ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Σχέδιο - ομπρέλα της Κομισιόν για τη στεγαστική κρίση: Ρύθμιση Airbnb, νέα σπίτια και δισεκατομμύρια επενδύσεων
Ειδήσεις
11:12 - 16 Δεκ 2025

Σχέδιο - ομπρέλα της Κομισιόν για τη στεγαστική κρίση: Ρύθμιση Airbnb, νέα σπίτια και δισεκατομμύρια επενδύσεων

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ετοιμάζεται να παρουσιάσει ένα ολοκληρωμένο σχέδιο για την αντιμετώπιση της κρίσης στέγασης, την οποία ευρωπαίοι αξιωματούχοι χαρακτηρίζουν ως τη σοβαρότερη κοινωνική πρόκληση που αντιμετωπίζει σήμερα η Ευρωπαϊκή Ένωση. 

Όπως επισημαίνει ο Τόμας Κάτνιγκ, μέλος της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής (ΕΟΚΕ) και εισηγητής σειράς γνωμοδοτήσεων για το θέμα, πρόκειται για μια κρίση που «αγγίζει και τα 27 κράτη-μέλη, από τον ευρωπαϊκό Νότο έως τις χώρες της Βαλτικής, από τα μητροπολιτικά κέντρα έως τις αγροτικές περιοχές».

Βραχυχρόνιες μισθώσεις και κατασκευαστική δραστηριότητα στο επίκεντρο

Σύμφωνα με προσχέδιο που περιήλθε σε γνώση του AFP, η Κομισιόν προσανατολίζεται στην προώθηση νομοθετικών παρεμβάσεων για τη ρύθμιση των βραχυχρόνιων μισθώσεων τύπου Airbnb, ιδίως σε πόλεις με έντονη τουριστική πίεση. Σε αρκετές από αυτές, οι κάτοικοι καταγγέλλουν ότι η εξάπλωση των βραχυχρόνιων μισθώσεων έχει συμβάλει καθοριστικά στη ραγδαία άνοδο των ενοικίων.

Η Ισπανία, η οποία το 2024 κατέγραψε ιστορικό ρεκόρ αφίξεων τουριστών, συγκαταλέγεται στις χώρες όπου το πρόβλημα είναι πιο έντονο. Μεταξύ των προτάσεων που εξετάζονται περιλαμβάνεται και η επιβολή ανώτατου ορίου στις επιτρεπόμενες διανυκτερεύσεις.

Παράλληλα, οι Βρυξέλλες επιδιώκουν να δώσουν ώθηση στον κατασκευαστικό κλάδο. Όπως διευκρινίζει πηγή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, δεν πρόκειται να επιβληθούν ενιαίες ποσοστώσεις ή κόστη κατασκευής στα κράτη-μέλη. Αντίθετα, η έμφαση δίνεται στην αντιμετώπιση της έλλειψης εργατικού δυναμικού μέσω ενός εκτεταμένου προγράμματος μαθητείας, καθώς και στη χαλάρωση ορισμένων περιβαλλοντικών προδιαγραφών, ώστε να επιταχυνθούν οι διαδικασίες έκδοσης οικοδομικών αδειών.

Η Κομισιόν εκτιμά ότι η ΕΕ χρειάζεται περισσότερες από δύο εκατομμύρια νέες κατοικίες κάθε χρόνο για να καλυφθεί η υφιστάμενη ζήτηση. Στο πλαίσιο αυτό, επιδιώκει να διευκολύνει τις δημόσιες επενδύσεις και να κινητοποιήσει ιδιωτικά κεφάλαια, με έως και 375 δισ. ευρώ να μπορούν να διατεθούν για τη στέγαση έως το 2029.

