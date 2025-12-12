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Νέο ρεκόρ για τον Dow καθώς οι επενδυτές εγκαταλείπουν τις μετοχές τεχνολογίας
Χρηματιστήρια
17:08 - 12 Δεκ 2025

Νέο ρεκόρ για τον Dow καθώς οι επενδυτές εγκαταλείπουν τις μετοχές τεχνολογίας

Reporter.gr Newsroom
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Ο βιομηχανικός δείκτης Dow Jones σημειώνει νέο ιστορικό υψηλό την Παρασκευή (12/12), καθώς οι επενδυτές συνεχίζουν να εγκαταλείπουν τις μετοχές τεχνολογίας και να στρέφονται σε άλλους τομείς της αγοράς.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο Dow Jones κινείται 114 μονάδες υψηλότερα, ενισχυόμενος κατά 0,24% στις 48,821.56 μονάδες . Στον αντίποδα, ο S&P 500 και ο Nasdaq Composite υποχωρούν κατά 0,22% και 0,44% αντίστοιχα. Ο πρώτος κινείται στις 6,886.11 μονάδες, ενώ ο δεύτερος στις 23,485.12 μονάδες.

Στο μέτωπο των μετοχών τώρα, η μετοχή της εταιρείας παραγωγής μικροτσίπ Broadcom υποχωρεί 7%, παρότι ξεπερνά τις προσδοκίες για το τέταρτο τρίμηνο και δίνει ισχυρή πρόβλεψη για το τρέχον τρίμηνο, λέγοντας ότι οι πωλήσεις τσιπ τεχνητής νοημοσύνης αναμένεται να διπλασιαστούν. Η μετοχή της Lululemon σημειώνει άνοδο 12% αφού η εταιρεία αθλητικής ένδυσης ανακοίνωσε ότι η διευθύνουσα σύμβουλος θα αποχωρήσει στο τέλος Ιανουαρίου, έπειτα από μια χρονιά κακής απόδοσης για την εταιρεία.

Καθώς το επενδυτικό «στοίχημα» στην τεχνητή νοημοσύνη δέχεται περισσότερη πίεση, με εταιρείες όπως η Palantir Technologies και η Micron να καταγράφουν απώλειες μαζί με τη Broadcom, άλλοι τομείς της αγοράς — όπως οι χρηματοοικονομικές υπηρεσίες, η υγεία και η βιομηχανία — καταγράφουν κέρδη. Σε αυτούς τους κλάδους, οι Citigroup, Eli Lilly και GE Aerospace βρίσκονται μεταξύ των κερδισμένων.

Σημειώνεται ότι οι κινήσεις αυτές σηματοδοτούν ακόμη μία ημέρα της τάσης «rotation», καθώς οι επενδυτές την Πέμπτη διοχέτευσαν κεφάλαια σε κυκλικές μετοχές, οι οποίες θεωρούνται πιο ευαίσθητες στην οικονομία, ενώ ρευστοποίησαν κέρδη από μετοχές ανάπτυξης που συνδέονται με την τεχνητή νοημοσύνη. Η αλλαγή αυτή έρχεται μετά την απόφαση της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ (Federal Reserve) την Τετάρτη να μειώσει τα επιτόκια για τρίτη φορά φέτος.

Υπενθυμίζεται ότι ο Dow των 30 μετοχών και ο S&P 500 έκλεισαν σε ιστορικά υψηλά στη συνεδρίαση της προηγούμενης ημέρας, ενώ ο Nasdaq Composite έκλεισε με πτώση 0,3%, καθώς μετοχές τεχνολογικής αιχμής όπως της Alphabet και της Nvidia υποχώρησαν. Ο Dow, ο οποίος ενισχύθηκε κατά 646 μονάδες ή 1,3%, υποστηρίχθηκε από άνοδο 6% της Visa και ισχυρά κέρδη της Nike και της UnitedHealth Group.

«Ο Dow είχε μια εξαιρετική ημέρα και, αν η τάση συνεχιστεί, θα μπορούσε να σηματοδοτήσει την αρχή μίας πιο ευρείας ανάκαμψης της αγοράς», δήλωσε ο Chris Zaccarelli, επικεφαλής επενδύσεων της Northlight Asset Management. «Το κλειδί για να συνεχιστεί η ανοδική αγορά είναι να κινηθεί ανοδικά το υπόλοιπο της αγοράς (οι λεγόμενες 493 εταιρείες), ακόμη και χωρίς τη βοήθεια των Magnificent 7 — και αν η σκυτάλη περάσει και το ράλι διευρυνθεί, τότε δεν θα μας εξέπληττε να δούμε περαιτέρω άνοδο μέχρι το τέλος του έτους και στις αρχές του επόμενου».

Αυτή την εβδομάδα, ο S&P 500 έχει ενισχυθεί κατά 0,45% και ο Dow των 30 μετοχών έχει αυξηθεί σχεδόν 1,6%. Ο Nasdaq είναι ο ουραγός από τους τρεις βασικούς δείκτες, με κέρδη κάτω του 0,1%. Εν τω μεταξύ, οι εταιρείες μικρής κεφαλαιοποίησης έχουν ξεπεράσει σε απόδοση τις μεγαλύτερες, με τον δείκτη Russell 2000 να καταγράφει άνοδο 2,7% αυτή την εβδομάδα, έχοντας σημειώσει νέο ιστορικό υψηλό την Πέμπτη.

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