύποπτα drones εθεάθησαν πάνω από βάση των υπηρεσιών πληροφοριών του γαλλικού στρατού τρεις διαφορετικές νύχτες τον περασμένο μήνα, δήλωσε σήμερα (9/12) η γαλλική δύναμη Πολεμικής Αεροπορίας και Διαστήματος.

Γάλλοι εισαγγελείς ξεκίνησαν την περασμένη εβδομάδα έρευνα για drones που φέρεται να πέταξαν πάνω από μια βάση πυρηνικών υποβρυχίων στην ακτή του Ατλαντικού.

Πιο αναλυτικά, οι πρώτες εμφανίσεις drones πάνω από τη στρατιωτική βάση Κρέιγ στη βόρεια Γαλλία καταγράφηκαν στις 26 Νοεμβρίου, σύμφωνα με ανακοίνωση της γαλλικής Δύναμης Πολεμικής Αεροπορίας και Διαστήματος. Η βάση Κρέιγ στεγάζει ένα εκπαιδευτικό κέντρο για τις υπηρεσίες πληροφοριών, όπως ανέφερε ο συνταγματάρχης Τομά Μπαρντέν, ο οποίος ανέλαβε τη διοίκηση της εγκατάστασης πέρυσι.

Στην ανακοίνωση σημειώνεται πως μία μονάδα αντέδρασε στα ύποπτα drones της 26ης Νοεμβρίου, χωρίς ωστόσο να αποσαφηνίζεται αν τα εξουδετέρωσε ή απλώς τα απέτρεψε. Επίσης αναφέρεται ότι ένα ειδικό ελικόπτερο έφθασε στο σημείο αφού τα drones είχαν ήδη απομακρυνθεί.

Για τις ύποπτες θεάσεις των νυχτών της 28ης και 30ής Νοεμβρίου, οι κακές καιρικές συνθήκες δεν επέτρεψαν να επιβεβαιωθεί αν επρόκειτο πράγματι για drones ή για εμπορικά αεροσκάφη, σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση.

«Αυτή η ευαίσθητη στρατιωτική εγκατάσταση δεν υπέστη ζημιές και παραμένει πλήρως επιχειρησιακή για όλες τις αποστολές της... Έρευνα είναι σε εξέλιξη. Οποιαδήποτε σύνδεση με ξένες προκλήσεις είναι, προς το παρόν, πρόωρη».

Το τελευταίο διάστημα, πτήσεις drones – κυρίως άγνωστης προέλευσης – έχουν προκαλέσει αναστάτωση στην ευρωπαϊκή εναέρια κυκλοφορία. Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, έχει χαρακτηρίσει τις παραβιάσεις του ευρωπαϊκού εναέριου χώρου «υβριδικό πόλεμο». Η Ρωσία αρνείται ότι ευθύνεται.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Ουκρανία: Από το «You don&#039;t have the cards», στα πλήγματα εντός της Ρωσίας
Ειδήσεις

Ουκρανία: Από το «You don't have the cards», στα πλήγματα εντός της Ρωσίας

Γαλλία: Σε «κόκκινο συναγερμό» 35 διαμερίσματα της χώρας λόγω του παρατεταμένου καύσωνα
Ειδήσεις

Γαλλία: Σε «κόκκινο συναγερμό» 35 διαμερίσματα της χώρας λόγω του παρατεταμένου καύσωνα

Η Μόσχα φλέγεται από τα ουκρανικά drones – Ο Πούτιν ετοιμάζει σφοδρή απάντηση
Ειδήσεις

Η Μόσχα φλέγεται από τα ουκρανικά drones – Ο Πούτιν ετοιμάζει σφοδρή απάντηση

Γαλλία: Χρηματοδοτεί με 13 δισ. εγχώριες και ευρωπαϊκές τεχνολογικές επιχειρήσεις
Ειδήσεις

Γαλλία: Χρηματοδοτεί με 13 δισ. εγχώριες και ευρωπαϊκές τεχνολογικές επιχειρήσεις

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
21/06/2026 - 12:28

Χανιά: Εντοπίστηκε η σορός της 45χρονης Σταυρούλας μετά την ομολογία του 43χονου δράστη

Πολιτική
21/06/2026 - 12:08

ΠΑΣΟΚ: Ο Μητσοτάκης διαχειρίζεται επικοινωνιακά την ακρίβεια που με ευθύνη του λεηλατεί τα νοικοκυριά

Χρηματιστήρια
21/06/2026 - 11:55

Γιατί τα παραδοσιακά επενδυτικά «καταφύγια» δεν άντεξαν τον πόλεμο ΗΠΑ – Ιράν

Ειδήσεις
21/06/2026 - 11:38

Fed: Ενισχύονται τα στοιχήματα για αύξηση των επιτοκίων μετά τις δηλώσεις Γουόρς

Ειδήσεις
21/06/2026 - 11:25

Observer: Ο Στάρμερ θα παραιτηθεί τη Δευτέρα (22/6) – Τι απαντούν κυβερνητικές πηγές