Αποκαλυπτικά στοιχεία για την έκταση της κρίσης

Τα διαθέσιμα στατιστικά δεδομένα αποτυπώνουν το μέγεθος του προβλήματος: σχεδόν 1,3 εκατομμύρια άνθρωποι στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι σήμερα άστεγοι. Από το 2010 έως το 2025, οι τιμές των κατοικιών αυξήθηκαν κατά περισσότερο από 60%, ενώ τα ενοίκια ενισχύθηκαν κατά περίπου 29%, σύμφωνα με τη Eurostat – με ορισμένες χώρες να καταγράφουν ακόμη πιο δραματικές αυξήσεις.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η Εσθονία, όπου από το 2010 οι τιμές πώλησης κατοικιών εκτοξεύθηκαν κατά 250% και τα ενοίκια κατά 218%.

Ο Τόμας Κάτνιγκ εντοπίζει τις ρίζες της κρίσης στην παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση του 2008-2009 και στα επακόλουθα μέτρα λιτότητας. Όπως σημειώνει, η κατάσταση επιδεινώθηκε μετά το 2015, λόγω της χρηματιστικοποίησης της κατοικίας, της ανόδου των τιμών της γης και της αύξησης του κόστους ζωής μετά την πανδημία.

Στέγαση και εισοδήματα: η χαμένη ισορροπία

«Για εκατομμύρια Ευρωπαίους, η αναζήτηση στέγης έχει μετατραπεί σε βασική πηγή άγχους», δήλωσε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, προαναγγέλλοντας την παρουσίαση ενός «σχεδίου για οικονομικά προσιτή στέγαση».

Ωστόσο, όπως επισημαίνει η Μαρί Χάιλαντ, ερευνήτρια κοινωνικής πολιτικής στο Eurofound, η συζήτηση για την προσιτή κατοικία δεν μπορεί να αποκοπεί από το ζήτημα των εισοδημάτων, τα οποία δεν ακολούθησαν την ανοδική πορεία των τιμών των ακινήτων.

Το 2024, κατά μέσο όρο, οι Ευρωπαίοι δαπανούσαν το 19% του διαθέσιμου εισοδήματός τους για στέγαση. Για τα νοικοκυριά με εισόδημα κάτω από το 60% του εθνικού μέσου όρου, το ποσοστό αυτό εκτοξευόταν στο 37%. Περισσότερα από 16,5 εκατομμύρια νοικοκυριά, το 8,2% του συνόλου στην ΕΕ, διέθεταν πάνω από το 40% του εισοδήματός τους για έξοδα στέγασης.

Ιδιαίτερα ευάλωτοι εμφανίζονται οι νέοι, οι οποίοι συχνά εργάζονται με χαμηλούς μισθούς και επισφαλείς συμβάσεις, χωρίς επαρκή κοινωνική προστασία, ενώ αναζητούν κατοικία σε αστικά κέντρα όπου οι πιέσεις είναι εντονότερες. Σημαντικές επιπτώσεις καταγράφονται και στα νοικοκυριά με παιδιά, ειδικά στις μονογονεϊκές οικογένειες.

Παράλληλα, το 17% των Ευρωπαίων το 2024 ζούσε σε συνθήκες υπερπληθυσμού κατοικίας, φαινόμενο ιδιαίτερα διαδεδομένο σε χώρες όπως η Ρουμανία.

Η στέγαση δεν ανήκει παραδοσιακά στις άμεσες αρμοδιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε αντίθεση με τομείς όπως η γεωργία, το εμπόριο ή η μετανάστευση. Αυτός είναι και ένας από τους λόγους που η ευρωπαϊκή αντίδραση άργησε.

Ωστόσο, οι πολιτικές πιέσεις, κυρίως από την αριστερά, εντάθηκαν τα τελευταία χρόνια. «Δουλεύαμε πάνω σε αυτό το ζήτημα εδώ και καιρό, αλλά δυσκολευόμασταν να το φέρουμε στο επίκεντρο της ευρωπαϊκής ατζέντας», δήλωσε η ευρωβουλευτής των Σοσιαλιστών Ιρένε Τινάγκλι.

