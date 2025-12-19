ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Ενδείξεις υποχώρησης του λιμού στη Γάζα - Η κατάσταση όμως παραμένει «οριακή»
Ειδήσεις
17:18 - 19 Δεκ 2025

Ενδείξεις υποχώρησης του λιμού στη Γάζα - Η κατάσταση όμως παραμένει «οριακή»

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Δεν υπάρχει πλέον λιμός στη Γάζα, ανέφερε την Παρασκευή (19/12) ο παγκόσμιος μηχανισμός παρακολούθησης της πείνας, μετά τη βελτίωση της πρόσβασης για ανθρωπιστικές και εμπορικές παραδόσεις τροφίμων που ακολούθησε την εύθραυστη εκεχειρία της 10ης Οκτωβρίου στον πόλεμο μεταξύ του Ισραήλ και των Παλαιστινίων μαχητών της Χαμάς.

Σύμφωνα με το Reuters, η πιο πρόσφατη αξιολόγηση της Integrated Food Security Phase Classification (IPC) έρχεται τέσσερις μήνες μετά την αναφορά της ότι 514.000 άνθρωποι ποσοστό που αντιστοιχεί σχεδόν στο ένα τέταρτο των Παλαιστινίων στη Λωρίδα της Γάζας, βίωναν λιμό.

Ωστόσο, η IPC προειδοποίησε την Παρασκευή ότι η κατάσταση στον θύλακα παραμένει κρίσιμη. «Στο χειρότερο σενάριο, το οποίο θα περιλάμβανε αναζωπύρωση των εχθροπραξιών και διακοπή των ανθρωπιστικών και εμπορικών εισροών, ολόκληρη η Λωρίδα της Γάζας θα διέτρεχε κίνδυνο λιμού έως τα μέσα Απριλίου 2026. Αυτό υπογραμμίζει τη σοβαρή και συνεχιζόμενη ανθρωπιστική κρίση», ανέφερε η IPC στην έκθεσή της.

Το Ισραήλ ελέγχει κάθε πρόσβαση στον παράκτιο αυτό θύλακα. Η COGAT, η ισραηλινή στρατιωτική υπηρεσία που συντονίζει την παροχή βοήθειας, είχε αμφισβητήσει τον Αύγουστο ότι υπήρχε λιμός στη Γάζα. Η COGAT αναφέρει ότι 600 με 800 φορτηγά εισέρχονται καθημερινά στη Γάζα από την έναρξη της εκεχειρίας τον Οκτώβριο και ότι τα τρόφιμα αποτελούσαν το 70% όλων αυτών των προμηθειών.

Η COGAT απέρριψε τα ευρήματα της έκθεσης. «Η έκθεση βασίζεται σε σοβαρά κενά στη συλλογή δεδομένων και σε πηγές που δεν αντικατοπτρίζουν το πλήρες εύρος της ανθρωπιστικής βοήθειας. Ως εκ τούτου, παραπλανεί τη διεθνή κοινότητα, τροφοδοτεί την παραπληροφόρηση και παρουσιάζει μια ψευδή εικόνα της πραγματικότητας επί του εδάφους».

Το υπουργείο Εξωτερικών του Ισραήλ δήλωσε ότι στη Γάζα εισέρχεται πολύ περισσότερη βοήθεια από όση αντικατοπτρίζεται στην έκθεση και ότι οι τιμές των τροφίμων εκεί έχουν μειωθεί απότομα από τον Ιούλιο.

Η Χαμάς από τη μεριά της αμφισβητεί τα στοιχεία του Ισραήλ για την ανθρωπιστική βοήθεια, υποστηρίζοντας ότι πολύ λιγότερα από 600 φορτηγά την ημέρα έχουν καταφέρει να εισέλθουν στη Γάζα. Ανθρωπιστικές οργανώσεις έχουν επανειλημμένα δηλώσει ότι χρειάζεται να εισέλθει πολύ περισσότερη βοήθεια στο μικρό και πυκνοκατοικημένο έδαφος και έχουν κατηγορήσει το Ισραήλ ότι εμποδίζει την είσοδο αναγκαίων ειδών, κάτι που το Ισραήλ αρνείται.

IPC: Πώς μια χώρα ταξινομείται σε κατάσταση λιμού

Η IPC ανέφερε ότι πέντε λιμοί έχουν επιβεβαιωθεί τα τελευταία 15 χρόνια: στη Σομαλία το 2011, στο Νότιο Σουδάν το 2017 και το 2020, στο Σουδάν το 2024 και πιο πρόσφατα στη Γάζα τον Αύγουστο.

