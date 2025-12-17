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Βρετανία: Σημαντική αποκλιμάκωση του πληθωρισμού – Στο 3,2% τον Νοέμβριο
Ειδήσεις
09:37 - 17 Δεκ 2025

Βρετανία: Σημαντική αποκλιμάκωση του πληθωρισμού – Στο 3,2% τον Νοέμβριο

Reporter.gr Newsroom
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Ο πληθωρισμός στο Ηνωμένο Βασίλειο υποχώρησε απότομα στο 3,2% τον Νοέμβριο, ενισχύοντας τις πιθανότητες η Τράπεζα της Αγγλίας να προχωρήσει σε μείωση των επιτοκίων κατά την τελευταία συνεδρίασή της για το έτος, που έχει προγραμματιστεί για την Πέμπτη (17/12).

Σύμφωνα με δημοσκόπηση του Reuters, οι οικονομολόγοι ανέμεναν ο πληθωρισμός να διαμορφωθεί στο 3,5% σε ετήσια βάση τον Νοέμβριο — το χαμηλότερο επίπεδο από τον Μάρτιο — έναντι 3,6% τον Οκτώβριο.

Ο δομικός πληθωρισμός, ο οποίος εξαιρεί τις τιμές ενέργειας, τροφίμων, αλκοόλ και καπνού, αυξήθηκε επίσης κατά 3,2% σε ετήσια βάση, σημειώνοντας πτώση από το 3,4% του Οκτωβρίου, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας (ONS).

Κύριος παράγοντας της αποκλιμάκωσης ήταν η μείωση των τιμών των τροφίμων, οι οποίες παραδοσιακά αυξάνονται ενόψει των Χριστουγέννων. Ιδιαίτερα αισθητές ήταν οι μειώσεις στις τιμές προϊόντων όπως κέικ, μπισκότα και δημητριακά πρωινού, όπως ανέφερε την Τετάρτη ο επικεφαλής οικονομολόγος της ONS, Γκραντ Φίτσνερ.

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