Η ίδια, ως επικεφαλής της Επιτροπής Στέγασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, υπογραμμίζει ότι η κρίση έχει πλέον γενικευτεί και δεν αφορά μόνο τα κέντρα των μεγάλων πόλεων, αλλά το σύνολο της ευρωπαϊκής επικράτειας, γεγονός που καθιστά αναπόφευκτη μια συντονισμένη ευρωπαϊκή απάντηση.

Τελευταία τροποποίηση στις 16/12/2025 - 11:13
Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Ο Μαμντάνι «παγώνει» τα ενοίκια για ένα εκατομμύριο διαμερίσματα στη Νέα Υόρκη
Ειδήσεις

Ο Μαμντάνι «παγώνει» τα ενοίκια για ένα εκατομμύριο διαμερίσματα στη Νέα Υόρκη

ΑΒ Βασιλόπουλος: Δοκιμάζει νέο μοντέλο αξιοποίησης ακινήτων και επενδύει στην ελληνική παραγωγή
Επιχειρήσεις

ΑΒ Βασιλόπουλος: Δοκιμάζει νέο μοντέλο αξιοποίησης ακινήτων και επενδύει στην ελληνική παραγωγή

Προσεισμικός έλεγχος: Ολοκληρώθηκε σε 27.000 δημόσια κτίρια σε όλη την επικράτεια
Ακίνητα

Προσεισμικός έλεγχος: Ολοκληρώθηκε σε 27.000 δημόσια κτίρια σε όλη την επικράτεια

Ο Δημήτρης Αβραμόπουλος ζητά να ακυρωθεί το ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης
Πολιτική

Ο Δημήτρης Αβραμόπουλος ζητά να ακυρωθεί το ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Το σκίτσο του ΚΥΡ
28/06/2026 - 13:14

Ειλικρινείς απαντήσεις

Ειδήσεις
28/06/2026 - 13:00

Τραμπ προς Ιράν: «Θα σας αφανίσουμε» – Νέα αμερικανικά πλήγματα και πυραυλικές επιθέσεις σε Κουβέιτ και Μπαχρέιν

Ειδήσεις
28/06/2026 - 12:51

Η Ουκρανία «στραγγαλίζει» τα καύσιμα της Ρωσίας – Νέες επιθέσεις σε κρίσιμες ενεργειακές υποδομές

Ειδήσεις
28/06/2026 - 12:27

Ο καύσωνας «γονατίζει» την Ευρώπη: Νέα ρεκόρ ζέστης και δεκάδες απώλειες

Ειδήσεις
28/06/2026 - 12:16

Λήγει στις 30 Ιουνίου η προθεσμία απογραφής ανελκυστήρων – Οι ποινές για τους «ξεχασιάρηδες»

Πολιτική
28/06/2026 - 11:53

ΠΑΣΟΚ: «Eυλογία» για την ολιγαρχία η επταετία Μητσοτάκη

Magazino
28/06/2026 - 11:29

Το Μουντιάλ αρχίζει τώρα: Οι 16 μάχες που θα κρίνουν τον δρόμο προς τον τελικό

Ειδήσεις
28/06/2026 - 11:00

Βενεζουέλα: Μακραίνει η λίστα των θυμάτων – 1.400 νεκροί, 55.000 αγνοούμενοι

Ειδήσεις
28/06/2026 - 10:40

Η διαστημική οικονομία πληρώνει έως $135.000, αλλά οι εταιρείες δεν βρίσκουν προσωπικό

Πολιτική
28/06/2026 - 10:34

Συνάντηση Σαμαρά με την πρέσβειρα των ΗΠΑ Κίμπερλι Γκίλφοϊλ

Πολιτική
28/06/2026 - 10:14

Μήνυμα με φόντο τις κάλπες: Ο επταετής απολογισμός του Μητσοτάκη

Πολιτική
28/06/2026 - 10:00

Το μομέντουμ του Τσίπρα, ο άγνωστος Χ της Καρυστιανού

Υγεία
28/06/2026 - 09:28

Τέχνη και απεξάρτηση: «Κερδίζοντας τη μάχη με τα σκοτάδια σου»

