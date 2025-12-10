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Η SKY express εγκαινιάζει τις απευθείας πτήσεις προς Αμβούργο, τον πέμπτο προορισμό της στη Γερμανία
ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
15:16 - 10 Δεκ 2025

Η SKY express εγκαινιάζει τις απευθείας πτήσεις προς Αμβούργο, τον πέμπτο προορισμό της στη Γερμανία

Reporter.gr Newsroom
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Η SKY express, ο ελληνικός αερομεταφορέας, στο πλαίσιο της στρατηγικής ανάπτυξης του διεθνούς δικτύου της, εγκαινίασε τη νέα απευθείας σύνδεση Αθήνα–Αμβούργο. Η νέα σύνδεση πραγματοποιείται σε σταθερή βάση τρεις φορές την εβδομάδα και συγκεκριμένα κάθε Δευτέρα, Παρασκευή και Κυριακή. 

Μετά το Μόναχο, τη Φρανκφούρτη, το Ντίσελντορφ και το Βερολίνο, το Αμβούργο αποτελεί τον πέμπτο προορισμό της εταιρείας στη Γερμανία, ενδυναμώνοντας την παρουσία της SKY express σε μία αγορά στρατηγικής σημασίας για τον ελληνικό τουρισμό και την οικονομία.

Το νέο δρομολόγιο πραγματοποιείται με τα υπερσύγχρονα Airbus A320neo & 321neo, τα οποία διαθέτουν μειωμένο περιβαλλοντικό και ηχητικό αποτύπωμα. Σήμερα η εταιρεία διαθέτει 29 αεροσκάφη, διατηρώντας τον νεότερο στόλο ελληνικής αεροπορικής στη χώρα.

Με την προσθήκη του Αμβούργου, η SKY express εξυπηρετεί σταθερά 27 διεθνείς προορισμούς, ενισχύοντας τη θέση της Ελλάδας στον διεθνή χάρτη των αερομεταφορών και προσφέροντας ολοκληρωμένες ταξιδιωτικές επιλογές καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους. Πρόσφατα, η εταιρεία προσέθεσε στο δίκτυό της τις απευθείας πτήσεις προς Λισαβόνα, Μαδρίτη, Βερολίνο και Τελ Αβίβ, ενώ μέχρι το τέλος του έτους στο πτητικό πρόγραμμα της εταιρείας θα ενταχθεί και η Λυών.

Με την ευκαιρία της πρώτης πτήσης ο κ Μιχαλόπουλος Αλέξανδρος Sales Manager της SKY express δήλωσε: «Η έναρξη των απευθείας πτήσεων μεταξύ Αθήνας και Αμβούργου αποτελεί ακόμη ένα σημαντικό βήμα στην ενίσχυση της παρουσίας μας στη Γερμανία, μια αγορά με υψηλή δυναμική και ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τον ελληνικό τουρισμό. Στόχος μας είναι να προσφέρουμε στους ταξιδιώτες από τη Γερμανία, αξιόπιστες επιλογές, ανταγωνιστικές υπηρεσίες και πρόσβαση στο μεγαλύτερο δίκτυο ελληνικών προορισμών, 365 ημέρες τον χρόνο.»

Ο Dirk Behrens, ο Επικεφαλής του τομέα Αερομεταφορών στο Αεροδρόμιο του Αμβούργου δήλωσε: «Είμαστε πραγματικά ενθουσιασμένοι, που καλωσορίζουμε τη SKY express στο αεροδρόμιο του Αμβούργου. Η νέα απευθείας σύνδεση με την Αθήνα ενισχύει τη σύνδεση με έναν ιδιαίτερα δημοφιλή προορισμό και ταυτόχρονα προσφέρει περισσότερες επιλογές για τους επιβάτες μας είτε πρόκειται για ταξίδια αναψυχής είτε για επαγγελματικά ταξίδια. Την ίδια στιγμή, το δρομολόγιο ενδυναμώνει τις οικονομικές σχέσεις και την τουριστική ροή μεταξύ Ελλάδας και βόρειας Γερμανίας».

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