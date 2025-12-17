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ΗΠΑ και Ρωσία σε νέο κύκλο συνομιλιών στο Μαϊάμι για τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία
Ειδήσεις
22:50 - 17 Δεκ 2025

ΗΠΑ και Ρωσία σε νέο κύκλο συνομιλιών στο Μαϊάμι για τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία

Reporter.gr Newsroom
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Αμερικανοί και Ρώσοι αξιωματούχοι αναμένεται να συναντηθούν στο Μαϊάμι το ερχόμενο Σαββατοκύριακο στο πλαίσιο της προσπάθειας της διοίκησης Τραμπ να βάλει τέλος στο σχεδόν τετραετή πόλεμο μεταξύ Κιέβου και Μόσχας.

Καθώς οι προσπάθειες του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ να τερματιστεί η σύρραξη έχουν σταματήσει να αποδίδουν, οι ΗΠΑ έχουν εντείνει την πίεση προς την Ουκρανία προκειμένου να κάνει παραχωρήσεις που θα οδηγούσαν σε λήξη του πολέμου. Τα σχέδια παραμένουν σε εξέλιξη, αλλά εάν προχωρήσουν αυτό το Σαββατοκύριακο, η διοίκηση θα παρουσιάσει στα ρωσικά στελέχη το αποτέλεσμα του τελευταίου γύρου διαβουλεύσεων, τα οποία δεν έχουν μετακινηθεί σημαντικά από τις απαιτήσεις τους.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Politico, η ρωσική αντιπροσωπεία αναμένεται να περιλαμβάνει τον επικεφαλής του ρωσικού κρατικού επενδυτικού ταμείου, Κίριλ Ντμίτριεφ, ενώ την αμερικανική πλευρά αναμένεται να εκπροσωπήσουν ο ειδικός απεσταλμένος της διοίκησης Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ και ο γαμπρός του Προέδρου, Τζάρεντ Κούσνερ.

Υπενθυμίζεται ότι ο Γουίτκοφ και ο Κούσνερ είχαν νωρίτερα αυτή την εβδομάδα μαραθώνιες συνομιλίες στο Βερολίνο με Ουκρανούς και Ευρωπαίους αξιωματούχους, με στόχο τη συμφωνία για αμερικανικές εγγυήσεις ασφαλείας προς το Κίεβο, παραχωρήσεις εδαφών και άλλα θέματα, καθώς η Ουάσιγκτον συνέχιζε να ασκεί πίεση στο Κίεβο για τον τερματισμό του πολέμου. Οι ΗΠΑ προσέφεραν αμοιβαία υπόσχεση άμυνας, παρόμοια με την εγγύηση που παρέχουν στα κράτη-μέλη του ΝΑΤΟ, ενώ η Ουκρανία υποχώρησε από το αίτημά της για άμεση ένταξη στη διατλαντική συμμαχία.

Αξιωματούχοι της διοίκησης Τραμπ πιστεύουν ότι η Ρωσία θα αποδεχθεί τις δυτικές εγγυήσεις ασφαλείας και την ένταξη της Ουκρανίας στην ΕΕ σε μια τελική συμφωνία. Ωστόσο, ο Ρώσος Πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν την Τετάρτη δεν έδειξε σημάδια ότι εγκαταλείπει την επιθυμία του να εξαλείψει σχεδόν πλήρως την Ουκρανία ως κυρίαρχο κράτος.

Απευθυνόμενος σε ανώτερους αξιωματούχους άμυνας στη Μόσχα, δήλωσε ότι η Ρωσία δεν θα υποχωρήσει από την αποστολή της να «απελευθερώσει τα ιστορικά της εδάφη» και προέβλεψε ότι οι ευρωπαίοι «χοίροι» που στηρίζουν το Κίεβο θα χάσουν τελικά την εξουσία τους.

Οι ΗΠΑ έχουν δηλώσει ότι αναμένουν σύντομα να συγκεντρώσουν ομάδα στρατιωτικών αξιωματούχων που υποστηρίζουν την Ουκρανία στην Αμερική για να επεξεργαστούν περαιτέρω τεχνικές λεπτομέρειες σχετικά με την ασφάλεια και τα εδάφη. Οι συνομιλίες ΗΠΑ-Ρωσίας στο Μαϊάμι φαίνεται να αποτελούν ξεχωριστή προσπάθεια.

Ο Ουκρανός σύμβουλος εθνικής ασφάλειας, Ρουστέμ Ουμέροφ, αναμένεται επίσης να συναντηθεί με την αμερικανική αντιπροσωπεία πριν από τη συνάντηση ΗΠΑ-Ρωσίας, όπως δήλωσε η πρώτη πηγή που γνωρίζει το θέμα, προσθέτοντας ότι τα σχέδια παραμένουν ευέλικτα.

Τις τελευταίες δύο εβδομάδες, οι ευρωπαίοι ηγέτες συγκεντρώνονται συχνά για να καταλήξουν σε συγκεκριμένα σχέδια εγγυήσεων ασφαλείας για το Κίεβο, συμπεριλαμβανομένης μιας αποστρατικοποιημένης ζώνης κατά μήκος των τρεχουσών γραμμών μετώπου, καθώς και δεσμεύσεων για εκπαίδευση των ουκρανικών δυνάμεων και παρακολούθηση οποιασδήποτε εκεχειρίας.

Ένας Ευρωπαίος αξιωματούχος, επίσης ανώνυμος για λόγους ευαίσθητης διπλωματίας, δήλωσε ότι οι δυνάμεις του συνασπισμού πιθανόν θα αναλάβουν τη λειτουργία αεροσκαφών και drones για την επιτήρηση των μετώπων, ενώ κάποιοι στρατιώτες θα σταθμεύσουν στη δυτική Ουκρανία «για να βοηθήσουν στην ανασυγκρότηση των ουκρανικών δυνάμεων - όχι για να υπηρετήσουν στην πρώτη γραμμή».

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