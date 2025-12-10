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Ευρωαγορές: Συγκρατημένο κλίμα εν αναμονή των αποφάσεων της Fed
Χρηματιστήρια
10:38 - 10 Δεκ 2025

Ευρωαγορές: Συγκρατημένο κλίμα εν αναμονή των αποφάσεων της Fed

Reporter.gr Newsroom
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Μικτές τάσεις εμφανίζουν τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια την Τετάρτη (10/12), καθώς οι επενδυτές αναμένουν την επικείμενη ανακοίνωση της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ σχετικά με τα επιτόκια.

Στο ταμπλό, ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 υποχωρεί κατά 0,07% στις 577,40 μονάδες, καταγράφοντας την τέταρτη συνεχόμενη πτωτική συνεδρίαση.

Στη Γερμανία, ο DAX χάνει 0,26% στις 24.108,97 μονάδες, ενώ στο Λονδίνο ο FTSE 100 ενισχύεται κατά 0,09% φτάνοντας τις 9.650,20 μονάδες. Ο γαλλικός CAC 40 κινείται 0,27% χαμηλότερα, στις 8.031,10 μονάδες.

Στις περιφερειακές αγορές, ο FTSE MIB στο Μιλάνο καταγράφει άνοδο 0,49% φτάνοντας τις 43.363,00 μονάδες, την ώρα που ο ισπανικός IBEX 35 υποχωρεί κατά 0,15% στις 16.709,02 μονάδες.

Απώλειες καταγράφουν οι χρηματοοικονομικές και βιομηχανικές μετοχές, οι οποίες είχαν στηρίξει τις αγορές στις τελευταίες συνεδριάσεις. Ο κλάδος των ασφαλιστικών σημειώνει πτώση 0,4%, επηρεασμένος από το «βουτιά» 7% της Aegon μετά τη δημοσιοποίηση των πρόσφατων οικονομικών αποτελεσμάτων της.

Το ενδιαφέρον στρέφεται στην απόφαση της Fed που αναμένεται αργότερα μέσα στην ημέρα, με τις εκτιμήσεις να συγκλίνουν σε μείωση των επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης.

Παράλληλα, οι δηλώσεις του προέδρου της κεντρικής τράπεζας, Τζερόμ Πάουελ, θα αναλυθούν διεξοδικά για στοιχεία σχετικά με τη μελλοντική κατεύθυνση της νομισματικής πολιτικής, σε μια περίοδο που η αμερικανική οικονομία δείχνει σημάδια εξασθένησης.

Στο ταμπλό των μετοχών, η Delivery Hero καταγράφει άνοδο 6,1%, μετά την ανακοίνωση ότι η εταιρεία επανεξετάζει τη στρατηγική της για την κατανομή κεφαλαίων και αξιολογεί νέες στρατηγικές επιλογές, όπως γνωστοποίησε σε επιστολή προς τους μετόχους την Τρίτη.

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