Ενδείξεις υποχώρησης του λιμού στη Γάζα - Η κατάσταση όμως παραμένει «οριακή»

Δεν υπάρχει πλέον λιμός στη Γάζα, ανέφερε την Παρασκευή (19/12) ο παγκόσμιος μηχανισμός παρακολούθησης της πείνας, μετά τη βελτίωση της πρόσβασης για ανθρωπιστικές και εμπορικές παραδόσεις τροφίμων που ακολούθησε την εύθραυστη εκεχειρία της 10ης Οκτωβρίου στον πόλεμο μεταξύ του Ισραήλ και των Παλαιστινίων μαχητών της Χαμάς.

Σύμφωνα με το Reuters, η πιο πρόσφατη αξιολόγηση της Integrated Food Security Phase Classification (IPC) έρχεται τέσσερις μήνες μετά την αναφορά της ότι 514.000 άνθρωποι ποσοστό που αντιστοιχεί σχεδόν στο ένα τέταρτο των Παλαιστινίων στη Λωρίδα της Γάζας, βίωναν λιμό.

Ωστόσο, η IPC προειδοποίησε την Παρασκευή ότι η κατάσταση στον θύλακα παραμένει κρίσιμη. «Στο χειρότερο σενάριο, το οποίο θα περιλάμβανε αναζωπύρωση των εχθροπραξιών και διακοπή των ανθρωπιστικών και εμπορικών εισροών, ολόκληρη η Λωρίδα της Γάζας θα διέτρεχε κίνδυνο λιμού έως τα μέσα Απριλίου 2026. Αυτό υπογραμμίζει τη σοβαρή και συνεχιζόμενη ανθρωπιστική κρίση», ανέφερε η IPC στην έκθεσή της.

Το Ισραήλ ελέγχει κάθε πρόσβαση στον παράκτιο αυτό θύλακα. Η COGAT, η ισραηλινή στρατιωτική υπηρεσία που συντονίζει την παροχή βοήθειας, είχε αμφισβητήσει τον Αύγουστο ότι υπήρχε λιμός στη Γάζα. Η COGAT αναφέρει ότι 600 με 800 φορτηγά εισέρχονται καθημερινά στη Γάζα από την έναρξη της εκεχειρίας τον Οκτώβριο και ότι τα τρόφιμα αποτελούσαν το 70% όλων αυτών των προμηθειών.

Η COGAT απέρριψε τα ευρήματα της έκθεσης. «Η έκθεση βασίζεται σε σοβαρά κενά στη συλλογή δεδομένων και σε πηγές που δεν αντικατοπτρίζουν το πλήρες εύρος της ανθρωπιστικής βοήθειας. Ως εκ τούτου, παραπλανεί τη διεθνή κοινότητα, τροφοδοτεί την παραπληροφόρηση και παρουσιάζει μια ψευδή εικόνα της πραγματικότητας επί του εδάφους».

Το υπουργείο Εξωτερικών του Ισραήλ δήλωσε ότι στη Γάζα εισέρχεται πολύ περισσότερη βοήθεια από όση αντικατοπτρίζεται στην έκθεση και ότι οι τιμές των τροφίμων εκεί έχουν μειωθεί απότομα από τον Ιούλιο.

Η Χαμάς από τη μεριά της αμφισβητεί τα στοιχεία του Ισραήλ για την ανθρωπιστική βοήθεια, υποστηρίζοντας ότι πολύ λιγότερα από 600 φορτηγά την ημέρα έχουν καταφέρει να εισέλθουν στη Γάζα. Ανθρωπιστικές οργανώσεις έχουν επανειλημμένα δηλώσει ότι χρειάζεται να εισέλθει πολύ περισσότερη βοήθεια στο μικρό και πυκνοκατοικημένο έδαφος και έχουν κατηγορήσει το Ισραήλ ότι εμποδίζει την είσοδο αναγκαίων ειδών, κάτι που το Ισραήλ αρνείται.

IPC: Πώς μια χώρα ταξινομείται σε κατάσταση λιμού

Η IPC ανέφερε ότι πέντε λιμοί έχουν επιβεβαιωθεί τα τελευταία 15 χρόνια: στη Σομαλία το 2011, στο Νότιο Σουδάν το 2017 και το 2020, στο Σουδάν το 2024 και πιο πρόσφατα στη Γάζα τον Αύγουστο.

Για να χαρακτηριστεί μια περιοχή ως ευρισκόμενη σε λιμό, τουλάχιστον το 20% του πληθυσμού πρέπει να υποφέρει από ακραίες ελλείψεις τροφίμων, ένα στα τρία παιδιά να είναι οξέως υποσιτισμένο και δύο άτομα ανά 10.000 να πεθαίνουν καθημερινά από πείνα ή από υποσιτισμό και ασθένειες.

