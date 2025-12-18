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Άγκυρα: Να καθίσουν στο τραπέζι του διαλόγου Συρία και Κούρδοι – Η υπομονή μας εξαντλείται
Ειδήσεις
11:39 - 18 Δεκ 2025

Άγκυρα: Να καθίσουν στο τραπέζι του διαλόγου Συρία και Κούρδοι – Η υπομονή μας εξαντλείται

Reporter.gr Newsroom
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Ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών, Χακάν Φιντάν, τόνισε την Πέμπτη (18/12) ότι η Τουρκία δεν επιθυμεί να καταφύγει ξανά σε στρατιωτική δράση εναντίον των, προσκείμενων στους Κούρδους, Συριακών Δημοκρατικών Δυνάμεων (SDF), αλλά προειδοποίησε ότι η υπομονή των εμπλεκομένων παραγόντων εξαντλείται λόγω των καθυστερήσεων στην εφαρμογή της συμφωνίας ενσωμάτωσης.   

«Ελπίζουμε ότι τα πράγματα θα εξελιχθούν μέσω διαλόγου, διαπραγματεύσεων και ειρηνικά. Δεν θέλουμε να υπάρξει καμία ανάγκη να καταφύγουμε ξανά σε στρατιωτικά μέσα. Αλλά οι SDF θα πρέπει να κατανοήσουν ότι η υπομονή των αρμόδιων παραγόντων εξαντλείται», δήλωσε ο Φιντάν σε συνέντευξή του στο TRT World.

«Θα πρέπει να φτάσουν σε ένα σημείο όπου η δέσμευσή τους στη συμφωνία της 10ης Μαρτίου θα πρέπει να τηρηθεί. Όλοι περιμένουν από αυτούς να τηρήσουν αυτή τη συμφωνία χωρίς καμία καθυστέρηση και χωρίς καμία αλλοίωση, επειδή δεν θέλουμε να δούμε απόκλιση από αυτήν τη συμφωνία», διεμήνυσε.

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