Για να χαρακτηριστεί μια περιοχή ως ευρισκόμενη σε λιμό, τουλάχιστον το 20% του πληθυσμού πρέπει να υποφέρει από ακραίες ελλείψεις τροφίμων, ένα στα τρία παιδιά να είναι οξέως υποσιτισμένο και δύο άτομα ανά 10.000 να πεθαίνουν καθημερινά από πείνα ή από υποσιτισμό και ασθένειες.

«Καμία περιοχή δεν ταξινομείται ως σε κατάσταση λιμού», ανέφερε η IPC για τη Γάζα την Παρασκευή. «Η κατάσταση παραμένει εξαιρετικά εύθραυστη και εξαρτάται από τη συνεχή, διευρυμένη και συνεπή ανθρωπιστική και εμπορική πρόσβαση».

Ακόμη και αν μια περιοχή δεν έχει χαρακτηριστεί ως σε λιμό επειδή δεν πληρούνται αυτά τα στοιχεία, η IPC μπορεί να διαπιστώσει ότι τα νοικοκυριά βιώνουν καταστροφικές συνθήκες, τις οποίες περιγράφει ως ακραία έλλειψη τροφίμων, λιμοκτονία και σημαντικά αυξημένο κίνδυνο οξέος υποσιτισμού και θανάτου.

Η IPC ανέφερε την Παρασκευή ότι περισσότεροι από 100.000 άνθρωποι στη Γάζα βιώνουν καταστροφικές συνθήκες, αλλά προέβλεψε ότι ο αριθμός αυτός θα μειωθεί σε περίπου 1.900 άτομα έως τον Απρίλιο του 2026. Δήλωσε ότι ολόκληρη η Λωρίδα της Γάζας κατατάσσεται σε φάση «έκτακτης ανάγκης», ένα επίπεδο κάτω από τις καταστροφικές συνθήκες.
«Κατά τους επόμενους 12 μήνες, σε ολόκληρη τη Λωρίδα της Γάζας, σχεδόν 101.000 παιδιά ηλικίας 6-59 μηνών αναμένεται να υποφέρουν από οξύ υποσιτισμό και να χρειαστούν θεραπεία, με περισσότερα από 31.000 να αποτελούν σοβαρές περιπτώσεις», ανέφερε η IPC.

«Την ίδια περίοδο, 37.000 έγκυες και θηλάζουσες γυναίκες θα αντιμετωπίσουν επίσης οξύ υποσιτισμό και θα χρειαστούν θεραπεία», πρόσθεσε.

Οι προκλήσεις στην παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας παραμένουν

Ο Αντουάν Ρενάρ, ο ανώτατος αξιωματούχος του Παγκόσμιου Επισιτιστικού Προγράμματος του ΟΗΕ στη Γάζα και τη Δυτική Όχθη, δήλωσε ότι υπάρχουν ενδείξεις βελτίωσης στη δραματική κατάσταση πείνας στη Γάζα.

«Το γεγονός ότι το μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού έχει δύο γεύματα την ημέρα είναι στην πραγματικότητα ένα σαφές σημάδι ότι υπάρχει κάποια αντιστροφή της κατάστασης», δήλωσε στους δημοσιογράφους την Πέμπτη.

Ωστόσο, είπε ότι πρόκειται για «μια διαρκή μάχη» να εξασφαλιστεί απρόσκοπτη πρόσβαση στη Γάζα σε μεγάλη κλίμακα και με ταχύτητα, καθώς τα ανθρωπιστικά και εμπορικά φορτηγά αντιμετωπίζουν συμφόρηση στα συνοριακά περάσματα.

Τα Ηνωμένα Έθνη και ανθρωπιστικές οργανώσεις προειδοποίησαν επίσης την Τετάρτη ότι οι ανθρωπιστικές επιχειρήσεις στη Γάζα κινδυνεύουν να καταρρεύσουν εάν το Ισραήλ δεν άρει τα εμπόδια, τα οποία περιλαμβάνουν μια «αόριστη, αυθαίρετη και έντονα πολιτικοποιημένη» διαδικασία καταχώρισης.

Η Ζόι Ντάνιελς της Διεθνούς Επιτροπής Διάσωσης (International Rescue Committee) δήλωσε ότι οι υψηλές τιμές των τροφίμων καθιστούν δύσκολη για πολλούς ανθρώπους στη Γάζα την απόκτηση επαρκούς και ποιοτικής τροφής, ακόμη και όταν αυτή είναι διαθέσιμη στην αγορά, ενώ η Γιολίν Φέλντβαϊκ της CARE είπε ότι η κατάσταση στη Γάζα δεν έχει βελτιωθεί όσο θα έπρεπε.

