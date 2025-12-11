Καναδάς: Επιστροφή σε εμπορικό πλεόνασμα τον Σεπτέμβριο χάρη στην ισχυρή άνοδο των εξαγωγών

Σε πλεονασματική τροχιά επέστρεψε το εμπορικό ισοζύγιο του Καναδά τον Σεπτέμβριο, καταγράφοντας πλεόνασμα 153 εκατ. καναδικών δολαρίων (94,9 εκατ. ευρώ), σύμφωνα με στοιχεία που επικαλείται το Bloomberg. Η εξέλιξη αυτή οφείλεται κυρίως στη σημαντική αύξηση των εξαγωγών κατά 6,3%, την ώρα που οι εισαγωγές σημείωσαν υποχώρηση κατά 4,1%.

Τη μεγαλύτερη ώθηση στις εξαγωγές έδωσε ο κλάδος των ορυκτών, ο οποίος ενισχύθηκε κατά 22,7%. Ξεχώρισε η άνοδος των εξαγωγών αλουμινίου κατά 18,6% σε μηνιαία βάση, αν και τα επίπεδα παρέμειναν χαμηλότερα από εκείνα του προηγούμενου έτους. Στον αντίποδα, μεγάλη κάμψη καταγράφηκε στις εισαγωγές ακατέργαστου χρυσού.

Το εμπορικό ισοζύγιο της χώρας περνά σε πλεόνασμα για πρώτη φορά από τον Ιανουάριο, μετά το έλλειμμα των 6,4 δισ. καναδικών δολαρίων (3,97 δισ. ευρώ) που είχε καταγραφεί τον Αύγουστο. Η καναδική οικονομία εξακολουθεί να δέχεται πιέσεις από τους υψηλούς δασμούς που επιβάλλουν οι ΗΠΑ σε βασικά προϊόντα, όπως χάλυβας, αλουμίνιο, ξυλεία και αυτοκίνητα, ενώ οι εμπορικές συνομιλίες μεταξύ των δύο χωρών παραμένουν «παγωμένες».

Παρά τα εμπόδια, οι εξαγωγές προς τις Ηνωμένες Πολιτείες αυξήθηκαν κατά 4,6%, ενώ οι εισαγωγές μειώθηκαν κατά 1,7%. Ως αποτέλεσμα, το εμπορικό πλεόνασμα του Οντάριο έναντι των ΗΠΑ εκτοξεύτηκε στα 8,6 δισ. καναδικά δολάρια (5,33 δισ. ευρώ), το υψηλότερο επίπεδο από τον Φεβρουάριο.

Ισχυρή δυναμική παρουσίασαν και οι εξαγωγές προς τις υπόλοιπες χώρες, ενισχυμένες κατά 11%. Ανάμεσα στις σημαντικότερες αποστολές ξεχώρισαν ο χρυσός προς την Ελβετία, το πετρέλαιο προς τη Γερμανία, καθώς και εξαγωγές πετρελαίου και αεροσκαφών προς τη Σιγκαπούρη. Παράλληλα, οι εισαγωγές από χώρες εκτός ΗΠΑ υποχώρησαν κατά 7,3%, με αποτέλεσμα το έλλειμμα στο εμπόριο με τον υπόλοιπο κόσμο να μειωθεί στα 8,5 δισ. καναδικά δολάρια (5,27 δισ. ευρώ), το χαμηλότερο επίπεδο από τον Οκτώβριο του 2024.

Το νέο αυτό οικονομικό σήμα προσφέρει μια νότα αισιοδοξίας για τον Καναδά, σε μια περίοδο που οι διεθνείς εμπορικές σχέσεις του βρίσκονται υπό πίεση.