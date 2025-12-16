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Βρετανία: Σειρήνες πολέμου από τον αρχηγό Ενόπλων Δυνάμεων – Σε ευθυγράμμιση με τον Γάλλο ομόλογό του
Ειδήσεις
13:04 - 16 Δεκ 2025

Βρετανία: Σειρήνες πολέμου από τον αρχηγό Ενόπλων Δυνάμεων – Σε ευθυγράμμιση με τον Γάλλο ομόλογό του

Reporter.gr Newsroom
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Ο επικεφαλής των Βρετανικών Ενόπλων Δυνάμεων προειδοποίησε ότι δεν πρέπει να υπάρχει καμία αυταπάτη σχετικά με τις στρατιωτικές δυνατότητες της Ρωσίας, τονίζοντας ότι πρόκειται για μια χώρα με τεράστιο και συνεχώς εκσυγχρονιζόμενο στρατό, ο οποίος αναπτύσσει νέα, ιδιαίτερα προηγμένα οπλικά συστήματα. Όπως επισήμανε, η ισχύς αυτή, σε συνδυασμό με τις προθέσεις της Μόσχας, συνιστά λόγο σοβαρής ανησυχίας.

Ο Σερ Ρίτσαρντ Νάιτον αναρωτήθηκε «αλλά τι γίνεται με την πρόθεση της Ρωσίας να τη χρησιμοποιήσει;», καλώντας «γιους και κόρες του έθνους να είναι έτοιμοι να πολεμήσουν», όπως μεταδίδει το Sky News.

Σε αυτό το πλαίσιο υπογράμμισε ότι «οι γιοι και οι κόρες. Οι συνάδελφοι. Οι βετεράνοι, όλοι θα έχουν έναν ρόλο να διαδραματίσουν», προσθέτοντας πως «αν χρειαστεί, περισσότερες οικογένειες θα γνωρίζουν τι σημαίνει θυσία για το έθνος».

Παράλληλα, δήλωσε πλήρως ευθυγραμμισμένος με τις τοποθετήσεις του Γάλλου αρχηγού ενόπλων δυνάμεων, στρατηγού Φαμπιέν Μαντόν, ο οποίος έχει τονίσει ότι η Γαλλία οφείλει να είναι προετοιμασμένη ακόμη και για το ενδεχόμενο απωλειών νέων ανθρώπων σε μια πιθανή σύγκρουση με τη Ρωσία.

Ο Βρετανός πτέραρχος παραδέχθηκε ότι, σύμφωνα με αναλυτές άμυνας, η πιθανότητα μιας «σημαντικής άμεσης επίθεσης ή εισβολής» της Ρωσίας στο Ηνωμένο Βασίλειο εκτιμάται ως χαμηλή, έως 5%, ωστόσο υπογράμμισε ότι αυτό «δεν σημαίνει ότι οι πιθανότητες είναι μηδενικές».

Αναφερόμενος στις στρατιωτικές ισορροπίες, σημείωσε ότι οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις ξεπερνούν πλέον το 1,1 εκατομμύριο προσωπικό, με τις αμυντικές δαπάνες να υπερβαίνουν το 7% του ΑΕΠ και να αντιστοιχούν περίπου στο 40% των κρατικών δαπανών, ποσό που έχει υπερδιπλασιαστεί την τελευταία δεκαετία. Αντίθετα, ο βρετανικός στρατός αριθμεί λίγο περισσότερους από 70.000 στρατιώτες, ενώ η κυβέρνηση έχει δεσμευτεί για αύξηση των αμυντικών δαπανών στο 2,5% του ΑΕΠ έως το 2027.

Όπως πρόσθεσε, η στάση της Ρωσίας απέναντι στα γειτονικά της κράτη καταδεικνύει ότι επιδιώκει «να αμφισβητήσει, να περιορίσει, να διχάσει και τελικά να καταστρέψει το ΝΑΤΟ».

Αναγνώρισε ότι η απειλή δεν είναι άμεσα αισθητή στο Ηνωμένο Βασίλειο, όπως συμβαίνει σε χώρες με χερσαία σύνορα με τη Ρωσία, επισημαίνοντας ωστόσο ότι η Γερμανία σχεδιάζει να φτάσει τις αμυντικές δαπάνες στο 3,5% του ΑΕΠ έως το 2029, ενώ η Πολωνία βρίσκεται ήδη στο 4,2%.

Υπενθύμισε επίσης ότι «μόλις τις τελευταίες εβδομάδες είδαμε τη Γαλλία και τη Γερμανία να επιστρέφουν σε μια μορφή στρατιωτικής θητείας», τονίζοντας ότι τα ρωσικά στρατεύματα έχουν αποκτήσει σημαντική πολεμική εμπειρία από τον πόλεμο πλήρους κλίμακας στην Ουκρανία.

Καταλήγοντας, υπογράμμισε ότι οι βρετανικές ένοπλες δυνάμεις θα αποτελούν πάντα την πρώτη γραμμή άμυνας στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ, αλλά τόνισε πως και η κοινωνία συνολικά οφείλει να διαδραματίσει τον δικό της ρόλο. Υπενθύμισε, τέλος, ότι φέτος συμπληρώνονται 65 χρόνια από την τελευταία κλήση για εθνική θητεία και 80 χρόνια από το τέλος του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, καλώντας σε επιστροφή της ανθεκτικότητας που χαρακτήριζε τη βρετανική κοινωνία μέχρι την κατάρρευση της Σοβιετικής Ένωσης.

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