«Οι άνθρωποι βασίζονται σε κονσερβοποιημένα τρόφιμα που είναι προμαγειρεμένα ή σε κοινοτικές κουζίνες, και αυτά δεν έχουν τη διατροφική αξία που απαιτείται ώστε οι άνθρωποι να ανακάμψουν από τον υποσιτισμό».

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΑΑΔΕ: Νέες αναβαθμίσεις στο Ψηφιακό Πελατολόγιο και την εφαρμογή myDATAapp
Οικονομία

ΑΑΔΕ: Νέες αναβαθμίσεις στο Ψηφιακό Πελατολόγιο και την εφαρμογή myDATAapp

Μεταρρύθμιση ΟΠΕΚΕΠΕ: Πολιτική κόντρα κυβέρνησης - ΠΑΣΟΚ με αιχμή την στάση Ανδρουλάκη
Πολιτική

Μεταρρύθμιση ΟΠΕΚΕΠΕ: Πολιτική κόντρα κυβέρνησης - ΠΑΣΟΚ με αιχμή την στάση Ανδρουλάκη

Μακρόν: Η Ευρώπη πρέπει να επανέλθει σε απευθείας διάλογο με τον Πούτιν εφόσον αποτύχουν οι αμερικανικές προσπάθειες
Πολιτική

Μακρόν: Η Ευρώπη πρέπει να επανέλθει σε απευθείας διάλογο με τον Πούτιν εφόσον αποτύχουν οι αμερικανικές προσπάθειες

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΟΗΕ: Ο Έμπολα μπορεί να κοστίσει στην Αφρική έως και $3,6 δισ.
Ειδήσεις

ΟΗΕ: Ο Έμπολα μπορεί να κοστίσει στην Αφρική έως και $3,6 δισ.

Γάζα: Το Ισραήλ συνεχίζει τις επιθέσεις παρά την εκεχειρία - Τρεις νεκροί, ανάμεσά τους ένα παιδί
Ειδήσεις

Γάζα: Το Ισραήλ συνεχίζει τις επιθέσεις παρά την εκεχειρία - Τρεις νεκροί, ανάμεσά τους ένα παιδί

Σαμαράς: Καλεί το Ισραήλ να αναγνωρίσει τη γενοκτονία των Ποντίων
Πολιτική

Σαμαράς: Καλεί το Ισραήλ να αναγνωρίσει τη γενοκτονία των Ποντίων

Καζάνι που βράζει η Μέση Ανατολή μετά τη νέα κλιμάκωση ανάμεσα σε ΗΠΑ και Ιράν
Ειδήσεις

Καζάνι που βράζει η Μέση Ανατολή μετά τη νέα κλιμάκωση ανάμεσα σε ΗΠΑ και Ιράν

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
01/07/2026 - 19:45

Πυροσβεστική: 40 αγροτοδασικές πυρκαγιές στη χώρα το τελευταίο εικοσιτετράωρο

Ειδήσεις
01/07/2026 - 19:32

Πέθανε η μητέρα της Αφροδίτης Νέστορα μετά την εμπρηστική επίθεση στο πάρκινγκ της οικίας της

Χρηματιστήρια
01/07/2026 - 19:20

Στα «κόκκινα» οι ευρωαγορές λόγω ανησυχιών για αύξηση επιτοκίων από τη Fed

Ειδήσεις
01/07/2026 - 19:14

Γουόρς (Fed): Οι πληθωριστικές πιέσεις μειώνονται – Καμία πρόωρη δέσμευση για τα επιτόκια

Πολιτική
01/07/2026 - 19:05

Γκιλφόιλ: Ισχυρότερη από ποτέ στην ιστορία η σχέση ΗΠΑ-Ελλάδας

Επιχειρήσεις
01/07/2026 - 18:53

Space Hellas: Διευρύνει την πλατφόρμα SenseOne ΙοΤ με υπηρεσία Managed Data Lake

Πολιτική
01/07/2026 - 18:47

Υπουργείο Ανάπτυξης: Συγκρότηση έξι ομάδων για την ελληνική Προεδρία της ΕΕ το 2027

Ειδήσεις
01/07/2026 - 18:42

Αττική: Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση που πραγματοποιούσε διαρρήξεις προσποιούμενη υπαλλήλους του ΔΕΔΔΗΕ

