ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Η Επιτροπή Ανταγωνισμού εκκινεί έρευνα στον Αγροδιατροφικό κλάδο
ΑΓΡΟΤΙΚΑ
15:29 - 10 Δεκ 2025

Η Επιτροπή Ανταγωνισμού εκκινεί έρευνα στον Αγροδιατροφικό κλάδο

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Η Επιτροπή Ανταγωνισμού ανακοινώνει την έναρξη χαρτογράφησης των συνθηκών ανταγωνισμού στην αλυσίδα αξίας του κλάδου των τροφίμων.

Η έρευνα αυτή έρχεται σε συνέχεια διερεύνησης επιμέρους προϊόντων τροφίμων (πχ γάλα, γιαούρτι, φέτα) και επιμέρους παραγόντων της αλυσίδας αξίας τροφίμων (ζωοτροφές και κτηνιατρικά φαρμακευτικά προϊόντα), οι οποίες ολοκληρώθηκαν τον Οκτώβριο του 2025 και οι οποίες έχουν ήδη δημοσιευτεί, προκειμένου να καταγραφεί η συνολική εικόνα του ανταγωνισμού σε όλο τον αγροδιατροφικό κλάδο.

Η Επιτροπή Ανταγωνισμού θα αναλύσει τις συνθήκες ανταγωνισμού που επικρατούν στον αγροδιατροφικό τομέα, σε όλα τα στάδια της αλυσίδας αξίας, συμπεριλαμβανομένης της αγροτικής παραγωγής, της μεταποίησης και του εμπορίου τροφίμων.

Το θέμα παραμένει εξαιρετικά επίκαιρο δεδομένης της αύξησης των τιμών των τροφίμων και των μεταβολών του πληθωρισμού των τροφίμων τα τελευταία έτη.

Η καταγραφή και ανάλυση του ανταγωνισμού σε όλα τα στάδια της εφοδιαστικής αλυσίδας επιτρέπει τον εντοπισμό τόσο των στρεβλώσεων που πιθανόν να απορρέουν από τον περιορισμένο ανταγωνισμό, όσο και των βαθύτερων διαρθρωτικών προβλημάτων της ελληνικής οικονομίας.

Οι εξελίξεις στις τιμές τροφίμων ενδέχεται να μην καθορίζονται αποκλειστικά από τη δυναμική του ανταγωνισμού, γεγονός που καθιστά αναγκαία και την αξιολόγηση του πιθανού ρόλου ευρύτερων οικονομικών παραγόντων. Στο πλαίσιο αυτό η έρευνα σχεδιάζεται να διεξαχθεί με τη χρήση πολλαπλών δεικτών που καταγράφουν τη δομή και την απόδοση της αγοράς, στατικές και δυναμικές πτυχές, δεδομένα σε επίπεδο επιχείρησης και σε επίπεδο κλάδου της οικονομίας.

Οι χαρτογραφήσεις και οι κλαδικές μελέτες αποτελούν ένα σημαντικό αναλυτικό εργαλείο για την Επιτροπή Ανταγωνισμού προκειμένου να εντοπίζονται και να αναλύονται ενδεχόμενα ζητήματα εντός ενός συγκεκριμένου τομέα, ανεξάρτητα από τις διαδικασίες ελέγχου συγκεντρώσεων ή τις έρευνες σχετικά με αντιανταγωνιστική συμπεριφορά (όπως συμπράξεις, κατάχρηση δεσπόζουσας θέσης) κατά παράβαση του Ν. 3959/2011 και των άρθρων 101 και 102 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Στόχος της διεξαγωγής και δημοσίευσης των ερευνών αυτών είναι να ενισχύσουν και να εμπλουτίσουν το διάλογο με όλους τους εμπλεκόμενους δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς σχετικά με την πολιτική ανταγωνισμού στη Ελλάδα και ενδεχομένως να οδηγήσουν σε προτάσεις για την εισαγωγή ρυθμιστικών παρεμβάσεων.

Τα αποτελέσματα της έρευνας αναμένεται να εκδοθούν στο τρίτο τετράμηνο του 2026.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Επιτροπή Ανταγωνισμού: Έγκριση απόκτησης ελέγχου επί της MED FRIGO από την OB STREEM
Επιχειρήσεις

Επιτροπή Ανταγωνισμού: Έγκριση απόκτησης ελέγχου επί της MED FRIGO από την OB STREEM

Επιτροπή Ανταγωνισμού: Πρόστιμο €954.485 στην VF HELLAS για πρακτικές παρεμπόδισης στις διαδικτυακές πωλήσεις
ΕΜΠΟΡΙΟ

Επιτροπή Ανταγωνισμού: Πρόστιμο €954.485 στην VF HELLAS για πρακτικές παρεμπόδισης στις διαδικτυακές πωλήσεις

Επιτροπή Ανταγωνισμού: Τι ζητά για το δίκτυο της Μασούτης μετά το deal με τον Κρητικό
Επιχειρήσεις

Επιτροπή Ανταγωνισμού: Τι ζητά για το δίκτυο της Μασούτης μετά το deal με τον Κρητικό

Επιτροπή Ανταγωνισμού: «Πράσινο φως» στην εξαγορά της Κρητικός από τη Μασούτης ΑΕ
ΕΜΠΟΡΙΟ

Επιτροπή Ανταγωνισμού: «Πράσινο φως» στην εξαγορά της Κρητικός από τη Μασούτης ΑΕ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
22/06/2026 - 17:41

