Σάλος στη Γερμανία: Συμμετοχή του AfD σε γκαλά των Ρεπουμπλικάνων με χρήματα των φορολογουμένων

Είκοσι στελέχη του γερμανικού κόμματος Εναλλακτική για τη Γερμανία (AfD) -ανάμεσά τους οχτώ ομοσπονδιακοί βουλευτές και επτά βουλευτές από τη Σαξονία-Άνχαλτ- βρίσκονται στη Νέα Υόρκη για να συμμετάσχουν στο 113ο γκαλά της «Λέσχης Νέας Υόρκης Νέων Ρεπουμπλικάνων». Το γεγονός αυτό έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις στη Γερμανία, καθώς τα έξοδα καλύπτονται εν μέρει από κονδύλια της Bundestag.

Πιο συγκεκριμένα, στην προαναφερθείσα εκδήλωση, - οι διοργανωτές της οποίας θεωρείται ότι έχουν δεσμούς με τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ-, θα τιμηθεί και ο Μάρκους-Κορνέλ Φρονμάιερ, αναπληρωτής επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας του AfD στην Bundestag και στενός συνεργάτης της αρχηγού Αλίς Βάιντελ, ο οποίος ήταν υπεύθυνος για τις επαφές του κόμματος με τη Μόσχα.

Από τη μεριά του, το AfD διευκρίνισε ότι καλύπτει μόνο τα έξοδα των συνοδών των βουλευτών, ενώ τα έξοδα των ίδιων των βουλευτών θα πληρωθούν από την κοινοβουλευτική τους ομάδα. Σύμφωνα με επιστολή ενός βουλευτή της Σαξονίας-Άνχαλτ προς το κόμμα του, το ταξίδι έχει στόχο «την προετοιμασία για μια πιθανή ανάληψη κυβερνητικών καθηκόντων στη Σαξονία-Άνχαλτ» και τη συζήτηση μιας πιθανής χρηματοδότησης μη κυβερνητικών οργανώσεων από τους Ρεπουμπλικανούς.

Επισημαίνεται ότι η συμμετοχή στο γκαλά κοστίζει από 799 έως 30.000 δολάρια, ενώ η αντιπροσωπεία διαμένει σε πολυτελές ξενοδοχείο στο Μανχάταν. Η κοινοβουλευτική ομάδα της Αριστεράς κατήγγειλε «κατάχρηση χρημάτων των φορολογουμένων» και τόνισε ότι το AfD «καλλιεργεί διεθνή δίκτυα που υπονομεύουν τη δημοκρατία».

Ο κοινοβουλευτικός διευθυντής των Πρασίνων, Όλαφ Μάιστερ, σχολίασε: «Αυτό το ταξίδι δείχνει ποιος είναι πρόθυμος να συνεργαστεί με δυνάμεις που θέλουν να αποδυναμώσουν την ευρωπαϊκή συνοχή».

Από το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα (SPD), ο Ρούντιγκερ Έρμπεν πρόσθεσε: «Πρώτα ο Πούτιν, τώρα ο Τραμπ. Το AfD παραμερίζει εύκολα τα γερμανικά συμφέροντα για να κερδίσει την εύνοια των αντιδημοκρατικών δυνάμεων και τον λογαριασμό για όλα αυτά τον πληρώνει ο Γερμανός φορολογούμενος. Το AfD δεν έχει αρμοδιότητες εξωτερικής πολιτικής στο κοινοβούλιο των κρατιδίων, επομένως δεν υπάρχει λόγος να συμμετέχει σε τέτοια γεγονότα εις βάρος των φορολογουμένων», κατέληξε.