Οι γερμανικές εταιρείες «πατούν φρένο» στις επενδύσεις - Ιστορικά χαμηλές προσδοκίες σύμφωνα με το ifo

Οι εταιρείες στη Γερμανία έχουν μειώσει σημαντικά τα επενδυτικά τους σχέδια, σύμφωνα με την πιο πρόσφατη Έρευνα Επιχειρήσεων του ifo. Οι επενδυτικές προσδοκίες για το τρέχον έτος έπεσαν τον Νοέμβριο στις μείον 9,2 μονάδες, από 2,4 μονάδες τον Μάρτιο.

Πιο συγκεκριμένα, «η βαθιά διαρθρωτική αλλαγή και η έλλειψη ελκυστικότητας της Γερμανίας ως επιχειρηματικής τοποθεσίας επιβραδύνουν τη διάθεση των εταιρειών να επενδύσουν», αναφέρει η οικονομική ειδικός του ifo, Λάρα Τσάργκες. «Η συνεχιζόμενη αβεβαιότητα σχετικά με τις συνθήκες οικονομικής πολιτικής αυξάνει περαιτέρω την απροθυμία για επενδύσεις». Με ισοζύγιο μείον 3,1 μονάδων, οι επενδυτικές προσδοκίες για το επόμενο έτος είναι πάντως όχι τόσο απαισιόδοξες όσο για το φετινό.

Οι βιομηχανικές επιχειρήσεις μειώνουν περισσότερο τις επενδυτικές τους προσδοκίες για το τρέχον έτος. Ο δείκτης έπεσε τον Νοέμβριο στις μείον 17,3 μονάδες, από συν 4 μονάδες τον Μάρτιο. Οι προσδοκίες μειώθηκαν ιδιαίτερα στη βιομηχανία οχημάτων, από μείον 11,4 σε μείον 36,7 μονάδες. Η χημική βιομηχανία επίσης μείωσε τα σχέδιά της, από συν 21,0 μονάδες σε μείον 9,4 μονάδες τον Νοέμβριο. Οι προσδοκίες στη μηχανολογία επιδεινώθηκαν από συν 0,9 μονάδες τον Μάρτιο σε μείον 15,3 μονάδες τον Νοέμβριο.

Οι βιομηχανικές εταιρείες σχεδιάζουν επίσης να μειώσουν τις επενδύσεις τους και το επόμενο έτος, αν και το ισοζύγιο των μείον 6,9 μονάδων είναι υψηλότερο από εκείνο για το 2025. Οι χημικές εταιρείες εμφανίζονται ιδιαίτερα απαισιόδοξες (μείον 15,8 μονάδες). Η βιομηχανία οχημάτων, αντίθετα, δεν αναμένει περαιτέρω μείωση των επενδύσεών της (μείον 1,3 μονάδες). Σε αντίθεση με προηγούμενα χρόνια, κατά τα οποία οι αυτοκινητοβιομηχανίες αύξαναν πάντοτε τις επενδύσεις τους σε λογισμικό και έρευνα & ανάπτυξη για το επόμενο έτος, τώρα μειώνουν τα σχέδιά τους για το 2026 (μείον 10,6 και μείον 10,4 μονάδες). Αντίθετα, θέλουν να επενδύσουν ελαφρώς περισσότερο σε εξοπλισμό (2,9 μονάδες). Οι κατασκευαστές εξοπλισμού επεξεργασίας δεδομένων, ηλεκτρονικών και οπτικών προϊόντων είναι ο μοναδικός κλάδος που σχεδιάζει αύξηση των επενδύσεων σε όλα τα πάγια αγαθά το επόμενο έτος. Η επέκταση των δαπανών για έρευνα και ανάπτυξη είναι ιδιαίτερα αυτή που οδηγεί τη θετική τους προοπτική για το επόμενο έτος (13,1 μονάδες).

Οι επενδυτικές προσδοκίες μειώνονται και στο εμπόριο, από μείον 10,1 σε μείον 13,1 μονάδες για το τρέχον έτος, και οι εταιρείες παραμένουν επίσης απαισιόδοξες για το επόμενο έτος με μείον 9,7 μονάδες. Οι πάροχοι υπηρεσιών έχουν επίσης μειώσει σημαντικά τα σχέδιά τους για το τρέχον έτος, από συν 4,9 μονάδες σε μείον 3,1 μονάδες. Είναι οι πιο αισιόδοξοι για το 2026 (1,1 μονάδες).