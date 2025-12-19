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Τραμπ: Δεν αποκλείει πόλεμο με τη Βενεζουέλα - Προειδοποιεί για νέες κατασχέσεις πετρελαιοφόρων
Ειδήσεις
12:37 - 19 Δεκ 2025

Τραμπ: Δεν αποκλείει πόλεμο με τη Βενεζουέλα - Προειδοποιεί για νέες κατασχέσεις πετρελαιοφόρων

Reporter.gr Newsroom
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Ανοιχτό άφησε το ενδεχόμενο στρατιωτικής σύγκρουσης με τη Βενεζουέλα ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, σε τηλεφωνική συνέντευξη που παραχώρησε στο αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο NBC. Ερωτηθείς σχετικά με το ενδεχόμενο πολέμου, απάντησε χαρακτηριστικά: «Δεν το αποκλείω».

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ προειδοποίησε παράλληλα ότι θα ακολουθήσουν και νέες κατασχέσεις πετρελαιοφόρων στα ανοιχτά της Βενεζουέλας, στο πλαίσιο της κλιμακούμενης πίεσης που ασκεί η Ουάσινγκτον στο καθεστώς του Καράκας. Υπενθυμίζεται ότι την Τρίτη ο Ντόναλντ Τραμπ έδωσε εντολή για ναυτικό αποκλεισμό όλων των πετρελαιοφόρων που κινούνται από και προς τη Βενεζουέλα, ενώ το προηγούμενο διάστημα οι Ηνωμένες Πολιτείες προχώρησαν ήδη στην κατάσχεση πετρελαιοφόρου που μετέφερε βενεζουελανικό πετρέλαιο.

Όταν ρωτήθηκε αν αποκλείει το ενδεχόμενο οι συγκεκριμένες ενέργειες να οδηγήσουν σε πολεμική σύγκρουση, ο Αμερικανός πρόεδρος αρχικά απάντησε: «Δεν το συζητώ». Ωστόσο, έπειτα από πιεστικές ερωτήσεις, παραδέχθηκε ότι πρόκειται για ένα πιθανό σενάριο, επαναλαμβάνοντας ότι οι κατασχέσεις πετρελαιοφόρων θα συνεχιστούν.

Ο Ντόναλντ Τραμπ απέφυγε, επίσης, να ξεκαθαρίσει αν απώτερος στόχος της πολιτικής των ΗΠΑ είναι η απομάκρυνση του προέδρου της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο. «Ξέρει ακριβώς τι θέλω», δήλωσε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι «το ξέρει καλύτερα από τον καθένα».

Από την πλευρά της, η αμερικανική κυβέρνηση υποστηρίζει ότι οι επιχειρήσεις που πραγματοποιούνται στρέφονται κατά πλοίων που σχετίζονται με τη διακίνηση ναρκωτικών, υποστηρίζοντας παράλληλα ότι η Βενεζουέλα χρησιμοποιεί τα έσοδα από το πετρέλαιο για τη χρηματοδότηση αυτού που χαρακτηρίζει ως «τρομοκρατία των ναρκωτικών».

Τελευταία τροποποίηση στις 19/12/2025 - 12:50
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