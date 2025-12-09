Έτοιμος για εκλογές δηλώνει ο Ζελένσκι μετά το νέο «τελεσίγραφο» Τραμπ

Έτοιμος για εκλογές εντός 60-90 ημερών δήλωσε ο Ουκρανός πρόεδρος, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, εάν οι ΗΠΑ και η Ευρώπη εγγυηθούν ότι η διαδικασία θα διεξαχθεί κανονικά και με ασφάλεια εν μέσω πολέμου.

«Είμαι έτοιμος για τις εκλογές», δήλωσε ο Ζελένσκι στους δημοσιογράφους, προσθέτοντας ότι ζητά από τους βουλευτές να προετοιμάσουν «προτάσεις σχετικά με την πιθανότητα τροποποίησης των νομοθετικών βάσεων και του νόμου για τις εκλογές κατά τη διάρκεια στρατιωτικού νόμου».

Ακόμη, δήλωσε ότι η Ουκρανία είναι έτοιμη για μια εκεχειρία, εάν συμφωνήσει η Ρωσία, και ότι θα κάνει ό,τι μπορεί για να οργανώσει μέσα στις επόμενες δύο εβδομάδες μια συνάντηση υψηλού επιπέδου με τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Απαντώντας σε ερωτήσεις δημοσιογράφων, σημείωσε ότι θέλει να συζητήσει την αποκατάσταση της Ουκρανίας στο πλαίσιο οποιασδήποτε συμφωνίας που θα στηρίξει η Ουάσιγκτον και ότι αναμένει περαιτέρω συναντήσεις μέσα στην εβδομάδα με Ευρωπαίους και Αμερικανούς αξιωματούχους σε επίπεδο συμβούλων ασφαλείας.

Σημειώνεται πως λίγο νωρίτερα έγινε γνωστό ότι ο Ντόναλντ Τραμπ έδωσε διορία μερικών ημερών στον Ζελένσκι για να απαντήσει εάν δέχεται ή όχι τη συμφωνία, ενώ ο ίδιος ο Ζελένσκι δήλωσε έτοιμος να παρουσιάσει στις ΗΠΑ την δική του αντιπρόταση, στην οποία κατέληξε μετά από διαβουλεύσεις με τους Ευρωπαίους.