Επιχειρήσεις
21/06/2026 - 11:10

PeopleCert: Επεκτείνεται το πρόγραμμα εκπαίδευσης για την Ομογένεια Ίμβρου και Κωνσταντινούπολης

Πολιτική
21/06/2026 - 10:51

Μητσοτάκης: Δεν υπάρχουν μαγικές λύσεις για την ακρίβεια – «Σύμμαχος» των καταναλωτών το PosoKanei

Ειδήσεις
21/06/2026 - 10:34

Η θερμική καταπόνηση στην Αθήνα δεν είναι εξίσου εξοντωτική για όλους

Ειδήσεις
21/06/2026 - 10:28

Επεισόδια στα Εξάρχεια – Επίθεση με μολότοφ και προσαγωγές

Ειδήσεις
21/06/2026 - 10:10

«Ξηλώνεται» το αμφιθέατρο που στήθηκε στο Ζάππειο μετά τις αντιδράσεις

Magazino
21/06/2026 - 09:59

Το SNF Nostos επιστρέφει μεγαλύτερο από ποτέ: Τι φέρνει η φετινή, επετειακή διοργάνωση

Ειδήσεις
21/06/2026 - 09:00

Ουκρανία: Από το «You don't have the cards», στα πλήγματα εντός της Ρωσίας

Ειδήσεις
21/06/2026 - 07:28

Στην Ελβετία ο Βανς για τις συνομιλίες, ενώ η Τεχεράνη δηλώνει ότι έκλεισε τα Στενά του Ορμούζ

Ειδήσεις
20/06/2026 - 22:01

Εξάρθρωση κυκλώματος trafficking στην Αθήνα: Συλλήψεις για εκμετάλλευση γυναικών από το εξωτερικό και διακίνηση ναρκωτικών

Ειδήσεις
20/06/2026 - 21:17

ΥΠΑΑΤ: Εξετάζει πιλοτικό πρόγραμμα με οικονομικό κίνητρο για την αλίευση του λαγοκέφαλου στις ελληνικές θάλασσες

Πολιτική
20/06/2026 - 20:28

Χρηστίδης: 340.000 ευρώ για την πλατφόρμα “PosoKanei” λες και οι πολίτες δεν ξέρουν τι πληρώνουν στο σούπερ μάρκετ

Ειδήσεις
20/06/2026 - 19:45

Γαλλία: Σε «κόκκινο συναγερμό» 35 διαμερίσματα της χώρας λόγω του παρατεταμένου καύσωνα

Ειδήσεις
20/06/2026 - 19:45

Ιράν: Κλείνει ξανά τα Στενά του Ορμούζ λόγω των ισραηλινών επιχειρήσεων στο Λίβανο

Ειδήσεις
20/06/2026 - 19:23

Φωτιά στην Κάρυστο Ευβοίας - Σε εξέλιξη μεγάλη επιχείρηση κατάσβεσης

Ειδήσεις
20/06/2026 - 19:00

Ιράν: Προσφεύγει στη FIFA για τους ταξιδιωτικούς περιορισμούς που αντιμετωπίζει η εθνική ομάδα στις ΗΠΑ

Magazino
20/06/2026 - 17:45

Σαββατοκύριακο χωρίς πορτοφόλι: 10 δωρεάν εκδηλώσεις για τις 20-21 Ιουνίου

Magazino
20/06/2026 - 17:00

«Ελλάδα 3.0»: Πώς τρεις διαφορετικές ταινίες κατέληξαν να μιλούν για την ίδια Ελλάδα

Πολιτική
20/06/2026 - 16:20

Τσουκαλάς: Το ΠΑΣΟΚ θα επαναφέρει το ΕΚΑΣ και θα κάνει παρεμβάσεις για τις συντάξεις

Ειδήσεις
20/06/2026 - 15:40

Βρετανία: Σιδηροδρομικό δυστύχημα βόρεια του Λονδίνου - Ένας νεκρός και δεκάδες τραυματίες μετά από σύγκρουση τρένων

Πολιτική
20/06/2026 - 15:00

Ανδρουλάκης: Τριάντα χρόνια μετά, ο Ανδρέας Παπανδρέου παραμένει ζωντανός στη συλλογική μνήμη του ελληνικού λαού

Ειδήσεις
20/06/2026 - 14:30

«Εκπνέει» τη Δευτέρα (22/6) η προθεσμία για καθαρισμό και δήλωση οικοπέδων

Ειδήσεις
20/06/2026 - 14:00

Τα μηνύματα του ΟΗΕ για την Παγκόσμια Ημέρα Προσφύγων

Ειδήσεις
20/06/2026 - 13:30

Κρήτη: Αναστάτωση προκλήθηκε από δύο σεισμικές δονήσεις κοντά στη Γαύδο

Ειδήσεις
20/06/2026 - 13:12

Στην Ελβετία ο νέος γύρος συνομιλιών μεταξύ ΗΠΑ-Ιράν

Πολιτική
20/06/2026 - 12:40

Γεωργιάδης: Έχουν ήδη υποβληθεί 1808 αιτήσεις γιατρών για πρόσληψη στο ΕΣΥ - «Μάγος της επικοινωνίας» ο Τσίπρας

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