Επιχειρήσεις
01/07/2026 - 18:40

EY για ελληνικές επιχειρήσεις: Αισιοδοξία για ανάπτυξη, αλλά «αγκάθια» το εργατικό κόστος και η έλλειψη ταλέντου

Ειδήσεις
01/07/2026 - 18:29

Λαγκάρντ: Η αποκλιμάκωση του πετρελαίου βελτιώνει τις προοπτικές της ευρωζώνης

Ανακοινώσεις
01/07/2026 - 18:07

Euronext Athens: Έναρξη διαδικασίας διάσπασης της Εταιρείας δια απόσχισης του κλάδου «Διαχειριστής Αγοράς»

Ειδήσεις
01/07/2026 - 18:05

Φωτιά σε αγροτοδασική έκταση στα Μέθανα

Πολιτική
01/07/2026 - 18:03

Νέστορα: Απάνθρωπο και τυφλό τρομοκρατικό χτύπημα η εμπρηστική επίθεση στη Θεσσαλονίκη

Ανακοινώσεις
01/07/2026 - 18:01

ΥΠΑΝ: Εγκρίθηκε η συγχώνευση της PREMIA με απορρόφηση της Sunwing Hotels Hellas

Πολιτική
01/07/2026 - 17:57

Κατρίνης: Η ακρίβεια σαρώνει, ενώ η κυβέρνηση ψάχνει για συμφωνίες με τα καρτέλ

Ανακοινώσεις
01/07/2026 - 17:53

Deutsche Bank: Αγορά 650.000 μετοχών της Bally’s Intralot

Επιχειρήσεις
01/07/2026 - 17:48

Nike: «Καμπανάκι» για δύσκολο εξάμηνο με μειωμένη ζήτηση και πιέσεις στη μετοχή

Επιχειρήσεις
01/07/2026 - 17:44

Qualco: Μέρισμα 0,045% ανά μετοχή αποφάσισε η γενική συνέλευση του Ομίλου

Πολιτική
01/07/2026 - 17:41

Συνταγματική Αναθεώρηση: Κόντρα ΝΔ – ΠΑΣΟΚ με επίκεντρο τα άρθρα 90 και 86

Σχόλια Αγοράς
01/07/2026 - 17:38

Ανθεκτικό το ΧΑ: Κέρδη 0,88% παρά το «βάρος» των αποκοπών μερισμάτων - Ισχυρός τζίρος €332 εκατ.

Ειδήσεις
01/07/2026 - 17:34

Πορτογαλία: Σε «κόκκινο» συναγερμό από την Πέμπτη (2/7) η Λισαβόνα λόγω καύσωνα

Ειδήσεις
01/07/2026 - 17:28

Μήνυμα αισιοδοξίας από Τραμπ: «Οι συνομιλίες με το Ιράν εξελίσσονται θετικά»

Πολιτική
01/07/2026 - 17:16

Μητσοτάκης από το Ιπποκράτειο Θεσσαλονίκης: «Θα βρούμε τους δράστες και θα λογοδοτήσουν»

Ειδήσεις
01/07/2026 - 17:07

Ρούτε για Τουρκία: Στρατηγικής σημασίας σύμμαχος για το ΝΑΤΟ

Ειδήσεις
01/07/2026 - 17:01

Φθιώτιδα: Μεγάλη πυρκαγιά σε 4 μέτωπα – Μήνυμα 112 για εκκενώσεις των οικισμών Σφάκα και Κατάλυμα

Επιχειρήσεις
01/07/2026 - 16:53

HELLENiQ ENERGY: Ανοίγει η πλατφόρμα για το πρόγραμμα επιβράβευσης αριστούχων αποφοίτων Λυκείου

Πολιτική
01/07/2026 - 16:52

Σαμαράς για την επίθεση στη Θεσσαλονίκη: Η βία δεν έχει θέση στη Δημοκρατία

ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
01/07/2026 - 16:51

Ο Αλέξανδρος Τζόρβας αφηγείται τη διαδρομή της ζωής του στο νέο επεισόδιο «Game On» με χορηγό την Allwyn

Χρηματιστήρια
01/07/2026 - 16:44

Υποχωρεί η Wall Street λόγω πιέσεων στον κλάδο των ημιαγωγών

Εργασιακά
01/07/2026 - 16:42

Στα δικαστήρια η απεργία στη Ραφήνα: Ασφαλιστικά μέτρα από εφοπλιστές, «δεν κάνουμε πίσω» απαντά η ΠΕΝΕΝ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