Πάπας Λέων: Οι ηγέτες ταΐζουν τους πολέμους αντί τους πεινασμένους

Σχόλια Αγοράς
22/06/2026 - 17:36

Χρηματιστήριο: Πάνω από τις 2.500 μονάδες ο ΓΔ για πρώτη φορά από τον Νοέμβριο του 2009

Ειδήσεις
22/06/2026 - 17:34

Αίγινα: Σύλληψη 26χρονου για συστηματική παρενόχληση ανήλικης

Πολιτική
22/06/2026 - 17:20

Νέα τροπή στο QatarGate: Ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης κατά του Δημήτρη Αβραμόπουλου – Τι απαντά ο ίδιος

Πολιτική
22/06/2026 - 17:16

ΠΑΣΟΚ: Η ΝΔ υπέγραψε «λευκή επιταγή» στις πολυεθνικές των μεταλλαγμένων

Χρηματιστήρια
22/06/2026 - 16:51

Wall Street: Ήπια άνοδος με ώθηση από τις διπλωματικές εξελίξεις

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
22/06/2026 - 16:49

Η Συνεταιριστική Τράπεζα Καρδίτσας διευρύνει τη συνεργασία της με την Αναπτυξιακή Τράπεζα του Συμβουλίου της Ευρώπης

ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
22/06/2026 - 16:42

Οι φίλαθλοι σε ρόλο πρωταγωνιστή στο νέο επεισόδιο «Τα Σπας» by Pamestoixima.gr 

Ναυτιλία
22/06/2026 - 16:34

Celestyal: Ενισχύει τη Ρόδο και τον Άγιο Νικόλαο στο χάρτη της κρουαζιέρας

Ειδήσεις
22/06/2026 - 16:30

«Ούτε μία σταγόνα»: Η απειλή που φέρνει δύο πυρηνικά κράτη πιο κοντά σε νέα κρίση

Ειδήσεις
22/06/2026 - 16:26

Αττική: Μπαράζ ελέγχων της Τροχαίας – 41 συλλήψεις, οι 17 για υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ

Ειδήσεις
22/06/2026 - 16:16

Στις Βρυξέλλες η Λαγκάρντ - Στο επίκεντρο ο ρόλος του ευρώ στο διεθνές χρηματοπιστωτικό σύστημα

Πολιτική
22/06/2026 - 16:07

Δένδιας: Επενδύσεις €150 εκατ. για την ενεργειακή αναβάθμιση στρατιωτικών εγκαταστάσεων

Ειδήσεις
22/06/2026 - 16:03

Σε ύφεση η φωτιά στα Σπάτα

Πολιτική
22/06/2026 - 16:02

Παπαστεργίου: Στο Pharos AI Factory χτίζουμε λύσεις τεχνητής νοημοσύνης με ελληνικό αποτύπωμα και ευρωπαϊκά πρότυπα

Ειδήσεις
22/06/2026 - 15:51

Βανς από Ελβετία: Σημαντική η πρόοδος στις συνομιλίες - Θετικές ενδείξεις για συμφωνία

Πολιτική
22/06/2026 - 15:41

ΠΑΣΟΚ: Το ρεύμα μπορεί να μειωθεί άμεσα – Η κυβέρνηση αρνείται

Επιχειρήσεις
22/06/2026 - 15:39

Καφούνης: Άμεση επαναφορά της απαλλαγής διοδίων για τις επιχειρήσεις της Θράκης

Ανακοινώσεις
22/06/2026 - 15:31

Αττικά Πολυκαταστήματα: Στην τελική ευθεία για την εισαγωγή στο Euronext Athens

Ειδήσεις
22/06/2026 - 15:26

Πέθανε ο πρώην πρόεδρος της Fed, Άλαν Γκρίνσπαν

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
22/06/2026 - 15:10

Βράβευση για τους πρώτους 158 αποφοίτους των CrediaBusiness Academy και CrediaBank Wealth Management Academy

Ανεμοδείκτης
22/06/2026 - 15:00

Ποιος κέρδισε τελικά τον πόλεμο στο Ιράν;

Πολιτική
22/06/2026 - 14:55

Χατζηδάκης: Το Υπερταμείο ανεβάζει στροφές στη νέα εποχή της ελληνικής οικονομίας

Οικονομία
22/06/2026 - 14:41

Άλμα 36,9% στις ταξιδιωτικές εισπράξεις στο τετράμηνο με 1 εκατ. περισσότερους τουρίστες

Ανεμοδείκτης
22/06/2026 - 14:40

Τι εννοεί ο Τραμπ όταν λέει «για χάρη» του Ερντογάν;

Πολιτική
22/06/2026 - 14:30

Χρηστίδης: Η αλαζονεία της Nέας Δημοκρατίας αποτυπώνεται στην επίθεση Καιρίδη στο Χάρη Δούκα

Πολιτική
22/06/2026 - 14:21

ΚΕΦΙΜ: Τη νύχτα κατατίθενται 8 στις 10 τροπολογίες της τελευταίας στιγμής

Πολιτική
22/06/2026 - 14:15

ΠΑΣΟΚ: Το ελβετικό «φρένο» στη Mercosur δικαιώνει τη γραμμή των ευρωβουλευτών μας

Ειδήσεις
22/06/2026 - 14:11

Το Ηνωμένο Βασίλειο οδεύει προς τον 7ο πρωθυπουργό του σε 10 χρόνια

Ειδήσεις
22/06/2026 - 14:03

Δύο χρόνια Στάρμερ: Οι μεταρρυθμίσεις, τα λάθη και το άδοξο τέλος

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