Ειδήσεις
28/06/2026 - 09:22

Νέο μπαράζ αμερικανικών και ιρανικών επιθέσεων – Στον αέρα η εκεχειρία

Ειδήσεις
27/06/2026 - 21:45

«Περισσότεροι πεθαίνουν από το κρύο»: Ο υπουργός Ενέργειας των ΗΠΑ υποβάθμισε τον καύσωνα στην Ευρώπη

Ειδήσεις
27/06/2026 - 21:45

Πρόωρες εκλογές στη Σερβία: Παραιτείται ο Βούτσιτς έπειτα από μήνες αντικυβερνητικών κινητοποιήσεων

Ειδήσεις
27/06/2026 - 21:35

Αυστραλία: Σφίγγει τον κλοιό στα social media – Πρόστιμα-μαμούθ για πρόσβαση παιδιών κάτω των 16

Ειδήσεις
27/06/2026 - 21:20

Σαφές μήνυμα Φον ντερ Λάιεν: Αφοπλισμός και σεβασμός της κυριαρχίας του Λιβάνου μετά τη συμφωνία

Ειδήσεις
27/06/2026 - 21:00

ΟΗΕ: Σχεδόν 7 εκατ. άνθρωποι θα επηρεαστούν από τους σεισμούς στην Βενεζουέλα

Ειδήσεις
27/06/2026 - 20:25

Στα πρόθυρα νέας κρίσης η Μέση Ανατολή: Βομβαρδισμοί, απειλές και εύθραυστες ισορροπίες

Ειδήσεις
27/06/2026 - 19:59

Πογκρόμ συλλήψεων στην Τουρκία ενόψει ΝΑΤΟ: Στο στόχαστρο δημοσιογράφοι, ακαδημαϊκοί και φοιτητές

Πολιτική
27/06/2026 - 19:38

Νέα σύγκρουση ΝΔ–ΠΑΣΟΚ για τις αυτοδιοικητικές εκλογές: Αντεγκλήσεις για «δημοκρατική ταλαιπωρία» και έλεγχο των ΟΤΑ

Οικονομία
27/06/2026 - 19:30

ΕΚΤ: Η Σνάμπελ προειδοποιεί για νέο κύκλο αυξήσεων επιτοκίων – «Ο πληθωρισμός δεν έχει ηττηθεί»

Ειδήσεις
27/06/2026 - 19:10

Σεισμός άνω των 6 Ρίχτερ συγκλόνισε το Αφγανιστάν: Αισθητός σε Πακιστάν και Καμπούλ

Ειδήσεις
27/06/2026 - 18:59

Ηγέτης της Χεζμπολάχ κατά της συμφωνίας Ισραήλ – Λιβάνου: Η συμφωνία είναι άκυρη

Πολιτική
27/06/2026 - 18:30

ΠΑΣΟΚ: Προβληματισμός από την αναστολή του προγράμματος «ΠΡΟΛΑΜΒΑΝΩ»

Ειδήσεις
27/06/2026 - 18:10

Θυελλώδεις άνεμοι «σαρώνουν» την Αττική: Εντονότερα φαινόμενα την Κυριακή - Σε ετοιμότητα η πολιτική προστασία

Πολιτική
27/06/2026 - 17:59

Ραγδαίες εξελίξεις στον ΣΥΡΙΖΑ: Έκτακτη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής ζητούν 73 στελέχη

Ειδήσεις
27/06/2026 - 17:30

Η Τουρκία στο στόχαστρο του Κογκρέσου: Ελληνοαμερικανοί βουλευτές αντιδρούν στη συμφωνία των 700 εκατ. δολαρίων

Ειδήσεις
27/06/2026 - 17:22

Βενεζουέλα: Αγώνας δρόμου στα ερείπια – 1.720 νεκροί, χιλιάδες αγνοούμενοι και οργή για την κρατική ανεπάρκεια

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