«Καμία περιοχή δεν ταξινομείται ως σε κατάσταση λιμού», ανέφερε η IPC για τη Γάζα την Παρασκευή. «Η κατάσταση παραμένει εξαιρετικά εύθραυστη και εξαρτάται από τη συνεχή, διευρυμένη και συνεπή ανθρωπιστική και εμπορική πρόσβαση».

Ακόμη και αν μια περιοχή δεν έχει χαρακτηριστεί ως σε λιμό επειδή δεν πληρούνται αυτά τα στοιχεία, η IPC μπορεί να διαπιστώσει ότι τα νοικοκυριά βιώνουν καταστροφικές συνθήκες, τις οποίες περιγράφει ως ακραία έλλειψη τροφίμων, λιμοκτονία και σημαντικά αυξημένο κίνδυνο οξέος υποσιτισμού και θανάτου.

Η IPC ανέφερε την Παρασκευή ότι περισσότεροι από 100.000 άνθρωποι στη Γάζα βιώνουν καταστροφικές συνθήκες, αλλά προέβλεψε ότι ο αριθμός αυτός θα μειωθεί σε περίπου 1.900 άτομα έως τον Απρίλιο του 2026. Δήλωσε ότι ολόκληρη η Λωρίδα της Γάζας κατατάσσεται σε φάση «έκτακτης ανάγκης», ένα επίπεδο κάτω από τις καταστροφικές συνθήκες.

«Κατά τους επόμενους 12 μήνες, σε ολόκληρη τη Λωρίδα της Γάζας, σχεδόν 101.000 παιδιά ηλικίας 6-59 μηνών αναμένεται να υποφέρουν από οξύ υποσιτισμό και να χρειαστούν θεραπεία, με περισσότερα από 31.000 να αποτελούν σοβαρές περιπτώσεις», ανέφερε η IPC.

«Την ίδια περίοδο, 37.000 έγκυες και θηλάζουσες γυναίκες θα αντιμετωπίσουν επίσης οξύ υποσιτισμό και θα χρειαστούν θεραπεία», πρόσθεσε.

Οι προκλήσεις στην παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας παραμένουν

Ο Αντουάν Ρενάρ, ο ανώτατος αξιωματούχος του Παγκόσμιου Επισιτιστικού Προγράμματος του ΟΗΕ στη Γάζα και τη Δυτική Όχθη, δήλωσε ότι υπάρχουν ενδείξεις βελτίωσης στη δραματική κατάσταση πείνας στη Γάζα.

«Το γεγονός ότι το μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού έχει δύο γεύματα την ημέρα είναι στην πραγματικότητα ένα σαφές σημάδι ότι υπάρχει κάποια αντιστροφή της κατάστασης», δήλωσε στους δημοσιογράφους την Πέμπτη.

Ωστόσο, είπε ότι πρόκειται για «μια διαρκή μάχη» να εξασφαλιστεί απρόσκοπτη πρόσβαση στη Γάζα σε μεγάλη κλίμακα και με ταχύτητα, καθώς τα ανθρωπιστικά και εμπορικά φορτηγά αντιμετωπίζουν συμφόρηση στα συνοριακά περάσματα.

Τα Ηνωμένα Έθνη και ανθρωπιστικές οργανώσεις προειδοποίησαν επίσης την Τετάρτη ότι οι ανθρωπιστικές επιχειρήσεις στη Γάζα κινδυνεύουν να καταρρεύσουν εάν το Ισραήλ δεν άρει τα εμπόδια, τα οποία περιλαμβάνουν μια «αόριστη, αυθαίρετη και έντονα πολιτικοποιημένη» διαδικασία καταχώρισης.

Η Ζόι Ντάνιελς της Διεθνούς Επιτροπής Διάσωσης (International Rescue Committee) δήλωσε ότι οι υψηλές τιμές των τροφίμων καθιστούν δύσκολη για πολλούς ανθρώπους στη Γάζα την απόκτηση επαρκούς και ποιοτικής τροφής, ακόμη και όταν αυτή είναι διαθέσιμη στην αγορά, ενώ η Γιολίν Φέλντβαϊκ της CARE είπε ότι η κατάσταση στη Γάζα δεν έχει βελτιωθεί όσο θα έπρεπε.

«Οι άνθρωποι βασίζονται σε κονσερβοποιημένα τρόφιμα που είναι προμαγειρεμένα ή σε κοινοτικές κουζίνες, και αυτά δεν έχουν τη διατροφική αξία που απαιτείται ώστε οι άνθρωποι να ανακάμψουν από τον υποσιτισμό».